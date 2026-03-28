Когда Google впервые заговорила о том, что установка приложений на Android станет намного сложнее. новых ограничениях на установку APK на Android, интернет отреагировал предсказуемо. Форумы загудели, а слово «сайдлоадинг» стало появляться в заголовках чаще, чем обычно. Людей можно понять: возможность вручную поставить приложение всегда отличала Android от конкурентов. Но если разобраться в деталях, всё не так страшно. Тем более, есть способы раз и навсегда обойти эту блокировку Google.

Установка сторонних приложений на Android станет сложнее.

Как установить приложение на Android не из Google Play

Сейчас всё устроено просто. Вы скачиваете APK-файл, открываете его, Android показывает пару предупреждений, и вы нажимаете «Установить». Возможно, перед этим придётся разрешить установку из неизвестных источников в настройках. На практике вся процедура занимает меньше минуты, а вы таким образом можете установить что угодно.

Именно в этой простоте Google и видит проблему. Мошенники пользуются тем, что обычных пользователей легко заставить установить вредоносное приложение. Звонок из «банка», ссылка в мессенджере, фальшивое «обновление безопасности». Знакомая схема, правда? Мошенников развелось очень много и Google решила усложнить этот путь, но не для всех одинаково.

Для установки приложений от неверифицированных разработчиков придётся подождать 24 часа

Что изменится в установке APK в 2026 году

Google вводит систему верификации разработчиков. Если разработчик подтвердил свою личность, для пользователя вообще ничего не меняется. А вот если разработчик не прошёл верификацию, установка приложения на Android потребует дополнительных действий.

Главное нововведение — новая идея Google о том, что приложения должны устанавливаться не меньше 24 часов от неверифицированного разработчика. Логика понятна: если вам звонит мошенник и просит «прямо сейчас» что-то установить, суточная пауза даёт время одуматься.

При этом для тех, кто ставит приложения через ADB с компьютера, ничего не меняется. Подключили смартфон, ввели команду, готово. Никакой задержки. Но этот способ намного более сложный для простого пользователя и сделать это в пару тапов не получится.

Как отключить ограничения на установку APK

А теперь самое интересное. Google предусмотрела возможность полностью отключить ограничения на установку APK. После того как вы один раз пройдёте 24-часовой период ожидания, система предложит активировать «расширенный режим». В нём ограничения снимаются насовсем.

Скажу честно, я ожидал, что на этом хорошие новости закончатся. Но буквально на днях Мэтью Форсайт из Google уточнил важный момент: расширенный режим можно будет перенести на новый телефон. Вам не придётся проходить процедуру заново каждый раз при смене смартфона. На практике это значит, что опытный пользователь столкнётся с задержкой ровно один раз в жизни, а потом просто перенесёт настройку вместе с остальными данными.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Когда начнут действовать ограничения на установку APK

Новые правила установки приложений начнут действовать с августа 2026 года. Google будет постепенно раскатывать обновление, так что не все получат его в один день. Но к осени изменения коснутся большинства.

Расширенный режим установки APK можно перенести на новый смартфон

Лично я бы порекомендовал не откладывать: как только обновление прилетит, пройдите 24-часовой период, включите расширенный режим и забудьте об этом вопросе навсегда. Главное потом не ведитесь на призывы к установке опасных приложений под видом полезных.

Стоит ли переживать из-за ограничений сайдлоадинга

Если вы обычный пользователь, который ставит приложения только из Google Play, вы вообще ничего не заметите. Если вы из тех, кто любит устанавливать APK вручную, неудобство сводится к однократной 24-часовой паузе и паре нажатий для активации расширенного режима.

Да, было бы приятнее, если бы Google ничего не трогала. Но проблема с мошенническими приложениями реальна, и она касается миллионов людей. Баланс между безопасностью и свободой Google нашла вполне приемлемый. Не идеальный, но жить можно.