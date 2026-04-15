Одно из немногих наблюдений, которое радует меня в последние дни, — то, как укрепляется рубль по отношению к доллару. А все потому, что это соотношение оказывает прямое влияние на стоимость товаров с AliExpress. Я уже рассказал о рекордно подешевевших Android-смартфонах (обязательно посмотрите). Но здесь хочу поговорить о том, что обычно называют мелочами. Далее — новая подборка вещей с AliExpress. Причем каждая из них стоит меньше 500 рублей.

Органайзер для кабелей за 14 рублей

Рейтинг: 4.8

Цена: от 14 ₽

Зайду с козыря — ультрадешевого органайзера для кабелей. Штука полезная, когда на столе много техники, а стоит (вы не поверите) всего 14 рублей. И это с бесплатной доставкой! В наличии есть разные варианты, так что выбирайте на свой вкус.

Самоклеящиеся крючки за 39 рублей

Рейтинг: 4.8

Цена: от 39 ₽

Также я успел заказать самоклеящиеся крючки. Одна штука — 39 рублей, а при заказе комплекта из 20 крючков каждый будет стоить вообще 7 рублей. Нужны они вам или нет — другой вопрос. Я заказал на всякий случай. Может, и вам пригодятся.

Прикольный брелок с игровым автоматом

Рейтинг: 4.9

Цена: от 86 ₽

Давно мои ключи не украшали брелоки. А теперь будут! Я взял себе брелок с игровым автоматом, который привлек мое внимание своей интерактивностью. Все крутится и нажимается, а цена — меньше сотки. Возьмете тоже?

Улавливатель волос для душа

Рейтинг: 5.0

Цена: от 121 ₽

Недавно принимал душ и заметил, что начали выпадать волосы. Наверное, стресс. Но в первую очередь я подумал не о том, как с ним бороться, а о возможных засорах. Поэтому купил улавливатель для волос. Штука дешевая, так что закажите и вы. Вдруг тоже столкнетесь с проблемой, как у меня.

Недорогой кубик-антистресс

Рейтинг: 4.8

Цена: от 148 ₽

Со стрессом я решил бороться народным методом: взял фиджет с AliExpress. Это интерактивная игрушка, которую можно крутить в руках, нажимая разные кнопочки. Реально успокаивает! Жаль, что нет крепления для брелока. Так бы и на ключи повесил.

Самые дешевые мизинчиковые батарейки

Рейтинг: 5.0

Цена: от 196 ₽

Когда вы откроете страницу с мизинчиковыми батарейками на AliExpress, то воскликните: какие же они дешевые, если за одну штуку просят почти 200 рублей?! Но посмотрите внимательнее: если брать набор из 60 штук, то каждая будет стоить всего 8 рублей. Андестенд?

Мягкая подушка-антистресс за 199 рублей

Рейтинг: 4.7

Цена: от 199 ₽

Еще один способ борьбы со стрессом — мягкая подушка. Внешне напоминает булочку, а мнется так, будто это живот только что накормленного кошака. За 199 рублей на AliExpress — вообще подарок. Так что удалось снять стресс не только самой подушкой, но и выгодной сделкой.

Металлические вешалки недорого

Рейтинг: 5.0

Цена: от 278 ₽

Еще прикупил себе металлические вешалки, поскольку пластиковые то погнулись, то и вовсе сломались. Тут в наборе сразу 5 штук. Одна вешалка обошлась примерно в 55 рублей. Думаю, не прогадал. Согласны?

Настоящий тетрис за 339 рублей

Рейтинг: 4.7

Цена: от 339 ₽

Какова же была моя радость, когда я встретил тетрис на AliExpress. Я ж рубился в него лет 25 назад, а тут — вот он, пожалуйста. Всего 339 рублей, и он стал моим. Батарейки, правда, пришлось ставить свои. Но с ними, как вы поняли, вопрос уже решен.

Портативный вентилятор на лето

Рейтинг: 4.8

Цена: от 344 ₽

На улице уже крепкий плюс, а скоро — лето. Взял себе по этому случаю компактный вентилятор с AliExpress. Потратил на него меньше 350 рублей, и теперь нахожусь в предвкушении. Пока все будут изнывать от жары, я буду чувствовать себя комфортно.

