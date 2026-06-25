Apple продолжает чистку российских сервисов в App Store. Сначала пропал мессенджер MAX, а 25 июня под раздачу попала уже вся экосистема VK. Для владельцев Айфонов это ощутимая проблема, а вот пользователи Android могут выдохнуть. Это, кстати, далеко не первая ситуация, когда наши сервисы живут на Android спокойнее, чем на iOS, как и удобные цифровые инструменты вроде Сбер ID, про который мы разбирали, что это такое и как им пользоваться на Android. Давайте разберёмся, что делать после удаления ВК из App Store.

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Какие приложения VK удалили из App Store

Список внушительный. Приложения VK удалили из App Store почти в полном составе: ВКонтакте, VK Мессенджер, VK Музыка, VK Видео, Дзен, Одноклассники, VK Знакомства, а также Почта Mail.ru, Облако Mail, VK Play и образовательный Skillbox.

В поиске сервисы больше не находятся, а при переходе по прямой ссылке магазин сообщает, что загрузка недоступна. Главное событие в том, что следом за остальными ВКонтакте пропал из App Store тоже. При этом уже установленные приложения продолжают работать, просто обновить их через магазин Apple больше не получится.

Что заявили в правительстве и в VK

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, удаление массовых российских приложений ставит вопрос о надёжности App Store, а ведомства намерены запросить у Apple разъяснения.

Активным пользователям сервисов VK можно посоветовать переходить на Android, российские системы или доступные аналоги, если нужные приложения больше нельзя скачать через App Store.

Следом подключилось и Минцифры, которое обратилось в ФАС с просьбой рассмотреть ситуацию. В ведомстве назвали действия Apple политически мотивированными и подчеркнули, что аргументированной позиции об основаниях для ограничения сервисов от компании так и не получили.

Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах.

В самой VK удаление назвали односторонним решением Apple без всякого предупреждения и подчеркнули, что компания никогда не находилась под санкциями. Ранее Apple точно так же убрала из магазина мессенджер MAX, и мы разбирали, удалят ли MAX из Google Play и что делать после удаления на Android.

Чем удаление приложений грозит владельцам iPhone

Тут есть неприятный нюанс, о котором многие не подозревают. Когда приложение пропадает из App Store, система отзывает токен, через который доставляются уведомления. На практике это значит, что push-уведомления VK на iPhone просто перестанут приходить, и вы рискуете пропустить сообщение или звонок. Плюс переустановить или обновить сервис уже не выйдет. Если приложение вам важно, не удаляйте его с устройства и отключите автоудаление неиспользуемых программ в настройках Айфона.

Как временное решение подойдут веб-версии сервисов или ярлык сайта на рабочий стол. К слову, держать всё в одном смартфоне тоже бывает рискованно, мы как-то разбирали, что будет, если пользоваться MAX и Telegram на одном телефоне.

Почему на Android приложения VK по-прежнему доступны

А вот здесь и кроется главный плюс зелёного робота. На Android все эти сервисы никуда не делись: приложения VK в RuStore, Google Play и других магазинах доступны как обычно. Их можно спокойно установить, обновить и переустановить в любой момент, а уведомления работают штатно, без всяких отозванных токенов.

Именно поэтому совет переходить на Android в России в этой ситуации имеет под собой вполне практическую основу, а не только громкие слова. Если вы как раз думаете перебраться на зелёную платформу, у нас есть инструкция, как скачать и установить ВКонтакте на Android в 2026 году.

Если вы на Айфоне, берегите уже установленные приложения, не удаляйте их и пользуйтесь веб-версиями для подстраховки. Если вы на Android, у вас всё работает в штатном режиме, и волноваться не о чем. А альтернативные магазины приложений на любой случай стоит держать под рукой, ведь история с MAX и VK показывает, что подобное может повториться. Так что выбор платформы сегодня это во многом вопрос стабильного доступа к нужным сервисам.