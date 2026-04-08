Приятно, когда производители выпускают новые наушники, не скатываясь в маркетинг и не расчехляя комплиментомет. Ну вы знаете все эти «фантастический звук», «невероятное качество», «идеальная эргономика» и тому подобное. Именно этим мне и нравится линейка FreeBuds Pro. Они просто постепенно становятся все лучше и лучше, но не пытаются убедить нас в том, что теперь точно надо брать. Я пользовался всеми поколениями этих наушников кроме четвертого и вот несколько недель назад купил пятое. Сначала у меня были к ним вопросы, но теперь я понял, кому подойдут эти наушники и причем тут Московская консерватория. Вряд ли они нужны для музыки, которую можно самому создать бесплатно через Gemini, но для любой другой они точно имеют смысл, хотя и с оговорками.

Наушники с большим количеством насадок

Глобально в упаковке ничего не поменялось. Это все такая же небольшая коробочка. В ней всё лаконично: картон без лишних слоёв, изображение и надписи нанесены прямо на крышку. Внутри кейс с наушниками надёжно сидит в картонном ложементе, а под ним лежит подложка со сменными амбушюрами и документация.

Комплект, если честно, минимальный, но он все равно богаче, чем у многих конкурентов. Наушники в зарядном футляре, три дополнительные пары силиконовых насадок (L уже установлены, а в коробке ещё S, M и XL) и бумажки. Зарядного кабеля нет, и я отношусь к этому спокойно: у всех давно есть дома много USB-C от которых часто не знаешь куда деваться.

А вот пенных насадок с эффектом памяти, которые были у Pro 4, в этот раз не положили. Для кого-то это может быть минусом, потому что пена давала лучшую пассивную изоляцию. Но силиконовые насадки вполне справляются, и четыре размера позволяют подобрать вариант практически под любое ухо. С выбором поможет система тестирования прилегания, которое можно запустить через фирменное приложение.

ADB для Android. Что это, зачем нужен и как поможет обойти ограничения Google.

Удобные TWS-наушники, которые не выпадают

Первое впечатление от наушников приятное. Дизайн знакомый: каплевидная форма с ножкой, на которой красуется овал кольцо с логотипом HUAWEI SOUND. На ножке расположена металлическая рамка, и это не просто украшение. Она работает как полноценная антенна, которая, по заявлению производителя, на 38% лучше справляется с помехами по сравнению с предыдущим поколением.

На практике дальность подключения у меня изменилась не сильно. Когда телефон в кармане и на коленях лежит рюкзак, качество иногда может снижаться, а звук прерываться. Но в других наушниках связь часто бывает еще хуже. Скажем так, AirPods работают точно хуже. Bluetooth 6.0 тут тоже есть, и, судя по всему, это одни из первых TWS-наушников с такой версией.

Сами вкладыши стали на 10% компактнее и на 6% легче предшественников. Каждый наушник весит всего 5,5 г., и в ухе они сидят очень плотно (если выбрать правильные амбушюры). Huawei говорит, что анализировали строение более 10 000 ушных раковин при разработке формы. Я не проверял, но верю в это, так как претензий к посадке нет никаких. Для того, чтобы убедиться в правильности посадки, как я уже говорил, в приложении HUAWEI Audio Connect можно запустить специальный тест посадки. В течение нескольких секунд будет проигрываться приятная музыка, а микрофоны с внутренней стороны поймут, нет ли утечек звука из-за плохого прилегания.

Я выбрал синюю версию, потому что она визуально выделяется за счёт покрытия корпуса кейса под кожу. Это первый случай в истории линейки. Скажу честно: на настоящую кожу это не похоже, пластик чувствуется сразу. Но на ощупь корпус всё равно приятный, и текстура добавляет ему характер. Особенно если до этого вы, как я, уже пользовались предыдущими поколениями этих наушников и хочется что-то поменять. Ведь корпус по форме изменился минимально. Из самых серьезных отличий можно отметить только уменьшение внешней части шарнира.

Лучшие беспроводные наушники для игр в 2026 году.

Кроме синего под кожу, есть еще обычные пластиковые корпуса — белый, песочный и чёрный. Они имеют гладкое покрытие, которое не собирает отпечатков. Я не любитель светлых корпусов, особенно золотистых, но я выбирал между синими и песочными. Сначала мне показалось, что песочные похожи на золотые, но они ближе к бежевым и оттенок выглядит очень богато. Но в итоге я купил именно синие. Добавлю только, что кейс весит 43 грамма в обычных расцветках и 46 граммов в синей из-за особенностей покрытия.

Защита наушников по стандарту IP57, а кейса — IP54. Это значит, что тренировки под дождём и «потные» пробежки наушники переживут без проблем. Купаться в них, конечно, не стоит, но случайные брызги и пыль точно не страшны. Внутри корпуса, помимо акустики, спрятан целый набор датчиков: инфракрасный сенсор, гироскоп, акселерометр, датчик костной проводимости и датчик давления. Всё это нужно для корректной работы жестов, автопаузы при извлечении из уха и тех самых умных функций, о которых расскажу дальше.

