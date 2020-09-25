Почему производители должны радоваться если их смартфоны критикуют

Все люди делятся на два типа. Одни после того, как их критикуют, опускают руки и больше не хотят ничего делать, а другие, наоборот, пытаются с новой силой доказать всем, что критика была не обоснованной. Сейчас не будем углубляться в подсознание, приводить примеры ситуаций из действа и вспоминать старину Фрейда с его символизмом. Лучше поговорим о том, что почему недовольство людей новыми смартфонами является для производителя хорошим знаком. Почему, если после выхода новинки, на него выливается ведро зачерпнутой из канализации жижи, ему не стоит расстраиваться? Не скажу, что на это надо надеятся и добиваться этого, но и в режим ”ой, все” уходить не стоит. Сейчас расскажу, почему я так думаю.

Хорошие производители смартфонов

Вполне возможно, что многие из вас со мной не согласятся, но для этого как обычно есть комментарии в конце статьи и наш Telegram-чат. И там, и там вы можете высказать свое мнение, и вы будете услышаны. Поэтому милости просим.

Теперь давайте представим себе производителя, который выпустил крутой смартфон. Устройство всем нравится, люди хотят купить его, кто-то даже копит или продает что-то ради этого. В итоге техносообщество получает отличный аппарат, которым все с удовольствие пользуются.

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Через год производитель снова проводит презентацию и говорит о том, что камера стала лучше, экран сочнее, батарея больше и вообще покупатели получат +10 к карме. В итоге, все снова вы страиваются в очереди за новинкой. Кто-то покупает устройства этого производителя в первый раз, кто-то пользовался несколько лет другой моделью, а кто-то просто хочет обновляться раз в год.

В итоге, все снова довольны и ждут новую презентацию. Так происходит из года в год и армия фанатов только полнится. Но в один прекрасный момент новая модель как-то не успевает за трендами. Или, если компания сама их создает, немного не угадывает настроение общества. В итоге, пользователи остаются недовольными. Это может быть и по другой причине, например, повышенное количество брака, неудачная антенна, слабая автономность и так далее.

Критика смартфонов

Критика в этом случае неизбежна. В этот момент производитель должен понимать, чем вызвана эта критика, чтобы в новом поколении устранить проколы. Но, чем больше будет критика в этот момент, тем лучше. Особенно, если производитель выпустил до этого несколько удачных моделей.

Именно такая критика говорит о том, что общественность ждала от него большего. Ей не безразличны его устройства. Люди просто хотели в очередной раз увидеть прорыв, но каждый год устраивать технологическую революцию невозможно.

Если критика конструктивна и все расстраиваются из-за того, что у новинки плохая камера, производитель должен понимать, что камеру надо подтянуть, но армия фанатов слишком большая, чтобы оставить факт плохой камеры без внимания.

Конечно, о популярности бренда можно судить по статистике продаж, но это тоже условный показатель. Для бизнеса он однозначно важен, а для удовлетворения пользователя (все ведь заявляют, что для них это важнее всего) — не факт. Когда люди покупают смартфоны, они часто это делают под влиянием рекламы или некоторых других факторов. Часто люди покупают даже дорогой телефон только потому, что он им нравится внешне или он престижен. При этом они не понимают, как в нем что работает и не отличают два телефона друг от друга, если от них скрыть корпус. Вот эти люди делают продажи, а фанаты создают семью бренда, как бы пафосно это не прозвучало.

Почему люди недовольны своими смартфонами

Почему было столько шума, когда взрывался Galaxy Note 7, сгибался iPhone 6 или были проблемы с автономностью у Google Pixel 4? Потому что это те производители, которых любят. Особенно, первые два. Об их ”косяках” просто невозможно не узнать, даже если ты совсем не следишь за новостями.

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Согласитесь, что когда условный Jinga или BQ выпускает модель, которая не будет снимать крутые фотографии, никто этого даже не заметит. Зато выпусти Samsung новинку, пусть даже бюджетную, у которой будет отваливаться кнопка Power, шуму будет в десятки раз больше. Это лишнее доказательство того, что от первых никто ничего не ждет, а от вторых ждут только самого лучшего. Даже в бюджетном сегменте.

Конечно, частая критика это тоже плохо, так как это приведет к полному провалу. В начале я сказал, что чем больше будет хороших моделей, тем больше будет интерес к бренду и тем острее будет разочарование. Если сделать наоборот, и компания будет из года в года делать смартфоны не лучше, а хуже, в итоге это приведет к тому, что интерес к ней пропадет совсем, а разочарование от года к году будет постепенно сменяться абсолютным безразличием.

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За примерами далеко ходить не надо. Некогда крутые бренды, вроде HTC и LG, со временем начали лажать и теперь их практически нет. Присутствие на рынках минимальное, а интерес аудитории, если посмотреть статистику, чуть выше, чем нулевой. Зато примеры возвращений тоже есть. Им может стать Samsung Galaxy S5, который вызвал немало критики после супер популярных первых четырех смартфонов. Потом вышел Galaxy S6, который был уже получше, дальше Galaxy S7 и ”понеслась”. Так что бывает по-разному.