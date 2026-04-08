Приятно, когда производители выпускают новые наушники, не скатываясь в маркетинг и не расчехляя комплиментомет. Ну вы знаете все эти «фантастический звук», «невероятное качество», «идеальная эргономика» и тому подобное. Именно этим мне и нравится линейка FreeBuds Pro. Они просто постепенно становятся все лучше и лучше, но не пытаются убедить нас в том, что теперь точно надо брать. Я пользовался всеми поколениями этих наушников кроме четвертого и вот несколько недель назад купил пятое. Сначала у меня были к ним вопросы, но теперь я понял, кому подойдут эти наушники и причем тут Московская консерватория. Вряд ли они нужны для музыки, которую можно самому создать бесплатно через Gemini, но для любой другой они точно имеют смысл, хотя и с оговорками.

Хорошие наушники — не редкость. Но даже среди хороших есть в чем-то лучшие.

Наушники с большим количеством насадок

Глобально в упаковке ничего не поменялось. Это все такая же небольшая коробочка. В ней всё лаконично: картон без лишних слоёв, изображение и надписи нанесены прямо на крышку. Внутри кейс с наушниками надёжно сидит в картонном ложементе, а под ним лежит подложка со сменными амбушюрами и документация.

Комплект, если честно, минимальный, но он все равно богаче, чем у многих конкурентов. Наушники в зарядном футляре, три дополнительные пары силиконовых насадок (L уже установлены, а в коробке ещё S, M и XL) и бумажки. Зарядного кабеля нет, и я отношусь к этому спокойно: у всех давно есть дома много USB-C от которых часто не знаешь куда деваться.

Три комплекта амбушюр в коробке и одни уже на наушниках.

А вот пенных насадок с эффектом памяти, которые были у Pro 4, в этот раз не положили. Для кого-то это может быть минусом, потому что пена давала лучшую пассивную изоляцию. Но силиконовые насадки вполне справляются, и четыре размера позволяют подобрать вариант практически под любое ухо. С выбором поможет система тестирования прилегания, которое можно запустить через фирменное приложение.

Удобные TWS-наушники, которые не выпадают

Первое впечатление от наушников приятное. Дизайн знакомый: каплевидная форма с ножкой, на которой красуется овал кольцо с логотипом HUAWEI SOUND. На ножке расположена металлическая рамка, и это не просто украшение. Она работает как полноценная антенна, которая, по заявлению производителя, на 38% лучше справляется с помехами по сравнению с предыдущим поколением.

На практике дальность подключения у меня изменилась не сильно. Когда телефон в кармане и на коленях лежит рюкзак, качество иногда может снижаться, а звук прерываться. Но в других наушниках связь часто бывает еще хуже. Скажем так, AirPods работают точно хуже. Bluetooth 6.0 тут тоже есть, и, судя по всему, это одни из первых TWS-наушников с такой версией.

Сами вкладыши стали на 10% компактнее и на 6% легче предшественников. Каждый наушник весит всего 5,5 г., и в ухе они сидят очень плотно (если выбрать правильные амбушюры). Huawei говорит, что анализировали строение более 10 000 ушных раковин при разработке формы. Я не проверял, но верю в это, так как претензий к посадке нет никаких. Для того, чтобы убедиться в правильности посадки, как я уже говорил, в приложении HUAWEI Audio Connect можно запустить специальный тест посадки. В течение нескольких секунд будет проигрываться приятная музыка, а микрофоны с внутренней стороны поймут, нет ли утечек звука из-за плохого прилегания.

Один наушник весит всего 5,5 граммов.

Я выбрал синюю версию, потому что она визуально выделяется за счёт покрытия корпуса кейса под кожу. Это первый случай в истории линейки. Скажу честно: на настоящую кожу это не похоже, пластик чувствуется сразу. Но на ощупь корпус всё равно приятный, и текстура добавляет ему характер. Особенно если до этого вы, как я, уже пользовались предыдущими поколениями этих наушников и хочется что-то поменять. Ведь корпус по форме изменился минимально. Из самых серьезных отличий можно отметить только уменьшение внешней части шарнира.

Кроме синего под кожу, есть еще обычные пластиковые корпуса — белый, песочный и чёрный. Они имеют гладкое покрытие, которое не собирает отпечатков. Я не любитель светлых корпусов, особенно золотистых, но я выбирал между синими и песочными. Сначала мне показалось, что песочные похожи на золотые, но они ближе к бежевым и оттенок выглядит очень богато. Но в итоге я купил именно синие. Добавлю только, что кейс весит 43 грамма в обычных расцветках и 46 граммов в синей из-за особенностей покрытия.

Синий кейс на три грамма тяжелее, но и смотрится он интересней.

Защита наушников по стандарту IP57, а кейса — IP54. Это значит, что тренировки под дождём и «потные» пробежки наушники переживут без проблем. Купаться в них, конечно, не стоит, но случайные брызги и пыль точно не страшны. Внутри корпуса, помимо акустики, спрятан целый набор датчиков: инфракрасный сенсор, гироскоп, акселерометр, датчик костной проводимости и датчик давления. Всё это нужно для корректной работы жестов, автопаузы при извлечении из уха и тех самых умных функций, о которых расскажу дальше.

