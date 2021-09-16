Нужен ли ребенку смартфон

С момента появления мобильных устройств не утихают споры, нужны ли они детям. Общество и ученые разделились на два лагеря: одни считают, что в телефонах нет ничего плохого, другие твердят, что от них сплошной вред. Будучи подростком я не заметил какого-либо пагубного влияния телефона на свое здоровье. Единственное, что смущает сейчас — это то, что смартфоны стали выполнять львиную долю различных задач вместо нас. Кажется, что удобно, но все равно что-то смущает. Взвесили все плюсы и минусы, стоит ли ребенку давать в пользование смартфон.

Как смартфон влияет на ребенка

Органы ребенка формируются на протяжении всего детства. Как считают эксперты Роспотребнадзора, электромагнитное излучение способно нарушить это развитие: даже несмотря на то, что оно незначительно, это может привести к нарушениям сна, вялости, снижению иммунитета и другим расстройствам. Основным проявлением может стать слабость: у детей младшего возраста он выражается капризами и несдержанностью, у тех, кто постарше — неустойчивостью настроения.

Считается, что дети школьного возраста начинают испытывать трудности в учебе — тяжело просто сосредоточить внимание на занятиях, потому что игры и социальные сети могут отвлекать от уроков. Внимание рассеивается не только у детей, но и у взрослых, ведь смартфон многое делает за вас. Поэтому лучше почаще отдыхать от гаджетов. Кстати, мы любим такие темы и регулярно освещаем их в нашем Яндекс.Дзен!

Сколько времени нужно проводить в телефоне

Сегодня смартфон — это необходимость. Для взрослых это аксессуар и возможность показать свою успешность и статус, а для детей — вещь, демонстрирующая отношение родителей. Он давно не является способом связи, выйдя за эти пределы. К сожалению, смартфон для детей является не только источником информации, но и настоящей игрушкой. Поэтому, важно правильно ограничивать время его использования.

Педиатры отмечают, что если взрослые замечают излишнюю увлеченность смартфоном со стороны ребенка, то важно спокойно объяснить ему, почему это вредно. Не стоит устраивать ссоры: нужно попытаться аккуратно объяснить, что от устройства нужно отдыхать. Точных временных рамок никто не устанавливает. Но важно дать отдохнуть организму от смартфона хотя бы за 2-3 часа до отхода ко сну. Еще рекомендуют не начинать день с телефона: лучше сделать зарядку или правильно позавтракать. А как отдыхаете от смартфона вы? Расскажите свои методы в нашем Telegram-чате!

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Как научить ребенка пользоваться телефоном

Многим детям сложно понять нормы поведения в сети, им приходится узнавать это из отдельных источников. Есть определенный свод правил: не проходить по странным ссылкам, стараться не злоупотреблять использованием геолокации в соцсетях, менять пароли. Увы, это важно объяснять не только детям, но и их родителям. Все же: если подарили ребенку смартфон, то аккуратно объясните ему, как обезопасить себя в интернете. Поверьте, со стороны это может выглядеть глупо, но со временем ваше чадо поймет, почему нельзя публиковать домашний адрес или данные кредитных карт в открытых источниках.

Использование смартфона — палка о двух концах. С одной стороны, можно наткнуться на травлю в социальных сетях. С другой — всегда есть возможность стать тем самым злобным троллем. Важно объяснять детям, что не стоит ругаться в комментариях, оскорблять незнакомцев, не писать унизительные письма и, конечно же, воздержаться от всевозможных пранков.

Использование соцсетей тоже вредит молодому организму: детям кажется, что они пытаются отдохнуть или отвлечься, а в итоге застревают в интернете на целый день без перерывов. Это приводит к зависимости: отсюда и страх остаться без заветного устройства и трудности в общении со сверстниками. Адекватное использование гаджетов — это не просто подарить ребенку смартфон, но и объяснить ему, что хорошо, а что не очень.

В каком возрасте покупать ребенку телефон

С двух-трех лет рекомендуется смотреть детям развивающие видеоролики. Важно дозировать информацию, не идя на поводу у капризного малыша. Не стоит также включать видео по требованию — приучите его к тому, что есть определенный распорядок. Также гаджет не должен становиться няней для ребенка, пока вы заняты. Их использование не успокаивает, а делает детей возбужденными — мозг реагирует на раздражителя.

Для собственного использования устройство можно приобретать в возрасте шести-семи лет. Не стоит тратить деньги на дорогой смартфон, ограничьтесь бюджетным вариантом. Кстати, очень сподручны будут недорогие смарт-часы — с их помощью всегда можно узнать местонахождение или позвонить, а на уроках они не будут отвлекать.

Обойтись без гаджетов невозможно. Они действительно выручают в учебе. У детей те же потребности, что и у взрослых. К сожалению, иногда это выливается в возможность самоутвердиться дорогой игрушкой перед сверстниками. Эту проблему невозможно решить без вашего участия и оставлять на самотек.