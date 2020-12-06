Snapdragon 888 и Android 11 для Huawei: итоги недели

Кроме того, что на этой неделе Qualcomm представила свой процессор Snapdragon 888, были и другие события. Например, Huawei снова вернулась к идее выпуска Android 11 для своих устройств. Несмотря на отказ, который был раньше, теперь это снова стало реальным. Стало известно, как будет выглядеть новый Xiaomi Mi 11, и когда он должен выйти. А еще Google подвела итоги и назвала лучшие приложение, которые привлекали больше всего внимания в течение года. Все это особенно интересно на фоне того, что год подходит к концу, и появляется все больше итоговых новостей. Давайте вспомним то, что произошло в прошедшие семь дней, в нашей традиционной подборке.

Лучшие приложения для Android 2020

Каждый год компании – крупные и мелкие – подводят итоги. Одни сводят дебет с кредитом, другие – подсчитывают прирост или отток аудитории, а третьи – исследуют общественное мнение по тому или иному вопросу. Вот, например, Google решила отобрать лучшие приложения для Android и опубликовать их список. Так и разработчикам приятно можно сделать, и загрузки в Google Play всколыхнуть – пусть и ненадолго, — и тем, кто никак не может определиться с выбором софта, помочь. В общем, одни сплошные плюсы.

Чтобы соблюсти приличия и не навязывать пользователям только своё мнение, Google приняла решение разделить рейтинг на две части. В первую входят приложения, которые компания выделила сама, а, во вторую – те, которые выбрали сами пользователи. Показательно, что большинство программ из пользовательского рейтинга совпали с рейтингом самой Google. Видимо, мнение потребителей почти не отличается от мнения цензоров поискового гиганта, формировавших рейтинги.

Лучшим приложением рейтинга стало приложение для медитации сна Loona. По мнению жюри Google, это тот редкий случай, когда полезность встречается с изобретательностью и удовольствием вкупе с красивым оформлением и продуманностью до мелочей. Loona помогает расслабиться перед сном при помощи виртуальных сцен, сформированных из звуков и подсветки.

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Помимо просто лучшего приложения, Google выделила несколько категорий, в которые включила по несколько программ, являющихся лучшими в своём классе:

Лучшие приложения на каждый день

Лучшие приложения для саморазвития

Лучшие находки этого года

Лучшие приложения для развлечения

Приз зрительских симпатий, как ни странно, получило не одно приложений, а целый пакет – Microsoft Office:

Word

Excel

PowerPoint

OneDrive

Outlook

SharePoint

Действительно, по факту пакет включает в себя сразу несколько приложений. Но поскольку недавно Microsoft решила объединить их в одну большую программу, чисто технически, выбрав её победителем, Google ничего не нарушила. Тем более, что приложения, формирующие пакет, являются смежными и предназначаются для работы в офисе либо для выполнения офисных задач на удалёнке.

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Помимо Microsoft Office, в число претендентов на победу вошли следующие приложения:

Я прекрасно понимаю, почему в этот рейтинг попали Zoom, Microsoft Word и Instories. Всё-таки людям на карантине пришлось и поработать, и поразвлекаться. Другое дело, что я могу выделить от себя приложение Reface. Оно построено на базе нейросети, которое использует ваши фотографии для создания дипфейков. О том, как и что там работает, я писал в отдельной статье. Обязательно почитайте, если интересно. Думаю, что если бы о Reface вовремя узнали больше людей, оно могло бы выйти на первое место.

Когда выйдет Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 выйдет уже довольно скоро, но интересно даже не это, ведь о сроках выхода мы говорили уже не раз. Интересно, как новый смартфон будет выглядеть и что вообще будет из себя представлять. Сейчас у нас появились первые фотографии новинки и скажем прямо, выглядит она странно. Судя по всему, у нее будет крутая камера с большими возможностями, но сказать, что выглядит он красиво, у меня язык не поворачивается. Такие циклопические модули камер не могу нравится большинству пользователей, но при этом они хоть как-то выделяют смартфон на фоне остальных. Что-то подобное несколько месяцев назад выкатывала Vivo, но даже не сомневаюсь, что у Xiaomi куда больше шансов стать популяризатором этой идеи.

