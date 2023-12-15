Товары с AliExpress, которые можно и нужно купить почти каждому

AliExpress в последнее время стал не просто очередным сайтом, на котором можно что-то купить, а он по-настоящему расположился к нам, как к покупателям. Теперь там есть не только какие-то непонятные китайские штуки из 90-х, но и нормальные товары. И это не только из-за того, что такого барахла стали производить меньше, но и из-за того, что площадка работает с производителями, а нам в рекомендациях дает только проверенный и более-менее хороший товар. Несмотря на это, найти что-то по-настоящему стоящее все равно сложно. Чтобы облегчить вам эту задачу, мы еженедельно готовим подборки того, что может вам понравиться. Вот еще одна.

Мощная зарядка для 4 гаджетов

У каждого есть несколько гаджетов, которые надо заряжать. А если посмотреть, сколько такого в семье, то стразу хочется добавить еще розеток на стену или купить удлинитель. Но есть способ проще. Эта зарядка имеет 4 порта и выдает 65 Вт, чтобы хватило не все. Есть версия на 100 Вт, от которой можно даже ноутбуки заряжать. В общем, мастхэв. А еще разъемы на блоке с вилкой, а не в розетке. Благодаря этому можно подключиться к розетке под столом, а блок с разъемами вывести наверх для удобного доступа.

Цена: от 1 670 рублей

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Светодиодная подсветка с управлением жестами

Эти товары с AliExpress согреют тело и душу. Заодно их можно купить в подарок на новый год

Такая лента не только украсит интерьер, но и сделает управление светом удобным. Конечно, можно подключить ее через умную розетку и управлять голосом, но есть простое управление жестами. Это идеально для кухни, чтобы управлять светом, когда у вас грязные руки в момент приготовления ужина. Есть разные варианты длины и два варианта температуры свечения — теплый и холодный

Цена: от 300 рублей

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Мощный двусторонний скотч

Двусторонний скотч — незаменимая вещь для дома. Просто клеите его и фиксируете с его помощью две любые поверхности. Но обычный скотч тонкий и не может повторить особенностей рельефа. Кроме этого, он плохо работает в условиях влажности. Этот скотч решает все проблемы. Он и держит хорошо, и вода ему не страшна, и хватит его надолго. Длина катушки предлагается в диапазоне от 1 до 5 метров, а ширина на выбор доступна 20 или 30 мм, чтобы каждый мог выбрать вариант для себя.

Цена: от 120 рублей

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Автоматический дозатор для мыла

Подборка дико крутых товаров с АлиЭкспресс, которые хочется купить просто так и без скидок.

С таким дозатором вам надо будет просто поднести руку, и вы получите порцию мыла, достаточную для того, чтобы помыть руки. В гаджете используются блоки с мылом, которые можно покупать готовыми, а можно купить на любом маркетплейсе обычное пенящееся мыло и использовать его. Сам прибор работает от батареек, которых хватит надолго. Просто поднесите руку и он сработает. Удобно же!

Цена: 1 450 рублей

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Стильный увлажнитель воздуха

Стильный увлажнитель воздуха для дома точно пригодится. Особенно зимой, когда воздух очень сухой. Просто налейте воды в чашу, нажмите кнопку и наслаждайтесь увлажненным воздухом. Объем воды составляет от 1,1 до 2,5 литров. Есть функция автоматического отключения, а внешний вид отлично дополнит любой интерьер. Да, мощность не очень большая, но на маленькую комнату его должно хватить. А если поставите на рабочий стол, что и вовсе будет отлично.

Цена: 880 рублей

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Стильный светильник с зарядкой для телефона

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Этот стильный светильник в виде буквы ”G” хорошо подойдет для каждого интерьера. Особенно, если выполнен он в современном стиле. Можно настроить цвет свечения и регулировать его яркость. А еще этот гаджет позволяет заряжать смартфоны. Это отличный гаджет для прикроватной тумбочки. Если задумывались о покупке чего-то подобного, стоит брать.

Цена: 2 070 рублей

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Самый удобный органайзер для кухни

Чтобы на кухне был порядок, часто не хватает просто ящиков и шкафчиков. Особенно, если хочется еще и организовать пространство для удобной работы. Такая алюминиевая полка отлично подойдет. Она очень прочная для того, чтобы выдержать все ваши специи и лопатки. Размещайте как удобно и готовьте шедевры на ужин. При желании можно пользоваться не только на кухне.

Цена: 2 080 рублей

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Многоразовая силиконовая форма для льда

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Такая форма для льда пригодится тем, кто любит напитки с парой кусочков замороженной воды. Форма силиконовая, чтобы удобнее было извлекать лед, а сверху есть крышка, чтобы убирать все это в морозилку было проще. На выходе вы получаете ровные кубики и ни одной капли пролитой воды. Это намного лучше, чем пакеты для льда, которыми до сих пор многие пользуются.

Цена: 2 100 рублей

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Розетка с USB

У вас только одна розетка, а подключить к ней надо не только компьютер или телевизор, но и пару гаджетов на зарядке? Этот переходник для вас. Во-первых, он сделан Ugreen, а значит в качестве можно не сомневаться, а во-вторых, вы существенно расширите возможности вашей обычной розетки. Для зарядки устройств выделено три порта, которые могут выдавать до 30 Вт. Вся розетка выдает 3 860 Вт.

Цена: 1 710 рублей

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Корпус для внешнего SSD

Хорошие и недорогие товары с AliExpress, которые не стыдно подарить себе и близким этой зимой.

Если вы апгрейдили компьютер, купили для него более емкий SSD, а старый просто остался, можно купить такой корпус и превратить его во внешний. Так же можно сэкономить, купив встраиваемый SSD и такой корпус, чтобы получилось дешевле готового решения. Сам корпус очень качественный, сделан Ugreen, поддерживает накопители М.2 и скорость 5 и 10 ГБит/сек. Есть разные версии на выбор, а в комплекте будет кабель или даже два.

Цена: от 1 250 рублей

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