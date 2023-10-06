Крутые фишки Яндекс Телевизора с Алисой, ради которых ты выберешь его вместо Android TV

Из-за обилия недорогих китайских телевизоров с Андроид ТВ, многие пользователи не обращают внимание на другие модели, которые могут быть на голову круче. Один из самых неочевидных вариантов — Яндекс Телевизор, появившийся в продаже в 2022 году: на первый взгляд, он ничем не отличается от типичного Смарт ТВ из магазина, но по факту это одна из самых удобных моделей для российских пользователей. Как минимум, ни Андроид ТВ, ни Гугл ТВ со своими рекомендациями даже рядом с ним не стоят. За месяц использования я нашел несколько полезных фишек Яндекс Телевизора, которые помогут вам определиться с выбором.

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Огромное преимущество телевизора Яндекса — в простом названии и обозначении диагонали. Никаких странных нумераций с буквами и цифрами, как у других производителей. Единственное, в чем можно запутаться — так это в моделях: не так давно к появились еще две — Яндекс ТВ Станция и Яндекс ТВ Станция Про, но мы разберем доступную модель.

Мощный и быстрый Смарт телевизор

Процессор Яндекс Телевизора — это обычный четырехъядерный чип Cortex-A53 с графикой Mali-G52. Такой неплохой чипсет используется во многих Андроид-приставках и справляется со всеми задачами, но чудес от него ждать не стоит. Вдобавок телевизор Яндекса имеет всего 1,5 Гб оперативной памяти, что довольно скромно по меркам 2023 года. Казалось бы, вариант — так себе, но на деле он работает очень быстро!

Даже TCL 55p725 с 2 Гб оперативки намного медленнее из-за неповоротливого Андроид ТВ: все дело в оптимизации Яндекс ТВ, которая построена на том же Android Open Source. Кроме того, Яндекс Телевизор быстро включается и моментально соединяется с Wi-Fi. Так что, оболочка быстро работает и на сторонних телевизорах вроде Harper с Яндекс ТВ, поэтому есть смысл сэкономить, не потеряв в качестве.

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Подписка на Яндекс Плюс бесплатно

При покупке Яндекс Станции или любого другого гаджета компании в подарок дается Яндекс Плюс на 3 месяца бесплатно. Телевизор — не исключение: при первом запуске и авторизации в своем Яндекс ID система уведомит вас о подарочной подписке. Если этого не произошло, можете проверить ее наличие в приложении Умный дом с Алисой, зайдя в Настройки и выбрав «Покупки и подписки». В случае, если она так и не отобразилась, напишите в поддержку — мне быстро помогли.

Подписка Яндекс Плюс за покупку телевизора дается даже при наличии текущей, но в некоторых случаях ее могут возместить баллами. Можно активировать ее сразу же или по окончании действующей, но тогда она приостановится. Тем не менее, неплохой подарок, вот только знают о нем далеко не все, а сама компания не упоминает об этом и не кладет буклетов в коробку с гаджетами как это было раньше. Кстати, бесплатный Яндекс Плюс идет в комплекте не только с фирменным телевизором, но и с моделями от сторонних производителей.

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Как управлять телевизором без пульта через Яндекс Станцию

Пожалуй, лучшая фишка Яндекс Телевизора — это функция Тандем с Алисой. Если у вас есть Яндекс Станция, можете подключить ее в настройках и управлять им с помощью голосовых команд! Это намного удобнее, чем Гугл Ассистент в Андроид ТВ, от которого нет никакого толку. Алиса умеет искать ТВ-каналы и фильмы, запускать приложения и даже включать телевизор без пульта!

Более того, вы можете управлять Яндекс Телевизором со смартфона через приложение Дом с Алисой — голосом, текстом или по нажатию кнопки. К сожалению, пока оттуда можно лишь включать или выключать его, но, думаю, со временем список функций пополнится как и с Яндекс Станцией.

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Приложения на Яндекс ТВ

Яндекс Телевизор не имеет собственного магазина приложений, но есть ряд предустановленных программ, включая Ютуб. Остальные можно без проблем устанавливать с флешки: первое, с чего я рекомендую начать — скачать Aptoide TV, который является аналогом Гугл Плей для Андроид ТВ. В нем есть, наверное, все необходимые приложения и игры, которые представлены в каталоге Гугл для Андроид ТВ.

Более того, в телевизор встроен Яндекс Браузер, который работает нереально быстро. Но есть особенности: это специальная версия, которая не умеет скачивать файлы. Зато с его помощью можно смотреть видео онлайн практически на любом сайте — удобно, так как не нужно скачивать отдельное приложение или оплачивать подписку!

Ну, и просто взгляните на то, как все стильно и аккуратно упаковано. Аксессуары лежат в отдельном боксе, а сам телевизор надежно спрятан в пленку. Вдобавок Яндекс Телевизор очень легкий, несмотря на диагональ в 50 дюймов. А еще он очень тонкий в отличие от моделей других производителей вроде того же TCL.

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Еще один плюс — это цена. Сейчас телевизор с Яндексом стоит от 25 000 рублей и дешевле, что соответствует ценам на альтернативы с Android TV. Так что, есть смысл купить его сейчас, получив телевизор с Алисой и быстрой оболочкой, а не Андроид ТВ с Гугл Ассистентом, возможности которого явно переоценивают.

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