Когда утечки фотографий внешнего вида происходят за полгода до выхода новинки, говорить об их реальности сложно, но сейчас счет идет буквально на недели, поэтому сомнений в том, что все будет именно так, как нам показали, почти нет. Тем более, примерно такого дизайна мы и ждали. На этот раз фотографии пришли от Slashleaks. У него за спиной почти 1000 различных утечек информации, которые подтвердились в 80% случаев, поэтому ему можно доверять.

На фотографиях представлен совершенно новый дизайн задней панели Xiaomi. Основная камера расположена в верхнем левом углу и помещена в квадратный блок, как у iPhone 12 и Google Pixel 5.

При этом смартфон сразу можно отличить от вышеупомянутых и всех остальных смартфонов благодаря расположению камер и комбинации двух основных модулей. Изображение демонстрирует нам дизайн с двумя большими и одним маленьким модулем, а так же намекает на использование кольцевой светодиодной вспышки.

Почему Xiaomi — это новая Huawei, только лучше

На фото верхней части смартфона видно, что есть отверстие для микрофона и инфракрасный порт, который можно использовать для управления бытовой техникой. Ходят слухи, что Xiaomi Mi 11 Pro получит совершенно другой дизайн камеры. Предположительно его модули будут расположены горизонтально в ряд. Иногда компании идут по пути выделения дизайна старшей модели, но мне это кажется нелогичным. Если есть одна линейка, пусть она и выглядит одинаково.

В китайской социальной сети Weibo было опубликовано фото, на котором якобы показано защитное стекло для нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Ранее другой инсайдер под ником Ice Universe сообщил, что анонс смартфона должен состояться в этом месяце.

В серии Xiaomi Mi 11 будет как минимум два устройства — обычная модель и модель Pro. Согласно недавнему отчету, Mi 11 Pro будет иметь дисплей 2K. Последующие утечки показывают, что на самом деле значение может быть и выше, так как по горизонтали с большой долей вероятности будет 3200 пикселей. Также есть сообщения, что в этой серии во всех смартфонах будет частота обновления экрана 120 Гц.

Информация о камере есть только для модели Mi 11 Pro. Судя по всему, он будет оснащен тройной камерой на 108 МП и изогнутым дисплеем. Кроме того, отчеты показывают, что задняя камера будет иметь конфигурацию с тремя модулями. Максимальный зум будет иметь 30-кратное значение.

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Согласно недавней утечке, одна из серии Mi 11 будет оснащена технологией объединения пикселей. Основная камера этого телефона будет снимать изображения с разрешением 50 МП, а телеобъектив — 12 МП. На данный момент нет точной информации, будет ли это модуль именно на 12 МП или он получит 48 МП с технологией объединения.

Хотя 50-мегапиксельные сенсоры встречаются нечасто, в Huawei P40 ранее использовался именно такой (RYYB, 23 мм, диафрагма f/1.9). Поэтому использование такого в новом Xiaomi не кажется чем-то невероятным.

Интересно, что именно этот смартфон может быть первым устройством, которое поступит в продажу с новым процессором Qualcomm Snapdragon 888, представленным ранее на этой неделе. Даже сам Лэй Цзюнь высказывался по этому поводу. Это уже может говорить о том, что Mi 11 появится не в феврале, как это было раньше, а буквально до конца этого года. Если это так, то со дня на день можно ждать официального подтверждения презентации.

Я не могу сказать, что мне нравится внешний вид смартфона с большими модулями, но это точно лучше, чем делать как все. Даже если назвать новый дизайн Mi 11 копированием у iPhone, то в этом нет ничего плохого. Зато он будет отличаться от бесконечных подобий Samsung, Huawei, Honor и других моделей, выходивших в этом году. А благодаря кольцевой вспышке или просто белому кольцу вокруг модуля, новинка действительно может стать очень узнаваемой.

Смартфон с камерой под экраном вышел

Несколько месяцев назад был представлен первый смартфон с камерой под экраном. Несмотря на всю революционность гаджета, событие прошло как-то незамеченно. Было даже немного обидно за ZTE, которая первой сделала большое дело. Теперь воз сдвинулся с мертвой точки и смартфон поступил в продажу. Вот сейчас уже можно говорить о том, что мы получили технологический прорыв. Но только купить смартфон смогут не все и не везде. Например, в России он не будет продаваться официально, но кого это останавливало, когда речь заходила о чем-то революционном? Сейчас как раз тот случай и многие не отказались бы познакомиться с устройством поближе.

