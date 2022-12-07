Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей

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Артем Сутягин 0

На днях мы рассказывали о том, какие вещи не надо покупать на AliExpress. Ниже в этой статье мы еще вернемся к данному вопросу. Но это редкие случаи и в последнее время, если основываться на базовых принципах выбора товара, почти наверняка можно купить что-то качественное и полезное. Чтобы вам было проще выбрать что-то из новых для себя категорий, мы каждую неделю готовим подборки крутых гаджетов, которые можно купить за очень небольшие деньги и часто с быстрой доставкой. Главный принцип, чтобы они были качественными и имели только хороший рейтинг. Вот сейчас подвезли очередную подборку, поэтому давайте начинать.

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей. На AliExpress еще достаточно вещей, которые достойны того, чтобы их купили. Фото.

На AliExpress еще достаточно вещей, которые достойны того, чтобы их купили.

Лазерный уровень для ремонта

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей. Лазерный уровень для ремонта. Фото.

На самом деле это не просто уровень, а полноценный инструмент, который ”разметит” стены и пол правильными ровными линиями. Они будут строго соответствовать 0 и 90 градусам относительно горизонта. Благодаря этому вы сможете нанести разметку для укладки плитки или наклеивания обоев. Из более простых задач можно придумать процесс, когда вы вешаете картину или делаете что-то в этом духе. В общем, это хороший инструмент для дома.

Цена: 3 500 рублей

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Беспроводная колонка Anker

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей. Беспроводная колонка Anker. Фото.

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Это классическая беспроводная колонка для дома или пикника. Она защищена от воды и ее можно даже окунать в воду. Работает 12 часов от одной зарядки и позволяет кастомизировать звук через приложение. А еще она имеет несколько динамиков и мощность 30 Вт, чтобы быть громкой или, наоборот, тихой, но детализированной. Строгий, но стильный внешний вид позволяет ей смотреться хорошо в любом интерьере дома или в офисе.

Цена: 6 400 рублей

Купить беспроводную колонку Anker

Кейс-брелок для лекарств

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей. Кейс-брелок для лекарств. Фото.

Почти у любого человека в жизни есть таблетки, которые ему надо пить. Даже если вы не проходите какой-то курс, вы можете просто пить витамины. Чтобы не забывать делать это, можно воспользоваться таким боксом. Его можно носить отдельно или повесить на ключи. Так он всегда будет под рукой, и вы не забудете про его содержимое.

Цена: 65 рублей

Купить кейс-брелок

Большой повербанк

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей. Большой повербанк. Фото.

Что подарить коллеге на новый год с AliExpress.

Емкость этого Power Bank просто эпохальная — 30 000 мАч. Есть более скромная версия на 20 000 мАч, но большая емкость тоже иногда пригодится. Тем более, мощность на выходе составляет 65 Вт и, если подключить только одно устройство, то можно заряжать даже ноутбук. Но всего на выходе предусмотрено 5 разъемов, а значит на пикнике вся компания сможет заражаться от вашего аккумулятора. Остаток заряда можно посмотреть на встроенном экране.

Цена: от 3 590 рублей

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Самый универсальный провод

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей. Самый универсальный провод. Фото.

Этим проводом можно заряжать что угодно от чего угодно. С одной стороны, он имеет тройной коннектор из самых популярных разъемов, который перекрывает потребности 99,9% всех современных телефонов. С другой стороны, у него USB Type-c c переходником на обычный USB. Так вы действительно сможете зарядить любой гаджет от любого блока питания.

Цена: 1 000 рублей

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Как завести машину с севшим аккумулятором

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей. Как завести машину с севшим аккумулятором. Фото.

Это пуско-зарядное устройство пригодится вам, если у вас хоть когда-то садился аккумулятор в машине. Просто подключаете и почти сразу можете заводить машину. При этом уместится гаджет даже в бардачке. А еще, как бонус, в нем будет фонарик и Power Bank емкостью 12 000 мАч.

Цена: 4 200 рублей

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Жилет с подогревом

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей. Жилет с подогревом. Фото.

ТОП-10 ужасных товаров с АлиЭкспресс, которые я зря купил и не советую вам.

С виду это просто жилет, но он будет отличным спутником рыбака, охотника или простого человека, который идет куда-то по улице в -30 градусов. Работает он от Power Bank, а греющие вставки находятся на плечах, на спине, на шее и в районе карманов. С таким жилетом вам точно не будет холодно. Его можно использовать даже осенью или весной, если вышли из дома только в нем (без куртки) и вдруг вам стало холодно.

Цена: 1 200 рублей

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Ретро-радиоприемник с Bluetooth

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей. Ретро-радиоприемник с Bluetooth. Фото.

Такой гаджет с закосом под старину будет отлично смотреться в любом интерьере. В старинном он просто будет смотреться логично, а в современном может стать ярким акцентом. Из передовых функций в нем есть Bluetooth для подключения телефона, USB и даже разъем для карты памяти.

Цена: 850 рублей

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Портативная солнечная панель

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей. Портативная солнечная панель. Фото.

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress.

Это раскладная солнечная панель в основном понадобится летом, если вы любите ходить в походы или на пикники. Ее можно развернуть на земле или в таком состоянии повесить на рюкзак, чтобы зарядить встроенный аккумулятор, а от него свои гаджеты. Но это может пригодиться и зимой, если вы бываете в тех местах, где нет электричества, а без гаджетов не обойтись.

Цена: 2 780 рублей

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