Защита от воды есть, но они минимальна и злоупотреблять ей не стоит.

Как звучат наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5

Внутри каждого наушника стоит двухдрайверная система. Ультралинейный динамик с двумя магнитами отвечает за низкие и средние частоты, а ультратонкий микропланарный драйвер забирает верхний диапазон. Частотный диапазон заявлен от 10 Гц до 48 кГц при использовании совместимых кодеков. Плюс здесь два отдельных DSP и два DAC, каждый из которых работает со своим драйвером. То есть сигнал не просто разделяется кроссовером, а обрабатывается раздельно с самого начала цифрового тракта.

На практике звук стал ощутимо мощнее по сравнению с предыдущими поколениями. Бас тут быстрый и собранный, без рыхлости, середина прозрачная, а верха детальные и не режут слух. В целом чувствуется фирменный стиль наушников бренда, за которые я и выбрал их, когда первый раз попробовал FreeBuds первого поколения. Но тут есть один нюанс, который меня поначалу смутил. Из коробки наушники звучат неплохо, но не так, как я ожидал. Именно из коробки.

TWS-наушники для рок-музыки

Мои предыдущие FreeBuds Pro 3 с самого начала играли ровно так, как надо, а здесь для того, чтобы раскрыть весь потенциал, нужно залезть в приложение и поиграться с эквалайзером. Стоит включить один из профилей или адаптивный эквалайзер, и наушники начинают звучать совсем иначе: объёмнее, насыщеннее, с правильным балансом. Честно говоря, мне кажется, что производитель мог бы настроить звук из коробки поагрессивнее, но это дело вкуса. Зато после нескольких кликов в приложении звук стал намного лучше.

А ещё впервые в серии FreeBuds здесь реализованы два независимых воздушных канала для низких и высоких частот. Внутри маленького корпуса всегда есть риск, что бас начнёт мешать верхам, а верха начнут резонировать. Раздельные воздушные каналы помогают этого избежать, и на слух результат действительно чувствуется: инструменты не смешиваются в кашу, вокал не тонет в басе, а верхние частоты остаются чистыми даже на высокой громкости. Я слушаю рок, металл и их различные вариации. Само по себе такие жанры сложны для обработки, но тут я получил один из лучших результатов среди TWS-моделей.

Кодек L2HC 4.0 обеспечивает передачу аудио со скоростью до 2,3 Мбит/с в формате 48 кГц/24 бит. Это уровень, при котором разницу с проводным подключением услышать очень сложно. Но важно понимать, что L2HC 4.0 работает только со смартфонами Huawei. Для всех остальных доступен LDAC, который тоже даёт отличный результат. Самый минимальный вариант — стандартные AAC и SBC. На iPhone, увы, придётся довольствоваться AAC, и это не вина наушников, а ограничение самой Apple. Именно поэтому у AirPods такой слабый звук на фоне большинства приличных наушников не с AliExpress. Apple очень сильно пытается убедить нас в обратном, но против кодеков не попрешь — чудес не бывает.

Шумоподавление и умные функции HUAWEI FreeBuds Pro 5

Система активного шумоподавления здесь называется Dual Engine AI, и идея следующая: оба драйвера работают не только на воспроизведение музыки, но и на генерацию противофазного сигнала для подавления шума. Производитель заявляет, что ИИ-модель анализирует окружающий шум 400 000 раз в секунду с задержкой всего 8 микросекунд. Цифры впечатляющие, а на практике шумоподавление работает. В метро, на улице, в кафе — фоновый шум действительно отсекается.

Мягкие амбушюры хороши для низких частот и шумоподавления. Но пенка была бы еще лучше. Ее в комплекте нет.

Если сравнивать с моими предыдущими Pro 3, скажу так: шумоподавление работает не хуже и не лучше, но иначе. Как именно — я не могу сформулировать даже через несколько недель после начала использования. Субъективно ощущение другое, характер подавления шума изменился, но это точно не шаг назад. Скорее, Huawei пересмотрели алгоритмы, и к новому звучанию нужно привыкнуть. А еще наушники обеспечивают чистую передачу голоса при уровне шума до 100 дБ и ветре до 10 м/с. Я дал эти наушники жене и, позвонив ей, подумал, что она в помещении, а оказалось, что она была на улице. Ураганного ветра не было, но отсекался он почти полностью.

Из умных функций отмечу режим «Разговор в наушниках»: когда вы начинаете говорить, наушники автоматически переключаются в режим звукопроницаемости, а когда заканчиваете — возвращаются обратно. Работает довольно точно. Есть адаптивная громкость, которая подстраивает уровень звука под окружение. Управление жестами тоже полноценное: одинарное нажатие включает паузу, двойное или тройное переключает треки, а свайп вверх-вниз регулирует громкость. Сами жесты для левого и правого наушника можно настроить в приложении. Можно даже принимать и отклонять звонки кивком или поворотом головы, но мне такая функция не зашла.

