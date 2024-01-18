Чем отличаются смартфоны Infinix и TECNO

По данным Canalys, самым быстрорастущим производителем смартфонов на планете в 2023 году стал концерн Transsion Holdings, в который входят такие бренды, как Infinix и TECNO. В России они тоже невероятно популярны. По количеству проданных устройств на территории нашей страны в 2023 году TECNO заняла второе место с долей 14% рынка, уступив только Xiaomi, а Infinix — четвертую позицию с долей 10%. Востребованность этих смартфонов не вызывает сомнений. Но чем они отличаются, а главное — что лучше: Infinix или TECNO?

Отличия смартфонов Infinix и TECNO

Несмотря на то, что оба бренда входят в один концерн, их устройства имеют разное позиционирование. Смартфоны Infinix больше ориентированы на молодую аудиторию. Этим, в частности, объясняется сотрудничество с Дарьей Зотеевой — музыкальной исполнительницей, выступающей под псевдонимом Instasamka. TECNO позиционирует себя как более серьезный бренд, а потому для участия в своих рекламных кампаниях приглашает менее спорных персон. Впрочем, все это — впечатления со стороны, имеющие мало общего с тем, что собой представляют TECNO и Infinix на самом деле.

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Оба бренда стараются делать упор на инновации, но проявляются они в разных аспектах. Если Infinix первой на рынке тестирует зарядку 260 Вт, то их собратья выпускают TECNO Phantom X2 Pro — смартфон с выдвижным портретным объективом.

Infinix и TECNO предлагают устройства разных ценовых категорий, но флагманы есть только у вторых. Один из примеров — тот самый TECNO X2 Pro, кроме которого в магазинах электроники можно встретить складные смартфоны TECNO Phantom V Fold и TECNO Phantom V Flip. Топовым решением собратьев является Infinix ZERO 30 5G — среднебюджетник с отличными камерами, формально конкурирующий с TECNO Camon 20 Premier 5G.

Смартфоны Infinix и TECNO работают на базе операционной системы Android в обрамлении собственных оболочек XOS и HiOS соответственно. Чем они отличаются — расскажем дальше.

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Отличия HiOS и XOS

Хотя названия у оболочек разные, по большей части XOS и HiOS имеют лишь визуальные отличия. Это проявляется в оформлении иконок приложений и значков в настройках. Также отличаются названия некоторых функций: к примеру, аналог Dynamic Island на TECNO (HiOS) называется Dynamic Port, а на Infinix (XOS) — Magic Ring.

Функциональных отличий между оболочками Infinix и TECNO нет. Поэтому для знакомства с возможностями прошивок вам будет достаточно изучить обзор фишек XOS. Все то же самое вы найдете в HiOS, пускай и под другими именами.

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Недостатки у оболочек тоже общие. В некоторых местах встречаются косяки с переводом, а количество крупных обновлений ограничивается одной штукой. Купив смартфон TECNO или Infinix, вы в лучшем случае сможете рассчитывать на переход с Android 13 на Android 14. Не исключено, что в будущем ситуация изменится, но пока так.

Сравнение смартфонов Infinix и TECNO

Чтобы понять, какой смартфон лучше (Infinix или TECNO), стоит сравнить характеристики нескольких моделей, а также их стоимость. Начнем с очень похожих смартфонов Infinix HOT 40 Pro и TECNO Spark 20 Pro.

Характеристики Infinix HOT 40 Pro TECNO Spark 20 Pro Экран 6,78 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц 6,78 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 2 + 2 МП 108 + 2 + 0,08 МП Фронтальная камера 32 МП 32 МП Процессор Helio G99 Helio G99 Память 8/256 ГБ 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 33 Вт Цена в России От 17 990 ₽ От 16 990 ₽

Купить Infinix HOT 40 Pro

Купить TECNO Spark 20 Pro

Устройства абсолютно идентичны, если не принимать во внимание уж слишком мелкие отличия вроде разрешения вспомогательной камеры и версии Bluetooth. Сегодня дешевле TECNO, но завтра вполне может оказаться, что предложение о покупке Infinix HOT 40 Pro будет выгоднее.

Это не единичный пример. Но для разнообразия давайте посмотрим на разные с точки зрения наполнения и более-менее одинаковые в плане цены устройства, чтобы определить, на какие аспекты делают акцент производители. С этой целью сравним TECNO Camon 20 Premier 5G и Infinix ZERO 30 5G.

Характеристики Infinix ZERO 30 5G TECNO Camon 20 Premier 5G Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2400х1080), 144 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 (OIS) + 13 + 2 МП 50 (OIS) + 108 + 2 МП Фронтальная камера 50 МП 32 МП Процессор Dimensity 8020 Dimensity 8050 Память 12/256 ГБ 8/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 68 45 Вт Цена в России От 30 500 ₽ От 32 900 ₽

Купить Infinix ZERO 30 5G

Купить TECNO Camon 20 Premier 5G

В Infinix ZERO 30 5G акцент был сделан на экран (он здесь изогнутый) и фронтальную камеру (50 МП с автофокусировкой по глазам). TECNO Camon 20 Premier 5G имеет более строгий дизайн, а его характеристики сосредоточены вокруг тыльных камер в лице основного и сверхширокоугольного сенсора. С определенной долей условности Infinix ZERO 30 5G можно назвать смартфоном для нее, а TECNO Camon 20 Premier 5G — устройством для него.

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Infinix или TECNO — что лучше

Сколько бы мы ни сравнивали Infinix и TECNO, сказать однозначно, какой из этих брендов лучше, нельзя. Да, в линейке устройств TECNO есть полноценные флагманы и складные модели. Но соотношение цены и характеристик у смартфонов плюс-минус одинаковое, в отличие от того, что мы наблюдали при сравнении Xiaomi и POCO.

Разница между Infinix и TECNO эфемерна и выражается лишь в подходе к рекламной кампании и позиционировании устройств. Если вам приглянется Infinix за 20 тысяч, то искать ему конкурента TECNO за те же деньги бессмысленно. Вы получите устройство с аналогичным соотношением цены и характеристик, однако акценты в характеристиках моделей двух брендов могут быть расставлены по-разному.