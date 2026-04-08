Пока все мои знакомые затариваются на Ozon и Wildberries, я остаюсь верным китайскому маркетплейсу AliExpress. Со времен моего первого заказа, который я совершил, страшно подумать, 10 лет назад, многое на китайской площадке изменилось. Появились продавцы с российскими складами, интерфейс стал намного удобнее и стало намного меньше «корявого» перевода. Но не изменилось одно — цены на AliExpress. Как и раньше, они здесь ниже, чем где бы то ни было. Поэтому я регулярно делаю подборки годных товаров из Китая и продолжаю заказывать их сам. Всего за 3 месяца 2026 года я купил 10 крутых гаджетов и других вещей, и могу смело посоветовать их вам.

Щетка для чистки оконных канавок

Рейтинг: 4.9

Цена: от 96 ₽

Зимой я почти не открывал окна в квартире и понимаю: там скопилось столько всего, что страшно смотреть. Проблему с мытьем стекол я уже решил, но осталась другая — с узкими канавками, куда не доберется даже зубная щетка. Для чистки этого труднодоступного места я купил щетку, которая стоит плюс-минус 100 рублей. И, когда потеплело, она мне очень помогла.

Умная скакалка с подсчетом прыжков

Рейтинг: 4.6

Цена: от 878 ₽

К лету я решил привести себя в форму и вспомнил о том, как в свое время мне нравилось прыгать на скакалке. Единственное, что я постоянно сбивался со счета, когда фиксировал количество повторов. Но теперь у меня есть умная скакалка с подсчетом прыжков, и я доволен на все 100%.

Лучший беспроводной ирригатор Mornwell

Рейтинг: 4.6

Цена: от 1 532 ₽

Также в этом году я решил приобрести хороший ирригатор. Никогда раньше не пользовался подобными устройствами, ограничиваясь зубной щеткой, но после пары месяцев использования задумался: почему я не купил его раньше? Теперь всегда промываю им полость рта после употребления пищи, и у меня даже десны болеть перестали. Возможно, стоит попробовать и вам.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы с командой собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Накладные наушники с хорошим звуком

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 839 ₽

Накладные наушники я выбирал долго, и не нашел ни одной модели лучше UGREEN Studio Pro. В них сошлось все: и стильный дизайн, и шикарная автономность до 120 часов прослушивания музыки без остановки, и режим шумоподавления, и поддержка кодека LDAC для воспроизведения треков без потери качества. Для меня это идеал, чего я вообще не ожидал от наушников до 3000 рублей.

Очень удобные кроссовки Li-Ning

Рейтинг: 4.9

Цена: от 3 651 ₽

Для летних прогулок я купил кроссовки Li-Ning RED HARE 8 и тоже не прогадал. У них невероятно мягкая подошва, что ты будто паришь над асфальтом, а не идешь по нему. Вот только с размером пришлось немного подумать. На странице товара указаны величины из США, но есть вкладка с переводом в российский размер, благодаря чему все встает на свои места.

Мощный повербанк с кабелем

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 389 ₽

Предыдущий большой повербанк, который я использовал на случаи отключения электричества и на природе, вздулся спустя 6 лет после покупки. Я взял новый — вот такой внешний аккумулятор на 50000 мАч. Цена небольшая, зато помимо объема он привлек меня встроенным кабелем, поддержкой зарядки до 100 Вт, а также информативным дисплеем. Пока работает. Посмотрим, что будет дальше.

Недорогой робот для мытья окон

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 554 ₽

Первый мойщик окон появился у меня еще в прошлом году, и я сразу оценил это устройство. Теперь заказал такой же робот для мытья окон CHOVERY на подарок. Если предварительно смочить его тряпки, он отмывает стекла за один проход. Очень круто, особенно если ты боишься высоты, а потому сам редко моешь окна.

Полотенцесушитель в ванную

Рейтинг: 4.7

Цена: от 4 051 ₽

В ванную я купил вешалку с подогревом. Полежал в теплой воде, помылся, вытерся, а полотенце насквозь сырое. И в таком состоянии оно быстро начинает неприятно пахнуть. Недорогой полотенцесушитель с AliExpress решил эту проблему. Кроме того, периодически я использую его для сушки одежды.

Мини-принтер для печати фото с телефона

Рейтинг: 4.9

Цена: от 5 437 ₽

О фотопринтере Xiaomi я слышал давно, когда еще в ходу была модель предыдущего поколения с разъемом Micro-USB. В этом году я рискнул и купил Xiaomi Photoprinter 1S, и он полностью оправдал мои ожидания. Печатает прямо с телефона по Bluetooth на специальной бумаге, каждый листок которой одновременно является стикером. То есть фотку можно сразу налепить на холодильник или ноут. Удобная штуковина, вот только в дополнение к мини-принтеру пришлось сразу докупить бумагу, так как в комплекте лежит всего 10 листков.

Лучший камерофон до 20000 рублей

Рейтинг: 4.8

Цена: от 20 223 ₽

В прошлом году я купил себе камерофон vivo X300, который с учетом таможенной пошлины обошелся мне в чуть более чем 60 000 ₽. Когда через несколько месяцев знакомые попросили подобрать им смартфон с хорошей камерой до 20000 рублей, я сначала растерялся: ну нет за эти деньги реально годных моделей. А потом вспомнил про крутой HONOR 200, который вышел еще в 2024 году и до сих пор остается вне конкуренции. Наличие оптического зума за эти деньги — большая редкость. И в то же время старым я этот смартфон назвать не могу. Он уже обновился до Android 16, а процессор Snapdragon 7 Gen 3 до сих пор справляется со всеми задачами, и даже игры тянет на высоких настройках графики.