Как звучат наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5

Внутри каждого наушника стоит двухдрайверная система. Ультралинейный динамик с двумя магнитами отвечает за низкие и средние частоты, а ультратонкий микропланарный драйвер забирает верхний диапазон. Частотный диапазон заявлен от 10 Гц до 48 кГц при использовании совместимых кодеков. Плюс здесь два отдельных DSP и два DAC, каждый из которых работает со своим драйвером. То есть сигнал не просто разделяется кроссовером, а обрабатывается раздельно с самого начала цифрового тракта.

На практике звук стал ощутимо мощнее по сравнению с предыдущими поколениями. Бас тут быстрый и собранный, без рыхлости, середина прозрачная, а верха детальные и не режут слух. В целом чувствуется фирменный стиль наушников бренда, за которые я и выбрал их, когда первый раз попробовал FreeBuds первого поколения. Но тут есть один нюанс, который меня поначалу смутил. Из коробки наушники звучат неплохо, но не так, как я ожидал. Именно из коробки.

Установка APK на Android. Как обойти ограничения Google и зачем они нужны.

TWS-наушники для рок-музыки

Мои предыдущие FreeBuds Pro 3 с самого начала играли ровно так, как надо, а здесь для того, чтобы раскрыть весь потенциал, нужно залезть в приложение и поиграться с эквалайзером. Стоит включить один из профилей или адаптивный эквалайзер, и наушники начинают звучать совсем иначе: объёмнее, насыщеннее, с правильным балансом. Честно говоря, мне кажется, что производитель мог бы настроить звук из коробки поагрессивнее, но это дело вкуса. Зато после нескольких кликов в приложении звук стал намного лучше.

А ещё впервые в серии FreeBuds здесь реализованы два независимых воздушных канала для низких и высоких частот. Внутри маленького корпуса всегда есть риск, что бас начнёт мешать верхам, а верха начнут резонировать. Раздельные воздушные каналы помогают этого избежать, и на слух результат действительно чувствуется: инструменты не смешиваются в кашу, вокал не тонет в басе, а верхние частоты остаются чистыми даже на высокой громкости. Я слушаю рок, металл и их различные вариации. Само по себе такие жанры сложны для обработки, но тут я получил один из лучших результатов среди TWS-моделей.

Кодек L2HC 4.0 обеспечивает передачу аудио со скоростью до 2,3 Мбит/с в формате 48 кГц/24 бит. Это уровень, при котором разницу с проводным подключением услышать очень сложно. Но важно понимать, что L2HC 4.0 работает только со смартфонами Huawei. Для всех остальных доступен LDAC, который тоже даёт отличный результат. Самый минимальный вариант — стандартные AAC и SBC. На iPhone, увы, придётся довольствоваться AAC, и это не вина наушников, а ограничение самой Apple. Именно поэтому у AirPods такой слабый звук на фоне большинства приличных наушников не с AliExpress. Apple очень сильно пытается убедить нас в обратном, но против кодеков не попрешь — чудес не бывает.

Шумоподавление и умные функции HUAWEI FreeBuds Pro 5

Система активного шумоподавления здесь называется Dual Engine AI, и идея следующая: оба драйвера работают не только на воспроизведение музыки, но и на генерацию противофазного сигнала для подавления шума. Производитель заявляет, что ИИ-модель анализирует окружающий шум 400 000 раз в секунду с задержкой всего 8 микросекунд. Цифры впечатляющие, а на практике шумоподавление работает. В метро, на улице, в кафе — фоновый шум действительно отсекается.

Если сравнивать с моими предыдущими Pro 3, скажу так: шумоподавление работает не хуже и не лучше, но иначе. Как именно — я не могу сформулировать даже через несколько недель после начала использования. Субъективно ощущение другое, характер подавления шума изменился, но это точно не шаг назад. Скорее, Huawei пересмотрели алгоритмы, и к новому звучанию нужно привыкнуть. А еще наушники обеспечивают чистую передачу голоса при уровне шума до 100 дБ и ветре до 10 м/с. Я дал эти наушники жене и, позвонив ей, подумал, что она в помещении, а оказалось, что она была на улице. Ураганного ветра не было, но отсекался он почти полностью.

Из умных функций отмечу режим «Разговор в наушниках»: когда вы начинаете говорить, наушники автоматически переключаются в режим звукопроницаемости, а когда заканчиваете — возвращаются обратно. Работает довольно точно. Есть адаптивная громкость, которая подстраивает уровень звука под окружение. Управление жестами тоже полноценное: одинарное нажатие включает паузу, двойное или тройное переключает треки, а свайп вверх-вниз регулирует громкость. Сами жесты для левого и правого наушника можно настроить в приложении. Можно даже принимать и отклонять звонки кивком или поворотом головы, но мне такая функция не зашла.