На этой неделе вечером ZTE сообщила, когда и где вы сможете купить ZTE Axon 20 5G. Это будет первый коммерчески доступный смартфон с встроенной камерой для селфи. В первое время новинка будет доступна только в нескольких странах мира, среди которых:

Европейские страны

Япония

Малайзия

Филиппины

Саудовская Аравия

Южная Африка

Южная Корея

Таиланд

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Великобритания

К сожалению, России нет в списке, но что еще более странно, нет там и США. Возможно, дело в продолжающейся торговой войне между Америкой и Китаем. Что касается России, то пока рано говорить от этом, но вероятность того, что со временем новинка придет к нам, есть.

Если вы живете в одной из приведенных стран, вы можете купить телефон, начиная с 21 декабря 2020 года. Сначала вам надо будет зарегистрироваться, потом получить уведомление, когда вы сможете забрать свой смартфон, и получить его. Интересно, что цены на момент подготовки этой статьи еще не были озвучены. Впрочем по некоторым данным устройство будет недорогим и стартует примерно от 350 долларов. Но не спешите радоваться — дочитайте до характеристик.

Примерно три месяца назад ZTE анонсировала Axon 20 5G, свой флагманский смартфон года. Устройство привлекает внимание своей селфи-камерой, которая находится под дисплеем и позволяет обойтись без вырезов, отверстий и выезжающих модулей. ZTE называет это первым «настоящим полноразмерным дисплеем» среди всех смартфонов. Хотя, она немного преувеличивает, ведь модели с экраном от края до края были. Помните те редкие устройства с моторизованной камерой?

Как Snapdragon 888 изменит камеры флагманов на Android 2021 года

ZTE заявляет, что разработала пять основных технологий, чтобы сделать камеру под экраном Axon 20 5G реальностью. Они должны работать совместно и только так они позволят добиться результата.

Во-первых, это специальный материал, который на основе органических и неорганических веществ создает пленку, пропускающую больше света в камеру. Это работает вместе с микросхемой с двойным управлением и специальной схемой расположения элементов, второй и третьей базовыми технологиями. Они помогают с синхронизацией цвета при прохождении света через дисплей. Цель здесь — избежать помех, которые сам дисплей может создавать для камеры.

Как вспышка влияет на качество фотографий, сделанных на камеру смартфона.

В-четвертых, ZTE оптимизировала согласованность пикселей дисплея с помощью специальной матрицы. В-пятых, у самой камеры есть специальный алгоритм съемки, который работает совместно с дисплеем, чтобы улучшить четкость фотографий. Он делает это путем оценки текущих условий освещения и оптимизации контрастности.

Эти пять технологий интегрированы в 6,92-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ с соотношением сторон 20,5: 9. Он поддерживает 10-битную картинку и 100% охвата цветового диапазона DCI-P3, что должно сделать его идеальным для просмотра видео высокого качества.

Насколько хорошо все это работает, пока сказать сложно, но компания на фото показывает, что камеру совсем не видно, пока ее не запустишь. С другой стороны, Xiaomi показывала фотографии, где она все равно немного видна, так как в этом месте иное расположение пикселей матрицы экрана.

Как узнать, какие приложения на Android используют микрофон, камеру, интернет

В телефоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 765G с технологией ZTE Z-Booster 2.0. Компания утверждает, что это помогает сократить время запуска приложений на целых 40%. Девять различных датчиков температуры вместе с трехуровневой системой отвода тепла, включающей жидкостное охлаждение, наноуглеродное волокно и многослойный графит помогают обеспечивать охлаждение телефона даже во время игр и съемки видео в высоком разрешении.

Аккумулятор емкостью 4 220 мАч поддерживает быструю зарядку 30 Вт и режим энергосбережения во время работы 5G, который, по словам ZTE, помогает увеличить время автономной работы на 35%. ZTE не уточнила, поддерживает ли телефон беспроводную зарядку, а значит, это маловероятно.

ZTE, возможно, вложила много ресурсов в разработку камеры под дисплеем, но не обошла вниманием и задние камеры телефона. Среди них 64 Мп основная камера с возможностью съемки видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду, 8 Мп сверхширик и два сенсора по 2 Мп для определения глубины сцены и макросъемки.

ZTE уделила особое внимание возможности видео в телефоне. Хотя он не записывает видео 8K, как некоторые конкуренты, но позволяет в режиме реального времени делать видео с боке и украшалками.

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Первоначально ZTE позиционировала Axon 20 5G как флагман, но в телефонах таких компаний, как Samsung, Xiaomi и других используется процессор Snapdragon 865, который превосходит версию 765G.

