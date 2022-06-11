ТОП-7 лучших смарт-часов на Android, которые можно купить сейчас

Если вы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к миру носимых устройств, но вам нужно придерживаться бюджета, есть множество относительно недорогих умных часов на Android. Тем не менее, дешевизна не обязательно означает, что вам придется идти на компромисс в отношении функций или дизайна. Вы можете быть удивлены, увидев, как много крупных брендов предлагают доступные варианты с достойными характеристика. К ним относятся даже именитые Fitbit, Garmin и Samsung. Даже у них есть модели, которые вам понравятся.

Fitbit Versa 3 – лучшие часы FitBit

Fitbit Versa 3 — одни из лучших часов компании. Их можно купить на AliExpress. Существует множество функций, которые помогут вам отслеживать свое здоровье и физическую форму. Можно следить за сном, сердечным ритмом, уровнем кислорода в крови и другими показателями. Вы также получите до шести дней автономной работы без подзарядки.

У вас даже будет встроенный GPS для отслеживания маршрута во время тренировок. Компания также недавно представила функцию Active Zone Minutes, которая отслеживает время, затраченное на активную деятельность. Чем усерднее вы работаете, тем больше баллов вы получите. Также есть поддержка голосовых ассистентов и возможность отвечать на телефонные звонки.

Выбор приложений на Fitbit Versa 3 не так богат, как на Apple Watch, а ремешки от старых моделей Versa несовместимы с новой системой крепления. Но это все равно отличные часы за свои деньги.

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Amazfit GTS 3 – недорогие смарт-часы на каждый день

Бренд Amazfit может быть не так популярен, как некоторые другие производители смарт-часов, но он составляет им серьезную конкуренцию со своей моделью GTS 3, которую можно довольно выгодно купить на AliExpress. Первое, что вы заметите, это привлекательный дизайн. Часы одновременно легкие и удобные. Amazfit GTS 3 предлагает множество ключевых функций, которые ищут пользователи.

Среди них: встроенный GPS, отслеживание активности и сна, мониторинг сердечного ритма, отслеживание стресса, мониторинг уровня кислорода в крови, уведомления смартфона и некоторые другие. Все это в автономном режиме может работать до 12 дней.

Однако в часах нет динамика. А значит, говорить по телефону и получать звуковые уведомления не получится. Часы также не предлагают платежи через NFC или поддержку сторонних приложений. Эти недостатки стоит учитывать, если вы положили глаз на эту модель. А если вам нужны еще более дешевые часы, обратите внимание на Amazfit GTS 2 Mini.

Galaxy Watch 4 – лучшие часы Samsung

Чем ближе презентация Galaxy Watch 5, тем выше вероятность встретить скидки на Galaxy Watch 4, опыт использования которых выходил на нашем сайте. Их даже можно купить на AliExpress по очень привлекательной цене. Но даже без них это отличный продукт, который, если вы найдете в продаже, стоит рассматривать к покупке. Особенно в нынешних условиях проблем с поставками.

Этот гаджет остается единственными умными часами на Wear OS 3 на данный момент, но скоро ситуация изменится. И хотя программное обеспечение Galaxy Watch 4 выглядит почти идентично Galaxy Watch Active 2, последние не получат свежую версию операционной системы.

В Galaxy Watch 4 есть многие из наиболее важных функций отслеживания здоровья и приличное для этой категории время автономной работы. Хотя оно и составляет максимум 2-3 дня. Но проблема в том, что если у вас не телефон Samsung, вы не сможете пользоваться всеми крутыми функциями часов. Например, вам не будет доступна функция ЭКГ и мониторинг артериального давления. Но в целом это по-прежнему одни из лучших умных часов на рынке, хотя они и не самые дешевые.

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Garmin Lily – умные часы для девушек

Женщины и девушки заслуживают того, чтобы для них были выпущены специальные часы. Поэтому есть Garmin Lily, которые в том числе можно купить на AliExpress. Они поставляется в небольшом, но приятном корпусе диаметром 43 мм, который идеально подходит для маленьких запястий. Модель Sport имеет алюминиевый безель и силиконовый ремешок. Модель Classic, которая немного дороже, имеет безель из нержавеющей стали и кожаный ремешок.

На первый взгляд Garmin Lily может показаться не более чем модным аксессуаром, но на самом деле это нечто большее. В них есть функции отслеживания активности и сна, мониторинг сердечного ритма, отслеживание женского здоровья, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль стресса и многое другое. И работают они до пяти дней от одной зарядки.

Fitbit Charge 5 – нетипичные часы

Хотя Fitbit Charge 5 может и не выглядят, как типичные умные часы, они, безусловно, функционируют как таковые. Если вы предпочитаете компактный дизайн, который идеально подходит для частых тренировок, это носимое устройство может вам подойти.

Fitbit Charge 5 предлагают больше функций для здоровья и фитнеса, чем некоторые другие варианты в этом списке. Информация выводится на сенсорный экран AMOLED, а время автономной работы достигает семи дней.

Есть встроенный GPS, отслеживание активности и сна, автоматическое распознавание тренировок, мониторинг сердечного ритма, минуты активной зоны и Fitbit Pay. Что еще более важно, есть новые усовершенствованные датчики здоровья, которые дают вам больше данных. Датчик электрокожной активности (EDA) точно измеряет температуру и записывает уровни стресса, а датчик электрокардиограммы (ЭКГ) контролирует сердечный ритм и может обнаруживать нерегулярные сердечные сокращения.

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Garmin Vivomove Sport – гибридные смарт-часы

Garmin Vivomove Sport – это один из последних гибридов от Garmin, и он может предложить больше, чем вы думаете. Если вам нравится внешний вид традиционных часов, именно эти могут быть созданы для вас. Они предлагаются в легком 40-миллиметровом полимерном корпусе и доступны в трех цветах. Аккумулятора хватает на пять дней без подзарядки и еще на день в режиме обычных часов. Более подробно о часах можно узнать на AliExpress.

Уникальный дисплей — вот, что отличает эти гибридные умные часы от других на рынке. Вместо стандартного дисплея E-Ink в нижней половине экрана находится скрытая OLED-панель. Вы можете разбудить дисплей, подняв запястье или дважды коснувшись экрана. Также есть отслеживание активности и сна, мониторинг сердечного ритма, отслеживание стресса, уведомления смартфона, управление музыкой и некоторые другие функции.

Polar Pacer – часы для бега

Бегуны, которым нужны недорогие смарт-часы на Android с отличным временем автономной работы, будут довольны, выбрав Polar Pacer. Одно то, что часы очень легкие (всего 40 грамм), уже делает их отличным вариантом для спортсменов в целом и бегунов в частности.

Присутствуют все функции, которые вы могли бы ожидать от часов для бега, включая встроенный GPS, мониторинг сердечного ритма, отслеживание активности/сна, многочисленные режимы тренировок и многое другое

Polar также обновила дисплей, покрыв его стеклом Gorilla Glass 3 для большей прочности, а также автоматической регулировкой яркости. Все это и относительно невысокая цена для часов этой марки сделает их отличным выбором для тех, кому нужно что-то подобное.

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