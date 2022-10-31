Еще один пример того, как Huawei продолжает «показывать зубы»

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Артем Сутягин 0

Те, кто не в танке, помнят, что еще со времен президентства Дональда Трампа в США проводится довольно агрессивная политика в отношении компании Huawei. Ее обвиняли буквально во всем — от злоупотребления положением на рынке до шпионажа в пользу китайского правительства. Это и стало причиной введения огромного количества санкций, включая отстранение от сотрудничества со всеми бывшими партнерами, поставлявшими компании продукты высоких технологий. С того времени и введения санкций дела компании пошли совсем плохо. В результате она потеряла лидирующие позиции на рынке смартфонов и была на грани исчезновения, если бы не запас прочности и правильные действия руководства.

Huawei не собирается сдаваться и борется за свои разработки.

Действуют ли санкции против Huawei

В итоге, хоть президент и сменился, но в настроении страны против китайского великана мало что изменилось. Многочисленные санкции дорого обошлись Huawei. Компании пришлось адаптироваться, чтобы сохранить свое имя на рынке смартфонов и в других сегментах. Смартфоны Huawei развиваются не такими темпами, как раньше, но компания пытается сохранить свое имя и сам бренд.

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Тем интереснее то, как сейчас Huawei решила потягаться с одним из лидеров американской технологической отрасли. Она буквально восстала против гиганта электронной коммерции в США.

Даже с такими необычными гаджетами Huawei может доказывать свое преимущество перед остальными.

Что Huawei доказывает в суде

Согласно недавнему отчету, Huawei выпустила судебное уведомление о нарушении своих патентных прав. Иск направлен против Amazon и производителя дисплеев с электронными чернилами Compal Electronics. Huawei не может использовать технологии, программное обеспечение и некоторые другие вещи, связанные с США. Теперь компания обвиняет в нарушении прав интеллектуальной собственности американскую компанию.

Как установить Гугл Сервисы на смартфон Huawei.

Иск также касается других дочерних компаний Amazon. Детальной информации пока нет, но претензии, скорее всего, связаны с гаджетами серии Kindle. А именно, с патентами, связанными с ними. Если вы о нем не слышали, то связано это только с тем, что он не очень широко представлен на нашем рынке. Но в США это довольно распространенный продукт и является им уже в течение долгого времени.

Этот «почти планшет» вызвал немало удивления своим появлением.

Что такое Amazon Kindle

Это основной гаджет, производимый Amazon и оснащенный дисплеем e-Ink для чтения электронных книг. Любопытно, что этот продукт будет выведен из Китая к концу первого полугодия 2023 года.

Как уже было сказано выше, детали претензии не разглашаются. Так же Huawei не уточнила детали патентов, нарушающих авторские права. Официальные документы будут обнародованы позже. Судебный процесс начнется довольно скоро, и первые заседания состоятся уже до конца этого года. Сообщается, что слушания назначены на 8 декабря.

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Продаются ли гаджеты с электронными чернилами

По имеющимся данным, Huawei продала более 110 000 единиц своего планшета E-Ink MatePad Paper. Сейчас этот продукт может показаться довольно странным, но в нем есть свой смысл, и он очень занял свою нишу между планшетами, смартфонами и электронными книгами. Гаджет работает под управлением собственной операционной системы компании — Harmony OS 2.0. MatePad Paper был запущен в конце февраля этого года и в первые два месяца после запуска показал отличные продажи на китайском рынке. Он почти сразу превзошел продажи Kindle в Китае и до сих пор удерживает лидерство, что не удивительно, учитывая лояльность местных покупателей к собственному бренду.

Гаджеты с экранами на основе электронных чернил все еще актуальны.

Патенты Huawei

Несмотря на борьбу с США, Huawei обладает огромной властью в области патентов. Компания входит в число мировых лидеров по их количеству. На ее счету более 110 000 действующих патентов, что делает ее лидером CNIPA и EUIPO — это регуляторы Китая и ЕС соответственно. Huawei также занимает пятое место по количеству выданных патентов в США, хотя и не может вести бизнес в этой стране. Согласно последним сообщениям, Huawei по-прежнему сильна. Хотя правительство США продолжает пытаться положить конец компании.

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