Пока неизвестно, как долго телефон будет поддерживаться обновлениями программного обеспечения, но, скорее всего, это просто ”проба пера” и проверка технологий в деле. Возможно, вдогонку выйдет еще несколько смартфонов с более топовыми характеристиками, но ZTE уже первая, а это чего-то, да стоит. С другой стороны, готовы ли вы купить этот смартфон на старте продаж?

Android 11 для Huawei

Несмотря на то что Huawei планирует буквально со дня на день запустить бета-тестирование Harmony OS, очевидно, что переводить свои смартфоны на новую платформу в компании будут готовы ещё ой как нескоро. В лучшем случае, на что могут рассчитывать владельцы фирменных аппаратов бренда, — это конец 2021 – начало 2022 года. Причём нет никакой гарантии, что, во-первых, Huawei удастся выдержать заявленные сроки, а, во-вторых, провести полную отладку операционной системы, чтобы она не доставляла пользователям проблем. Поэтому, пораскинув мозгами, китайцы решили ещё немного задержаться на Android. Тем более, что и повод для этого появился.

По данным инсайдера RODENT950, Huawei всё-таки выпустит Android 11 для части своих смартфонов. Правда, произойдёт это далеко не завтра, а первым аппаратом, которому светит обновление, будет Huawei P50, чей релиз запланирован на март следующего года. К его запуску в компании планируют приурочить выход промежуточного обновления прошивки EMUI за номером 11.1, которая как раз и будет построена на базе Android 11. Аналогичный апдейт ждёт её аналог для смартфонов Honor – прошивку Magic UI.

Слухи о возможных планах Huawei по обновлению своих смартфонов до Android 11 ходили уже давно, однако у них не было более-менее внятного подтверждения. Скорее всего, отсутствие конкретики в этом вопросе было связано с тем, что в компании не понимали, на что можно рассчитывать, пока президентом США оставался Дональд Трамп, который и инициировал вступление в силу санкций в отношении Huawei. Но после выборов, по результатам которых на пост главы государства избрали Джо Байдена, всё могло измениться.

Huawei отказывается от упоминания Android в своих смартфонах

Не исключено, что теперь Huawei может захотеть усидеть на Android подольше, ожидая если не снятия санкций, то по крайней мере их ослабления. Не сказать, что демократы как-то особенно лояльно относятся к Китаю, но, в конце концов, почему бы не попробовать наладить отношения и добиться смягчения действующих ограничений. Если Huawei своего добьётся, она убьёт сразу двух зайцев: удержит потребителей, которые получат наконец свои обновления ОС, а также выгадает дополнительное время на отладку Harmony OS, которую можно будет запустить чуть позже первоначально запланированного.

Впрочем, для Huawei будет хуже, если с неё совсем снимут санкции. Как бы странно это ни звучало, но мне кажется, что это действительно так. Дело в том, что снятие санкций может расслабить Huawei, дав ей уверенность в том, что ей снова можно работать с американскими компаниями, спокойненько развивать Harmony OS и продолжать выпускать классные смартфоны, которые опять будут нравиться всем. Но, на мой взгляд, это путь в никуда, потому что он может закончиться с изменением настроений у действующей верхушки США или её сменой, что в Штатах в принципе считается нормой. В этом случае китайцев снова ждёт остракизм, а потом и забвение.

Сколько смартфонов Huawei и Honor продадут в следующем году

В целом же критиковать желание Huawei пересесть на Android 11 нет смысла. Напротив, его можно воспринять как попытку компании немного сгладить ситуацию, которая до настоящего момента выглядела какой-то уж слишком неприятной. Всё-таки обещание не выпускать Android 11, а обновить фирменные смартфоны бренда сразу до Harmony OS многими было воспринято с опаской. Поэтому логично, что популярностью новые аппараты бренда не пользовались, а его выручка стала падать. Главное, чтобы, обновив свои смартфоны на Android 11, Huawei не осталась на вражеской платформе надолго.

Игровой смартфон Qualcomm

Наверняка, вы уже не раз слышали о том, что Qualcomm готовит свой собственный смартфон. Такие слухи кажутся логичными, ведь компания производит лучшие в мире процессоры Snapdragon, и начать делать свой гаджет для нее дело техники. Тем более, все привыкли думать, что смартфон и состоит по сути только из одного процессора, а все остальное просто обвеска. На самом деле это не слухи, и у компании действительно есть свои телефоны, в том числе игровые. Вот только купить их вы не сможете. Они предназначены для работы с партнерами и никогда не будут продаваться. Но есть ли смысл в таких устройствах, если сама компания заявляет, что никогда не выложит их на полки магазинов? Есть и еще какой!

