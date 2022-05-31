Xiaomi Band 7 Pro еще могут выпустить в этом году. Каким он будет

Xiaomi Band долгие годы является лидером индустрии недорогих трекеров, которые могут похвастаться отличными характеристиками. И пусть у них тоже есть проблемы, люди их реально любят? и с большой долей вероятности этот гаджет сейчас на вашей руке. Несколько дней назад компания представила Xiaomi Band 7, лишившийся слова ”Mi” в названии. Обещанной Pro-версии мы так и не получили, но отчаиваться рано, и все еще может быть. По крайней мере в этом уверены некоторые аналитики, которые даже приводят довольно убедительные доводы в пользу своей гипотезы.

Выйдет ли новый Mi Band/h2>

По словам нескольких инсайдеров, авторов утечек и аналитиков, Xiaomi Band 7 Pro может появиться в ближайшее время. Слухи о Pro-варианте Band 7 ходили некоторое время, но Xiaomi пока официально представила только обычный и NFC-вариант смарт-браслета.

На данный момент самой свежей информацией является то, что новинку могут представить с долгожданным Xiaomi 12 Ultra, который как-то задержался на стадии разработки, но зато может перейти на новый уровень производительности железа. А еще компания анонсировала сотрудничество с Leica, и новый смартфон может получить если не лучшую, то точно одну из лучших камер в индустрии. Раньше Leica помогала делать камеры для топовых смартфонов Huawei, который демонстрировали отличные возможности съемки.

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Когда выйдет Xiaomi Band 7 Pro

Возвращаясь к Xiaomi Band 7 Pro, стоит рассказать, что мы (по слухам) можем от него ждать. Некоторые информаторы утверждали, что Xiaomi еще не закончила работу с серией Band 7 и что версия Pro все еще находится в разработке, в то время как другие уточнят, что Mi Band 7 Pro появится в ближайшее время. Немного больше информации о потенциальном гаджете можно найти в китайской социальной сети Weibo, где собрано много данных. Может показаться, что львиная доля из них является просто фантазией авторов, но это не так. В конце концов, идея расширения знаменитой линейки напрашивалась уже давно.

И именно появление новинки вместе с прорывным Xiaomi 12 Ultra было бы отличным поворотом всей истории. Два крутых гаджета на отдельной большой презентации. Что может быть лучше? Остается только добавить, что пройти презентация должна в июле. Это уже чуть ли не официально подтвердил руководитель компании, рассказывая о начале сотрудничества с Leica.

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Чем Xiaomi Band 7 Pro будет отличаться от обычного

Теперь осталось только понять, чем же Xiaomi Band 7 Pro должен отличаться от базовой версии, чтобы пользователи захотели его купить. Скорее всего, в случае запуска новинка получит поддержку GPS, которой мы так и не дождались в обычном Band 7. Естественно, для работы такого устройства потребуется более емкая батарея (по слухам, на 250 мАч). А для нее будет нужен более крупный корпус. Впрочем, это даже плюс, ведь новый гаджет тогда получит экран увеличенного размера. Это будет одной из главных особенностей, которые заставят пользователей купить Xiaomi Band 7 Pro.

Делает ли Xiaomi новый трекер

Дополнительным, хоть и косвенным свидетельством того, что компания работает над новым гаджетом, является то, что Xiaomi Band 7 Pro некоторое время назад якобы просочился, когда он появился в коде приложения для умного замка Mi Door Lock. Правда, позже упоминание загадочной новинки исчезло и теперь в коде числятся только Band 7 NFC и обычная версия Band 7.

Впрочем, это может быть стремлением компании замести следы, чтобы выкатить новый трекер неожиданно. В противном случае ожидания пользователей могут повлиять на продажи представленного несколько дней назад Band 7. Но не стоит исключать и того, что разработчики просто ошиблись и включили Pro-версию в код прошивки случайно. Это мы узнаем позже. И, возможно, уже совсем скоро.