Как правильно выбрать фитнес-браслет и на что обратить внимание

Фитнес-браслет — едва ли не самый популярный аксессуар для смартфона наряду с наушниками. Он не только позволяет следить за состоянием здоровья, но и является отличным компаньоном во время тренировок. А еще фитнес-трекеры нередко рассматриваются в качестве замены смарт-часам. И, хотя оба типа устройств схожи, они имеют массу отличий, которым был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Но сегодня мы поговорим именно о фитнес-браслетах, сосредоточившись на характеристиках, важных при выборе носимого аксессуара.

Производители фитнес-браслетов

Несмотря на то, что компания Xiaomi — китайский производитель, а не корейский, в деле фитнес-браслетов она съела собаку. Если вас принципиально интересуют только ее устройства — прочитайте, что нужно знать перед покупкой Mi Smart Band. Но я рекомендую не сбрасывать со счетов и других производителей, которые тоже выпускают отличные браслеты:

Amazfit;

HONOR;

HUAWEI;

realme.

Отдавайте предпочтение только проверенным брендам, так как от этого напрямую зависят многие характеристики гаджета, будь то качество сборки, оптимизация фирменного приложения или общая функциональность устройства. В погоне за максимальной экономией в отрыве от имени производителя вы наверняка наткнетесь на дешевый ширпотреб, умеющий разве что считать шаги и измерять пульс у баклажана. Тот факт, что недорогой браслет от ноунейм-бренда продается в аптеке, — показатель не качества, а алчности торговых сетей, зарабатывающих деньги на доверчивых пенсионерах.

Экран фитнес-браслета

Каждый современный смарт-браслет оснащен экраном для доступа к информации. Чем он больше, тем лучше. Особенно, если вы страдаете дальнозоркостью. Поэтому перед тем, как купить фитнес-браслет, изучите информацию о диагонали. Она измеряется в дюймах и варьируется в пределах 1-2″.

Но будьте внимательны. Диагональ — отрезок, соединяющий несмежные углы. Поэтому фактический размер более вытянутых экранов меньше. Яркий пример — сравнение Mi Band 7 и Redmi Smart Band Pro. Диагональ первого браслета больше (1,62″ vs 1,47″), но по факту он меньше из-за своей формы.

Также обратите внимание на яркость экрана. Она должна составлять не менее 450 нит для комфортного использования гаджета на солнце. Если яркость в характеристиках фитнес-браслета не указана — просто выбирайте модель с AMOLED-экраном. По этому показателю данная матрица априори превосходит аналоги IPS и уж тем более TFT.

Датчики фитнес-браслета

Если вы хотите купить фитнес-трекер в качестве не просто носимого аксессуара, а действительно полезного устройства, ознакомьтесь с информацией о его датчиках. Как правило, большинство современных моделей имеют Bluetooth для сопряжения со смартфоном, пульсометр, а также совмещенные акселерометр и гироскоп для определения положения в пространстве. Если вы не наткнулись на подделку и не купили гаджет в телемагазине, то все базовые датчики будут на месте. Наличие дополнительных зависит от производителя.

В дополнение к пульсометру может быть установлен пульсоксиметр, измеряющий насыщение крови кислородом. Иногда производители раскошеливаются на GPS для определения геолокации и построения маршрута тренировок. А сами пользователи чаще всего хотят купить фитнес-браслет с NFC. Но тут нужно сделать 2 важные оговорки. Во-первых, датчик бесконтактной оплаты в браслете может иметь региональные ограничения. Во-вторых, карты МИР такими гаджетами не поддерживаются. Поэтому переплачивать за NFC не нужно.

И последнее. Многие из вас наверняка ищут фитнес-браслет с измерением давления. Но я призываю вас отбросить любые надежды на этот счет. Ни смарт-браслеты, ни смарт-часы не умеют измерять артериальное давление. В отличие от тонометров, они не обладают манжетой для сжатия артерии, а ультразвуковое измерение потенциально было бы возможным только при условии плотного прилегания аксессуара к руке и смазыванию запястья специальным гелем. Увидели в характеристиках браслета функцию измерения давления — сразу проходите мимо, так как производитель (или магазин) вводит вас в заблуждение.

Функции фитнес-браслета

Функциональность браслета во-многом зависит от набора его датчиков. Но, как мы разобрались ранее, любой фитнес-трекер от более-менее надежного бренда предлагает вам и Bluetooth, и пульсометр, и гироскоп с акселерометром. Датчик SpO₂ помогает разве что в измерении насыщения крови кислородом, а GPS — в построении маршрута тренировок. При этом количество функций в зависимости от браслета может отличаться на порядок. Все зависит от желания производителя.

К стандартным функциям можно отнести подсчет шагов и сожженных калорий, показ уведомлений со смартфона и тренировочные режимы (о них более подробно расскажу чуть позже). А опциально смарт-браслеты предлагают:

анализ качества сна;

оценка качества дыхания;

измерение уровня стресса;

отслеживание менструальных циклов;

PAI (индекс жизненной активности);

управление смартфоном (переключение музыки или доступ к камере).

А теперь несколько слов о тренировках для фитнес-браслета. В зависимости от модели их число варьируется в промежутке 5-150. Столь заметный разброс вызван добавлением, по сути, бестолковых режимов вроде танца живота или шахмат. Впрочем, у вас может быть свое мнение. Но я бы обращал внимание не на количество, а на качество, которое проявляется в количестве автоматически определяемых тренировок (их бывает не больше 5-7 штук).

В заключение разговора о функциях замечу, что практически каждый смарт-браслет поддерживает тренировки в бассейне. Следовательно, он обладает влагозащитой, и это касается всех без исключения моделей от проверенных брендов, так что на данную характеристику обращать внимания не стоит. Кстати, как и на автономность. Браслеты работают 7-20 дней. Разница не настолько велика, ведь вам не составляет труда заряжать смартфон ежедневно. Вот и фитнес-трекер раз в неделю все-таки можно подключить к источнику питания.

Лучшие фитнес-браслеты

Главный вопрос, на который должен ответить этот материал, — какой фитнес-браслет купить. Поэтому считаю важным упомянуть о лучших моделях, доступных сегодня на рынке:

Если вы являетесь фанатом Xiaomi, то для вас есть отдельный материал. Всем остальным рекомендую либо купить один из предложенных браслетов, либо изучить характеристики на официальных сайтах производителей и сделать самостоятельный выбор, исходя из потребностей.