Отдельно стоит упомянуть пространственное аудио с отслеживанием положения головы. Работает со всем контентом, а не только с треками в Dolby Atmos, и на практике добавляет объёма звучанию. Это нравится не всем, но такая возможность есть, как и 4 звуковых профиля (Balanced, Voice, Classical, Bass), которые переключаются через приложение и настроены довольно удачно.

Сколько работают и как быстро заряжаются HUAWEI FreeBuds Pro 5

По автономности Huawei заявляет до 8–9 часов при выключенном шумоподавлении и 5–6 часов с ANC. С кейсом суммарное время работы составляет до 33–38 часов в зависимости от режима. Это, конечно, лабораторные цифры при 50% громкости и AAC-кодеке, но в реальности наушники действительно работают долго. За день активного использования с шумоподавлением и LDAC они садятся ближе к вечеру, а с кейсом хватает на несколько дней без мыслей о розетке.

Справедливости ради, мои старые Pro 3 тоже вроде как работали долго, но аккумулятор у них за это время уже износился, и сравнение получается немного нечестным. На свежих батарейках FreeBuds Pro 5 точно не разочаруют в плане автономности.

Зарядка занимает около 40 минут для наушников в кейсе и примерно час для самого кейса через USB-C. Есть беспроводная зарядка мощностью до 5 Вт, но с ней кейс заряжается существенно дольше — примерно 2,5 часа. Зарядного кабеля, напомню, в коробке нет, но для USB-C это уже давно не проблема. Приятный момент: в кейсе по-прежнему есть встроенный динамик, который пищит при открытии крышки, а ещё его можно использовать для поиска наушников через приложение, если вы вечно теряете мелкие вещи по квартире.

Наушники для меломана

Это, пожалуй, самая нетипичная особенность FreeBuds Pro 5. Компания Huawei привлекла к настройке звукорежиссёра Московской консерватории имени П. И. Чайковского. В итоге появились два специальных профиля: универсальный и концертный.

Универсальный профиль подходит для повседневного прослушивания: музыка, подкасты, видео. Он делает акцент на низких частотах и убирает дребезжание в среднем диапазоне, которое многим не нравится. Концертный профиль рассчитан на классическую музыку и акустические записи, где важны детальность инструментов и чистота вокала. Оба профиля адаптируются автоматически и не требуют ручной настройки.

На практике разница между профилями слышна, особенно на хорошо записанных треках. Но я бы не стал утверждать, что участие консерватории делает эти наушники принципиально лучше конкурентов. Скорее, это дополнительная опция для тех, кто ценит правильную подачу звука и не хочет самостоятельно ковыряться в десятиполосном эквалайзере. Если вы купили такие наушники и опции с консерваторией у вас нет, просто обновите прошивку через приложение.

Приложение HUAWEI Audio Connect, которое я уже много раз упоминал, и через которое всё это настраивается, можно скачать в AppStore, Google Play и App Gallery. То есть установить его можно на любой смартфон, но для работы наушников оно не является обязательным.

В самом приложении всё логично разложено, ничего не спрятано в подменю, есть тест посадки, выбор жестов, переключение режимов шумоподавления и эквалайзер. Наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам (multipoint), и переключение между ними работает без видимых задержек. Для пользователей Huawei с HarmonyOS доступны дополнительные функции: мгновенное переключение между устройствами на одном аккаунте, а в будущем обещают запись и транскрибацию речи в реальном времени.

Бюджетные смартфоны станут хуже из-за ИИ. Почему так получилось.

Стоит ли покупать TWS-наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5

FreeBuds Pro 5 — это наушники, к которым сложно придраться. Хорошее звучание с двухдрайверной системой и грамотными профилями, эффективное шумоподавление, комфортная посадка, отличная автономность, защита IP57 и Bluetooth 6.0. Всё это за 16 999 рублей. На фоне AirPods Pro и Sony WF-1000XM6, которые стоят заметно дороже, это очень конкурентоспособное предложение.

Если вы ищете универсальные TWS-наушники с качественным звуком и активным шумоподавлением, FreeBuds Pro 5 попадают точно в цель. Они отлично работают и с Android, и с iPhone, хотя максимум возможностей раскрывается в экосистеме Huawei. В итогах я всегда привожу минусы, если они есть, но тут и придраться не к чему. Это отличные наушники, которые могут не подойти только из-за индивидуальных предпочтений или если для вас принципиальны пенные амбушюры в комплекте. Например, если вам не нравятся «затычки». Если такой проблемы у вас нет и вы пользователь Huawei — вообще не вижу причин смотреть в другую сторону.

За свои деньги FreeBuds Pro 5 предлагают больше, чем большинство конкурентов в этом ценовом диапазоне, включая AirPods и Galaxy Buds. Это не просто очередные TWS-наушники, а продуманное устройство, в котором каждый компонент работает на общий результат. Но думать, что это волшебная замена проводных мониторных наушников за ту же цену, точно не стоит.