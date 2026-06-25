Apple продолжает чистку российских сервисов в App Store. Сначала пропал мессенджер MAX, а 25 июня под раздачу попала уже вся экосистема VK. Для владельцев Айфонов это ощутимая проблема, а вот пользователи Android могут выдохнуть. Это, кстати, далеко не первая ситуация, когда наши сервисы живут на Android спокойнее, чем на iOS, как и удобные цифровые инструменты вроде Сбер ID, про который мы разбирали, что это такое и как им пользоваться на Android. Давайте разберёмся, что делать после удаления ВК из App Store.

Россиян призывают перейти на Android на самом высоком уровне. Фото.

Россиян призывают перейти на Android на самом высоком уровне

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Какие приложения VK удалили из App Store

Список внушительный. Приложения VK удалили из App Store почти в полном составе: ВКонтакте, VK Мессенджер, VK Музыка, VK Видео, Дзен, Одноклассники, VK Знакомства, а также Почта Mail.ru, Облако Mail, VK Play и образовательный Skillbox.

В поиске сервисы больше не находятся, а при переходе по прямой ссылке магазин сообщает, что загрузка недоступна. Главное событие в том, что следом за остальными ВКонтакте пропал из App Store тоже. При этом уже установленные приложения продолжают работать, просто обновить их через магазин Apple больше не получится.

Что заявили в правительстве и в VK

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, удаление массовых российских приложений ставит вопрос о надёжности App Store, а ведомства намерены запросить у Apple разъяснения.

Активным пользователям сервисов VK можно посоветовать переходить на Android, российские системы или доступные аналоги, если нужные приложения больше нельзя скачать через App Store.

Следом подключилось и Минцифры, которое обратилось в ФАС с просьбой рассмотреть ситуацию. В ведомстве назвали действия Apple политически мотивированными и подчеркнули, что аргументированной позиции об основаниях для ограничения сервисов от компании так и не получили.

Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах.

В самой VK удаление назвали односторонним решением Apple без всякого предупреждения и подчеркнули, что компания никогда не находилась под санкциями. Ранее Apple точно так же убрала из магазина мессенджер MAX, и мы разбирали, удалят ли MAX из Google Play и что делать после удаления на Android.

Чем удаление приложений грозит владельцам iPhone

Тут есть неприятный нюанс, о котором многие не подозревают. Когда приложение пропадает из App Store, система отзывает токен, через который доставляются уведомления. На практике это значит, что push-уведомления VK на iPhone просто перестанут приходить, и вы рискуете пропустить сообщение или звонок. Плюс переустановить или обновить сервис уже не выйдет. Если приложение вам важно, не удаляйте его с устройства и отключите автоудаление неиспользуемых программ в настройках Айфона.

В интернете шутят, что в ближайшее время выйдут такие клоны ВК. Фото.

В интернете шутят, что в ближайшее время выйдут такие клоны ВК

Как временное решение подойдут веб-версии сервисов или ярлык сайта на рабочий стол. К слову, держать всё в одном смартфоне тоже бывает рискованно, мы как-то разбирали, что будет, если пользоваться MAX и Telegram на одном телефоне.

Почему на Android приложения VK по-прежнему доступны

А вот здесь и кроется главный плюс зелёного робота. На Android все эти сервисы никуда не делись: приложения VK в RuStore, Google Play и других магазинах доступны как обычно. Их можно спокойно установить, обновить и переустановить в любой момент, а уведомления работают штатно, без всяких отозванных токенов.

На Android проблем с ВК нет. Фото.

На Android проблем с ВК нет

Именно поэтому совет переходить на Android в России в этой ситуации имеет под собой вполне практическую основу, а не только громкие слова. Если вы как раз думаете перебраться на зелёную платформу, у нас есть инструкция, как скачать и установить ВКонтакте на Android в 2026 году.

Если вы на Айфоне, берегите уже установленные приложения, не удаляйте их и пользуйтесь веб-версиями для подстраховки. Если вы на Android, у вас всё работает в штатном режиме, и волноваться не о чем. А альтернативные магазины приложений на любой случай стоит держать под рукой, ведь история с MAX и VK показывает, что подобное может повториться. Так что выбор платформы сегодня это во многом вопрос стабильного доступа к нужным сервисам.