Snapdragon 888 был выпущен совсем недавно. Честно говоря, это революционный чип, обеспечивающий беспрецедентное улучшение производительности. В день его презентации представители компании просто не могли обойти стороной общение с прессой и в ходе этого общения ответили на несколько важных вопросов о новом продукте. Интереснее всего то, что компания прямо опровергла слухи о создании игрового телефона под собственной торговой маркой.

Президент Qualcomm Ан Мэн объяснил, что его коллектив делает множество прототипов телефонов для своих партнеров, чтобы лучше продемонстрировать передовые технологии. Он добавил, что ”мы продолжим делать это и в будущем. Но они никогда не будут продаваться на открытом рынке”.

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Ан Мэн подчеркнул, что эти, по сути, тестовые образцы для демонстрации технологий не разрабатываются в соответствии со стандартами потребительского рынка. ”Кроме того, мы не собираемся менять бизнес-модель. За исключением демонстрации технологий, мы не будем использовать никаких предлогов для изготовления смартфонов”.

Судя по официальной фотографии, у тестового образца на Snapdragon 888 этого года большие рамки сверху и снизу. Выпусти компания такое устройство на рынок, она автоматически получила бы порцию негатива, которая точно не сказалась бы хорошо на ее репутации. Тут как нельзя луче подходит поговорка ”Не умеешь — не берись”.

В этом надо отдать компании должное. Она делает отличные процессоры, но трезво оценивает свои силы и не пытается прыгнуть выше головы. Тем более, одно дело выпустить типовой бюджетник для фанатов марки и совсем другое — собрать все топовые компоненты вместе вокруг процессора. Пусть лучше этим занимаются те, кто делает это годами и десятилетиями.

Первые слухи о том, что компания готовит полноценный смартфон под собственным брендом, появились еще в октябре. Тогда сообщалось, что ASUS будет отвечать за проектирование и разработку оборудования. Мы думали, что это разумный выбор, потому что ASUS и ее отдел ROG уже давно специализируются на производстве игровых продуктов. Такое сотрудничество могло быть выгодным обеим сторонам. Едва ли Asus создала бы себе конкурента, но дружить и тесно взаимодействовать с Qualcomm, на процессорах которой работают ее смартфоны серии ROG, было бы очень хорошо для бизнеса.

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Мы слышали так много слухов о грядущем смартфоне Qualcomm, что многие из нас были уверены, что следующий телефон ASUS ROG и игровой телефон Qualcomm, скорее всего, будут иметь общие детали и компоненты. Например, такие, как дисплеи, память, камеры, аккумуляторы и системы охлаждения. Разница между ними, по мнению многих, могла бы быть только в маркетинге и в том, на кого были бы ориентированы продукты.

Было даже мнение, что это и вовсе будет один смартфон, который в лучшем случае будет продаваться под разными названиями. Но это не путь серьезных компаний, и если бы сценарий совместной работы над смартфоном был бы реальным, компании точно направили бы дополнительные силы на создание хоть каких-то отличий.

Кто выпустит первый смартфон на Snapdragon 888

Интересно, что мы все ошиблись. Можно сказать, что компания вольно или невольно ввела нас в заблуждение. Мы ждали, что на презентации нам покажут Snapdragon 875 и смартфон под собственным брендом. В итоге мы получили Snapdragon 888 и обещания того, что собственного смартфона точно не будет. Даже если вспомнить, что ”никогда не говори никогда”, то работы в этом направлении все равно не ведутся, и если компания передумает, то ждать выхода серьезного устройства потребуется еще как минимум несколько лет.

Так что, если вы хотели купить игровой смартфон и ждали пока его выпустит Qualcomm, — не ждите. Купите то, что уже выпускается. Хотя, покупка именно игрового смартфона для обычного пользователи имеет смысл только с точки зрения дизайна, но не более того. Пусть он и будет более производительным в играх, но в обычной жизни это не имеет смысла. Если вы не играете в требовательные игры или не заметите небольшого увеличения частоты кадров, лучше купите обычный топовый смартфон за те же деньги. И продать будет проще, и камера будет лучше.