Отдельно стоит упомянуть пространственное аудио с отслеживанием положения головы. Работает со всем контентом, а не только с треками в Dolby Atmos, и на практике добавляет объёма звучанию. Это нравится не всем, но такая возможность есть, как и 4 звуковых профиля (Balanced, Voice, Classical, Bass), которые переключаются через приложение и настроены довольно удачно.

Сколько работают и как быстро заряжаются HUAWEI FreeBuds Pro 5

По автономности Huawei заявляет до 8–9 часов при выключенном шумоподавлении и 5–6 часов с ANC. С кейсом суммарное время работы составляет до 33–38 часов в зависимости от режима. Это, конечно, лабораторные цифры при 50% громкости и AAC-кодеке, но в реальности наушники действительно работают долго. За день активного использования с шумоподавлением и LDAC они садятся ближе к вечеру, а с кейсом хватает на несколько дней без мыслей о розетке.

Индикация зарядки на передней части корпуса.

Справедливости ради, мои старые Pro 3 тоже вроде как работали долго, но аккумулятор у них за это время уже износился, и сравнение получается немного нечестным. На свежих батарейках FreeBuds Pro 5 точно не разочаруют в плане автономности.

Зарядка занимает около 40 минут для наушников в кейсе и примерно час для самого кейса через USB-C. Есть беспроводная зарядка мощностью до 5 Вт, но с ней кейс заряжается существенно дольше — примерно 2,5 часа. Зарядного кабеля, напомню, в коробке нет, но для USB-C это уже давно не проблема. Приятный момент: в кейсе по-прежнему есть встроенный динамик, который пищит при открытии крышки, а ещё его можно использовать для поиска наушников через приложение, если вы вечно теряете мелкие вещи по квартире.

Зарядка через USB Type-C или на беспроводной станции.

Наушники для меломана

Это, пожалуй, самая нетипичная особенность FreeBuds Pro 5. Компания Huawei привлекла к настройке звукорежиссёра Московской консерватории имени П. И. Чайковского. В итоге появились два специальных профиля: универсальный и концертный.

Универсальный профиль подходит для повседневного прослушивания: музыка, подкасты, видео. Он делает акцент на низких частотах и убирает дребезжание в среднем диапазоне, которое многим не нравится. Концертный профиль рассчитан на классическую музыку и акустические записи, где важны детальность инструментов и чистота вокала. Оба профиля адаптируются автоматически и не требуют ручной настройки.

На практике разница между профилями слышна, особенно на хорошо записанных треках. Но я бы не стал утверждать, что участие консерватории делает эти наушники принципиально лучше конкурентов. Скорее, это дополнительная опция для тех, кто ценит правильную подачу звука и не хочет самостоятельно ковыряться в десятиполосном эквалайзере. Если вы купили такие наушники и опции с консерваторией у вас нет, просто обновите прошивку через приложение.

Достаются из корпуса наушники хорошо.

Приложение HUAWEI Audio Connect, которое я уже много раз упоминал, и через которое всё это настраивается, можно скачать в AppStore, Google Play и App Gallery. То есть установить его можно на любой смартфон, но для работы наушников оно не является обязательным.

В самом приложении всё логично разложено, ничего не спрятано в подменю, есть тест посадки, выбор жестов, переключение режимов шумоподавления и эквалайзер. Наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам (multipoint), и переключение между ними работает без видимых задержек. Для пользователей Huawei с HarmonyOS доступны дополнительные функции: мгновенное переключение между устройствами на одном аккаунте, а в будущем обещают запись и транскрибацию речи в реальном времени.

Стоит ли покупать TWS-наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5

FreeBuds Pro 5 — это наушники, к которым сложно придраться. Хорошее звучание с двухдрайверной системой и грамотными профилями, эффективное шумоподавление, комфортная посадка, отличная автономность, защита IP57 и Bluetooth 6.0. Всё это за 16 999 рублей. На фоне AirPods Pro и Sony WF-1000XM6, которые стоят заметно дороже, это очень конкурентоспособное предложение.

Сравнение с FreeBuds Pro 3.

Если вы ищете универсальные TWS-наушники с качественным звуком и активным шумоподавлением, FreeBuds Pro 5 попадают точно в цель. Они отлично работают и с Android, и с iPhone, хотя максимум возможностей раскрывается в экосистеме Huawei. В итогах я всегда привожу минусы, если они есть, но тут и придраться не к чему. Это отличные наушники, которые могут не подойти только из-за индивидуальных предпочтений или если для вас принципиальны пенные амбушюры в комплекте. Например, если вам не нравятся «затычки». Если такой проблемы у вас нет и вы пользователь Huawei — вообще не вижу причин смотреть в другую сторону.

За свои деньги FreeBuds Pro 5 предлагают больше, чем большинство конкурентов в этом ценовом диапазоне, включая AirPods и Galaxy Buds. Это не просто очередные TWS-наушники, а продуманное устройство, в котором каждый компонент работает на общий результат. Но думать, что это волшебная замена проводных мониторных наушников за ту же цену, точно не стоит.