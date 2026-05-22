Слава наушников Huawei FreeClip 2, обзор на которые вы могли читать на нашем сайте, не даёт покоя другим китайским брендам. Многие из них начали делать свои «каффы», и Xiaomi не осталась в стороне. Xiaomi Clip Earbuds (первые наушники-клипсы компании) уже доступны для международного заказа через магазин Giztop по цене $159,99 (примерно от 18 000 ₽ в России) с доставкой по всему миру. Наушники крепятся не в ушной канал, а на хрящ уха, весят всего 5,5 граммов и умеют переводить речь в реальном времени на 21 язык. Если вам мешают обычные вкладыши или вы хотите слышать окружение во время прослушивания — это тот случай, когда стоит разобраться в деталях.

Почему Xiaomi Clip Earbuds — наушники, которые не выпадают

Наушники-клипсы (clip-on, open-ear) — быстрорастущий формат в мире аудиотехники. В отличие от обычных TWS-наушников, они не вставляются в ухо, а крепятся на его край при помощи клипсы. Вы слышите музыку и одновременно не теряете связь с окружающим миром: слышите машины на улице, коллег в офисе, объявления в аэропорту. Таких полно в том числе и на AliExpress, причем стоят они отнюдь не дорого. В частности, Baseus BC1 можно приобрести всего за 1 100 рублей.

Наушники Xiaomi Clip Earbuds используют дужку из титана с эффектом памяти формы, которая фиксирует наушник на ухе. По заявлению Xiaomi, расстояние зажима составляет 3,4 мм — этого достаточно для надёжной посадки, но без давления на хрящ даже после нескольких часов ношения. Каждый наушник весит всего 5,5 грамма, что делает их практически незаметными при носке.

Формат подходит для бегунов, велосипедистов, офисных сотрудников и всех, кто не любит закрытые вкладыши. Защита IP57 от пыли и воды позволяет не переживать из-за пота и лёгкого дождя. Управление — сенсорное, прямо с наушников: можно переключать треки, отвечать на звонки и регулировать воспроизведение.

Звук наушников Xiaomi Clip Earbuds

Внутри каждого наушника — 11-миллиметровый динамический драйвер с мембраной с микрокристаллическим металлическим покрытием. Диапазон воспроизводимых частот — от 20 Гц до 48 кГц. Это шире, чем у большинства классических TWS-вкладышей, и формально покрывает всё, что может уловить человеческое ухо, плюс запас для Hi-Res-аудио.

Наушники поддерживают кодеки AAC, SBC и LHDC 5.0. Последний — это высококачественный Bluetooth-кодек с битрейтом до 1 Мбит/с, конкурент LDAC от Sony, но с лучшей стабильностью соединения. Чтобы LHDC 5.0 реально работал, нужен совместимый смартфон (как правило, это флагманы). На телефонах других производителей наушники будут работать по AAC или SBC, что тоже нормально, но без Hi-Res.

Подключение происходит через Bluetooth 5.4. При этом важно понимать нюанс открытых наушников, который заключается в утечке звука наружу. Xiaomi заявляет о технологии обратных звуковых волн, которая должна снижать слышимость музыки для окружающих. Насколько это работает на практике, покажут реальные тесты.

Наушники с искусственным интеллектом

Одна из главных фишек Xiaomi Clip Earbuds — ИИ-перевод речи в реальном времени, который работает через голосового помощника Xiao AI. Заявлена поддержка 21 языка. Функция рассчитана на путешественников и тех, кому нужен быстрый устный перевод без отдельного устройства.

Здесь стоит оговориться: Xiao AI — это ассистент Xiaomi, и его возможности за пределами экосистемы HyperOS пока неочевидны. Если вы используете наушники с телефоном другой марки, перевод может быть ограничен или недоступен. Для разговоров предусмотрена система из трёх микрофонов и датчика костной проводимости (VPU), который улавливает вибрации голоса через кости черепа. Это позволяет лучше изолировать голос от фонового шума — полезно в транспорте, на улице или в кафе.

Время работы Xiaomi Clip Earbuds

Без кейса наушники работают до 9 часов воспроизведения музыки. Вместе с зарядным чехлом общее время автономной работы достигает 38 часов, и для наушников открытого типа это солидный результат. Зарядка через USB-C, а пять минут на зарядке дают около двух часов прослушивания, что выручает, когда наушники сели перед выходом.

Для владельцев Xiaomi с оболочкой HyperOS предусмотрено всплывающее окно быстрого подключения и просмотра уровня заряда — по аналогии с тем, как AirPods ведут себя на iPhone. Наушники также поддерживают одновременное подключение к двум устройствам и совместимы с Apple Find My, что полезно для поиска потерянного наушника даже без телефона Xiaomi.

Цена Xiaomi Clip Earbuds

В Китае Xiaomi Clip Earbuds стоят 849 юаней (примерно $124), а со стартовой скидкой — 799 юаней ($117). На международной площадке Giztop цена выше — $159,99 с глобальной доставкой, что составляет примерно от 18 000 ₽ в России. Разница объяснима: международная версия включает доставку и наценку ритейлера.

Для сравнения: Bose Ultra Open Earbuds стоят около $300, а бюджетные EarFun Clip 2 — меньше $100. Xiaomi попадает ровно в середину, предлагая Hi-Res-аудио, продвинутую систему микрофонов и ИИ-перевод — функции, которых нет у большинства конкурентов в этом ценовом сегменте.

Кому стоит обратить внимание: тем, кто пользуется смартфоном Xiaomi и хочет наушники с максимальной интеграцией в экосистему; людям, которым дискомфортны внутриканальные вкладыши; бегунам и велосипедистам, которым важно слышать дорогу. Кому стоит подождать: владельцам Samsung и Pixel, для которых часть функций (LHDC 5.0, ИИ-перевод, всплывающее окно) будет недоступна, а цена $160 — не самая привлекательная без этих бонусов.