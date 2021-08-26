Лучшие аксессуары для съемки на смартфон Android

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Артем Рахматуллин 0

Съемка фото и видео давно перекочевала из профессиональной индустрии в мобильный мир. С момента широкого появления камеры на смартфонах все пользователи широко взялись за освоение искусства мобильной съемки. Как в любом деле, в мобильной фотографии существует множество нюансов и подводных камней, о которых не задумываешься, когда начинаешь этим заниматься. Одни ездят по миру и снимают красивые виды природы, другие используют мобильную фотографию в качестве рабочего инструмента, фотографируя свои товары и услуги. Кем бы вы ни были, наша подборка лучших аксессуаров для мобильной съемки точно придется вам по душе.

Лучшие аксессуары для мобильной фотографии.

Я часто путешествую и нередко испытываю проблемы с тем, чтобы взять с собой все необходимое. Места постоянно не хватает, и неважно еду я на машине или лечу авиакомпанией Победа. Куда бы не собирался, всегда найдутся те вещи, которые не удается взять с собой. Поэтому те аксессуары для мобильной съемки, которые у меня есть, обычно остаются дома или выбрасываются. Я долго думал, как решить эту проблему и нашел решение, никак не влияющее на мою мобильность.

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Мобильный штатив для съемки на смартфон

Первое, что я хотел бы отметить, это штатив. Долгое время для того, чтобы снять себя на камеру, мы с женой подставляли за телефон книжки, бокалы и прочее. Даже если штатив есть, его надо сначала достать из шкафа, затем развернуть, настроить и только потом приниматься делать кадр. С этим устройством вы не будете знать таких проблем. Мини штатив всегда можно взять с собой и не переживать за малое количество места в багаже.

Помимо маленьких размеров, у этого приспособления имеются гнущиеся ножки и блютуз кнопка, которая так необходима в съемке фото на несколько человек. Товар имеет цену чуть меньше трехсот рублей и подойдет для любого кошелька. А рейтинг 4.8 и более 1600 заказов делают его настоящим мастхэв для каждого владельца смартфона.

Лучший мобильный штатив для смартфона.

Цена: 270 рублей.

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Профессиональный штатив для смартфона

Бывают и другие случаи, когда штатив нужен для съемки на улице или в помещении. Основная загвоздка в том, что не всегда удается поставить аппарат для съемки на стол. Плюс, многие часто снимают на улице. Для этого предлагаю вашему вниманию более профессиональное решение. С этим устройством вы сможете снимать в любом месте и делать это более профессионально. Для многих фотографов с опытом, большое значение имеет функциональность устройства. Здесь точно будет с чем поработать. Регулируемая высота, встроенный уровень, удобный чехол для переноски и другие удобства для комфортной съемки в любом месте. Рейтинг товара 4.8 также внушает доверие.

Профессиональный штатив для смартфона.

Цена: 720 рублей.

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Водонепроницаемый чехол для смартфона

Каждый второй современный смартфон имеет стандарт защиты от воды и пыли. Однако большинство пользователей все равно не рискуют делать кадры в бассейне или на море. Сторонние производители давно задумались на этот счет и предлагают отличное решение — водонепроницаемый чехол. Я пользовался таким и уже рассказывал о нем, когда писал о нюансах подводной съемки. Рекомендую к прочтению, если все-таки решились на эту зетею.

Такой чехол не занимает много места и станет вашим отличным помощником. Если вы собрались зарубеж или надолго уезжаете отдыхать на водоемы, спешу вас предупредить о том, что такие аксессуары быстро приходят в негодность из-за соленой воды и других факторов, поэтому следует купить минимум сразу два чехла в поездку.

Водонепроницаемый чехол для смартфона.

Цена: 98 рублей.

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Светодиодное кольцо для съемки на смартфон

С приходом социальных сетей в нашу жизнь, съемка фото претерпела значительные изменения. Пожалуй каждый блогер понимает, что свет является одним из главных критериев съемки, где бы она ни проводилась. Всех этих деталей я уже касался в своей статье про HDR. Чтобы долго не переживать на тему качественного освещения, предлагаю воспользоваться светодиодным кольцом и навсегда забыть об этих проблемах.

На Али существует огромное количество их вариаций, но данный вариант мне показался более удобным. В первую очередь из-за того, что не занимает много места. Товар имеет высокий рейтинг 4.8 и более 1000 покупателей. Не вижу поводов для того, чтобы не отдать ему предпочтение.

Светодиодное кольцо для смартфона.

Цена: 813 рублей.

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Портативный фото-принтер для смартфона

С появлением качественных фотографий на смартфонах ценность мобильной фотографии падает в геометрической прогрессии. Где бы вы не хранили ваши фото, сохранить их скорее всего не удастся. Сами подумайте, облачные хранилища могут запретить вам доступ к фотографиям в любой момент, память на смартфоне сильно ограничена, да и смартфон современный человек покупает раз в два года, а фотографии поддаются тотальной чистке.

В такой ситуации единственным грамотным выходом мне видится действовать по старинке — печатать фотографии вручную. Для этого отлично подойдет мобильный принтер от Xiaomi. К принтеру можно подключить сразу несколько устройств, для фотографий нет необходимости в Wi-Fi (все делается через Bluetooth). Вот оно, решение на все случаи жизни. Рейтинг товара 4.8, заказали его более 1400 раз. А в отзывах отмечают быструю доставку по России.

Портативный принтер для вашего смартфона.

Цена: 6563 рубля.

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Коллеги пишут: Как Google меняет Google Play. Теперь искать лучшие приложения для Android будет легче.

Портативная вспышка для смартфона

Если вы хотите сделать качественные фото, а светодиодное кольцо кажется вам громоздким устройством, есть возможность приобрести портативную вспышку и всегда носить ее с собой. Устройство отлично подойдет, если вы планируете фотографировать ночью. Просто прикрепите ее к смартфону и наслаждайтесь кадрами с отличным освещением.

Портативная вспышка для смартфона.

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На АлиЭкспресс существует огромное множество полезных товаров, среди которых крайне легко потеряться. Мы стараемся регулярно радовать вас подборками с различными гаджетами и аксессуарами для смартфонов, но существует еще большое количество сообществ и Телеграм каналов, в которых выкладывают полезные товары с Али. Одним из них является Сундук Али Бабы. Признаюсь, некоторые товары я нашел там. Ребята публикуют только то, что используют сами, а значит риск попасть на плохие вещи минимальный. Кстати, спешу напомнить вам о том, что сейчас на Али проходит распродажа. Успевайте купить интересующие вас товары со скидкой.

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