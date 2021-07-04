Что подарить любителю Android?

Иногда кажется, что выбрать подарок для человека очень просто. На деле оказывается, что выбрать сложно. Особенно, если человек из тех, у кого и так все есть. Выбор максимально разнообразен. Мы с парнями в редакции AndroidInsider.ru посовещались и решили собрать для вас крутую подборку вещей, которые подойдут в качестве подарка любителям Android. Наш взор пал на самые разные вещи — от повседневных товаров для личного пользования до гаджетов, которые сделают вашу жизнь чуточку комфортнее.

Наш взор пал на самые разные вещи — от повседневных товаров для личного пользования до гаджетов, которые сделают вашу жизнь чуточку комфортнее. Вам же остается лишь ознакомиться и решить, подходят они вам или нет.

Портативный проектор AUN W18

Проектор, который удобно носить с собой – поддерживает Full HD, ресурс – 30 тысяч часов! Из коробки в проекторе уже установлен Android TV. Но главная фишка этого проектора – яркости светодиодной лампы будет достаточно даже просмотра видео в дневное время! Отзывы исключительно положительные. Проходи, не скупись!

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6

Пожалуй, самый универсальный подарок на все случаи жизни. Главная фишка Mi Smart Band 6 – его всегда можно передарить! Шутка.

Подойдет и тем, кто занимается спортом, и тем, кто просто интересуется, сколько шагов до холодильника сделал за день. Есть все, что необходимо, и даже больше. Если не растрачивать аккумулятор на постоянное сканирование пульса, настроить ночной режим для разумного использования яркости, то браслет проработает около месяца без подзарядки. Лучше подарка и не придумать!

Умные весы Xiaomi Mi Smart Scale 2

Обладают лаконичным дизайном и подойдут к любому интерьеру. Благодаря простоте в использовании, через приложение можно отслеживать свой вес, плотность жировой прослойки (примерную, но всё же). В памяти можно отслеживать до 16 профилей, чтобы каждый из членов семьи мог сверять именно свои данные! Взвесить все «за» и «против» можно по этой ссылке.

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Зубная щетка Xiaomi

Электрические щетки потихоньку находят своих покупателей – флагман электроники и товаров для повседневной жизни Xiaomi удовлетворил своих пользователей недорогим прибором на каждый день. В комплекте есть набор насадок. Пользователи в отзывах особо отмечают качество сборки.

Из особенностей — у щетки Xiaomi высокая частота вибрации, наличие нескольких режимов памяти, а для полного заряда аккумулятора достаточно всего 4-х часов! Этого хватит на целый месяц ежедневной чистки зубов. Отличный подарок для фанатов гигиены полости рта можно заказать здесь.

Карманный LTE хот-спот

Карманный роутер идеально подойдет для тех, кто предпочитает всегда оставаться на связи и читать наш канал в Google News — с весом всего 2,5 грамма его достаточно лишь присоединить к источнику питания. Работает с nano sim-картами , дает хороший сигнал без помех и допускает подключение к сети до 110 пользователей одновременно. Можно подключить к ноутбуку или компьютеру в качестве модема. В отзывах покупатели отмечают быструю доставку и хорошее качество сборки устройства. Купить можно здесь.

Xiaomi Mi TV 4A

Недорогой телевизор диагональю 32 дюйма с хорошим изображением подойдет для тех, кто давно привык его использовать не только для просмотра новостей по вечерам! На борту есть: Android TV, 3 входа HDMI, 2 USB, 1 гб оперативной памяти и 8 гб для установки приложений. Частота обновления картинки 60 гц, что не даст вашим глазам устать, a Wi-FI 5 обеспечит хороший сигнал сети.

Такой телевизор удобно установить в спальной, поставив на тумбу или повесив на стену. Настоящий топ за свои деньги!

Автоматическая кормушка для домашних животных

Не только отличный подарок, но и прекрасная покупка для себя. Даже если у вас нет домашнего животного, то покупка автоматической кормушки — это прекрасный повод его завести!

Работает просто и понятно: в отзывах к товару даже отмечают, что кот сможет сам во всем разобраться. Можно выбрать объем бака для корма — 4 или 6 литров. Установив приложение, сможете подкармливать питомца, находясь на работе. Из особенностей: работать может как от розетки, так и от батареек. Подробнее ознакомиться можно здесь.

Мини-вентилятор Xiaomi

Этот девайс призван спасти вас от летнего зноя — надеваешь его на шею вместо наушников и твоя жизнь становится чуточку лучше. Выглядит мини-вентилятор Xiaomi весьма стильно и футуристично, такое действительно не стыдно подарить. На выбор есть несколько цветов — белый, зеленый и розовый. Производитель обещает бесшумную работу и удобство использования, несмотря на емкий аккумулятор, объемом 2400 мА*ч. Охладиться в жару можно по ссылке.

Увлажнитель воздуха

Летом, скорее всего, не пригодится, но сани готовить все равно нужно — в холодное время года в любой квартире из-за отопления воздух очень сухой, что способствует распространению микробов и бактерий. Увлажнитель воздуха поможет вам в этом — расход воды всего 350 мл/час при вместительности отсека для воды в 4 литра.

Кроме того, он очень тихий, так что пользователь может включать его на ночь. Есть крутые особенности: у него есть неброская разноцветная подсветка, которую можно использовать вместо ночника. Ознакомиться с подробными характеристиками можно здесь.

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Портативная соковыжималка

Один киногерой говорил: «Не нравятся мне эти ваши свежевыжатые соки, я люблю пакетированные!». Мы будем мудрее и выберем свежевыжатые. Тем более, когда для этого ничего не требуется — всего лишь взять в поездку удобную соковыжималку, она не займет много места в сумке или рюкзаке, зато организм вам будет благодарен за это.

По мнению редакции AndroidInsider.ru — это самый полезный подарок из всего списка!

Объем соковыжималки 500 мл — этого вполне хватит для того, чтобы начать день со стакана сока. Самый полезный из всех подарков можно найти на этой странице.

Чайник Xiaomi MIUI

Завершает нашу подборку крутых идей для подарков очередной гаджет от Xiaomi — чайник с необычным дизайном. Его объем составляет 0.4 литра, зато его можно взять куда угодно, например, в поездку. у девайса есть защита от перегрева и его легко чистить. В описании так же указано, что он создан из качественных экологически чистых материалов, поэтому запаха пластика при нагреве вы не почувствуете. Заказать компактный чайник от Xiaomi можно тут.