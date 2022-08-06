Отличные гонки для Android. Некоторые из них вы хорошо знаете

Гоночные игры говорят сами за себя. Управляйте каким-либо транспортным средством и обгоняйте ИИ или других игроков, пока не добрались до финиша. Достаточно просто, не так ли? В Google Play есть бесчисленное количество таких игр, но только единицы сделаны так, чтобы их было не стыдно посоветовать другим и приятно поиграть самому. В эту подборку включены не самые редкие и не самые новые игры, а те, которые доставят удовольствие, даже если ранее вы в них уже играли. Если так, то давайте вспомним, как это было. Если для вас они новые — скорее попробуйте их.

Asphalt 9 — самые известные гонки для телефона

Asphalt — это старая мобильная гоночная серия. Сейчас она находится на уровне девятой серии. Эта игра считается одной из самых популярных гоночных игр и отлично чувствует себя на смартфоне. В ней ваша цель — стать легендой уличных гонок, так что, надеюсь, у вас есть стремление сделать это.

Вы будете ограничены только действующей механикой freemium, которая побуждает вас тратить больше, но до какого-то момента это не так важно и можно не вкладываться в игру, играя бесплатно. Зато Asphalt 9 предложит вам великолепную графику, потрясающие элементы вождения и другие приятные глазу вещи. Asphalt 9 довольно красива, особенно, если у вас большой качественный дисплей. Есть также много автомобилей на выбор, и вы также можете настроить их, а играть можно против ИИ или других игроков.

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GRID Autosport — лучшие гонки для Андроид

GRID Autosport идет немного дальше, чем Asphalt 9. Консольный порт был сделан ребятами из Feral Interactive. Grid предлагает потрясающую графику, напряженный геймплей и невероятные ощущения.

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Правда, чтобы поиграть в игру, надо найти способ оплатить ее. Но сделать это придется только раз. Дальше в ней не будет никаких инапов. Вы получите доступ к 100 автомобилям и 100 картам с несколькими вариантами управления и сложности, которые подойдут вашему стилю игры. Но не все телефоны ее потянут. Если она недоступна для вас в Google Play, ваш телефон, вероятно, не может с ней справиться.

Grid предназначен для энтузиастов гоночных игр, особенно для тех, кто устал от условно-бесплатных представителей жанра и хочет, чтобы все было по-настоящему.

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Mario Kart Tour — гонки Марио

Ни один список гоночных игр не был бы полным без Mario Kart Tour, хорошо это или плохо. Это имя нарицательное, когда дело доходит до гоночных игр, и тут Mario Kart является давним королем жанра. Когда не так давно дело наконец дошло до мобильных устройств, у многих фанатов Марио был повод порадоваться.

О Tour особо нечего сказать, кроме того, что это Mario Kart. Соревнуйтесь со своим любимым персонажем на картах, вдохновленных реальными городами, и открывайте новых персонажей, карты и значки. А еще приятно, что это бесплатная игра, которая, правда, не лишена инапов.

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Riptide GP: Renegade — гонки будущего

Скажем, вы любите гонки, но автомобили и мультяшные персонажи вам не по душе. Тогда, возможно, вам понравится Riptide GP: Renegade. Отличие от других гоночных игр — в средствах передвижения и трассе. Перемещаться придется на гидроциклах будущего по водным каналам.

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Пробирайтесь через городские водные пути, затопленные руины и многое другое, избегая полицейских. По мере прохождения вы будете открывать новые транспортные средства, а также новые возможности настройки. Сражайтесь с забавными боссами и соберите свою команду.

Кроме того, вы можете проверить свои навыки в многопользовательских онлайн-гонках на восемь человек. А еще можете участвовать в списках лидеров и даже играть на локальном разделенном экране. Правда. за игру придется заплатить, чтобы играть в нее. Но если для вас это не проблема, то удовольствие вы точно получите.

Скачать Riptide GP: Renegade

Sonic Forces — игра с синим ежиком

Те, кто вырос на ежике Сонике, увидев Sonic Forces, сразу же будут заинтересованы. При этом игра интересна тем, что переносит персонажа из картов на собственные ноги. Это забавная игра, которая позволяет вам играть за своего любимого персонажа (как только вы его разблокируете) и участвовать в гонках с другими людьми. Однако это нечто большее, чем просто гонки. Как и в Mario Kart, вы можете останавливать своих противников ловушками, уклоняться от тех, которые они оставляют для вас, и при этом не забывать главную цель — добраться до финиша.

Игра бесплатная, но в ней есть микротранзакции для разблокировки новых персонажей и способностей. Грустно видеть, как Соника монетизируют таким образом, но игровой процесс от этого не страдает.

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