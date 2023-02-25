Будет ли Huawei делать автомобили и чем их можно заменить

Долгая, как выяснилось, история началась примерно четыре года назад, когда весной 2019 года у Huawei начались проблемы с правительством США, и с тех пор ее бизнес смартфонов начался заново. Сейчас компания добилась больших высот даже без Google и собственных процессоров, производство которых им запретили. Но теперь смартфоны — не единственный бизнес для технологического гиганта. Компания начала заниматься другими направлениями. Среди них развитие операционной системы, интеграция устройств в единую экосистему и искусственный интеллект. Осталось только собственный автомобиль выпустить. Но не все так просто.

Что сейчас происходит с Huawei

Действительно, после того, как работа Huawei со смартфонами была парализована из-за санкций США, компания сосредоточила свои усилия на других областях, в том числе на автомобильной промышленности. Тем не менее, похоже, что сам бренд не собирается строить собственный автомобиль.

Еще в 2020 году Жэнь Чжэнфэй, генеральный директор китайского технологического гиганта, заявил, что компания не планирует производить собственные автомобили. Тем не менее, ходили различные слухи о том, что Huawei, возможно, работает над своим электрическим/умным автомобилем. С тех пор бренд даже запустил различные системы, которые были установлены на смарт-автомобилях других компаний. Теперь Ю Чэндун, генеральный директор Huawei Consumer BG, также повторил ту же информацию о планах компании на автомобильном рынке.

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Сделает ли Huawei свой электромобиль

По словам высокопоставленного чиновника, бренд не будет производить собственные автомобили. Тем не менее, они продолжат расширять свою экосистему умных автомобилей и производить другие технологические решения для иных брендов.

То есть мы можем рассчитывать на появление некоторых потребительских товаров из новых или уже существующих категорий для Huawei. Среди них может быть видеорегистратор Huawei Smart LNDU 4K с поддержкой HarmonyOS. Компания также производит интеллектуальные дисплеи для электромобилей, а также имеет свои технологии для моделей AITO.

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Автомобильные гаджеты из Китаz

Исполнительный директор также добавил, что компания будет тесно сотрудничать с другими производителями автомобилей. А также она планирует стать лидером на рынке Китая и одним из наиболее прибыльных имен в мире автопрома. Далее он рассказал об инвестициях бренда в свои технические решения для умных автомобилей, но это только лишний раз подтверждает тот факт, что в ближайшем будущем автомобиль под брендом Huawei не появится.

Это интересно для нас с токи зрения поставок автомобилей. Доля китайских машин в России сильно увеличилась после ухода ряда других производителей. Если Huawei начнет работать с крупными китайскими производителями в режиме глубокой интеграции, именно с ней может быть связано наше мультимедийное автомобильное будущее.

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Будет ли Huawei и дальше делать телефоны

Конечно, китайская компания не собирается бросать рынок смартфонов и продолжает на нем развиваться. Так, например, в последнее время она выпустила несколько отличных моделей, жемчужиной среди которых стал Huawei Mate 50 Pro, который был у меня на обзоре несколько недель назад. С тех пор я купил его себе, и сейчас он является моим основным телефоном.

В течение всех этих четырех лет было интересно наблюдать, как компания боролась с ситуацией и все же смогла сделать отличные смартфоны, а некоторые из них не просто вышли в лидеры рейтинга DxOMark, но и возглавили его. Тут я имею ввиду Huawei Mate 50 Pro, который я рискнул купить себе и не прогадал, как мне кажется.

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Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но сейчас мы знаем, что компания точно не перестанет выпускать смартфоны, точно не планирует запуск автомобиля в ближайшее время и точно будет дальше заниматься гаджетами из мира автомобильной промышленности. Не знаю, как вам, а мне интересно продолжать наблюдать за ней.