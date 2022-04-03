Российский магазин приложений и новая социальная сеть: итоги недели

Прошедшая неделя запомнилась одним довольно большим событием. У нас появилась новая социальная сеть взамен заблокированного Instagram — запрещенного сервиса, который является частью Meta, признанной в России экстремистской организацией. Сделал ее бывший сотрудник Яндекса, и при увеличении интереса пользователей к площадке она может стать довольно популярной. Были и другие новости. Например, о том, что 9 мая мы ждем новый магазин приложений, который должен стать заменой Google Play. Но и это еще не все. Поговорим о новом складном Huawei, очередной хитрости мошенников и других новостях из мира технологий в целом и Android в частности.

Российский аналог Google Play

В последнее время наш Телеграм-чат буквально разрывается от сообщений пользователей, которые не могут оплатить подписки и скачать приложения подсанкционных банков типа ВТБ, которые больше недоступны в фирменном магазине Google. Увы, но с каждым днем приложений, попавших под ограничения становится все больше. Остается лишь один выход — искать альтернативу Google Play или скачивать программы из внешних источников. Однако совсем скоро все должно измениться, в России анонсировали отечественный магазин приложений для Android NashStore. Согласно заявлению источников он должен появиться уже в 9 мая 2022 года.

Российский аналог Google Play просится уже давно. После того как в магазине от Google удалили некоторые приложения и практически запретили покупать новые, у пользователей началась паника. Понятно, что и без NashStore мы бы нашли лазейку, их много. Но, согласитесь, было бы круто видеть все в одном сервисе. Похоже, что скоро такой у нас будет.

29 марта, был анонсирован NashStore — российский магазин приложений на Android. Об этом рассказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков:

В условиях, когда Россия оказалась в тисках сурового прессинга со стороны западных компаний, задача общественных организаций и объединений сделать все, чтобы российский бизнес и граждане имели отечественные альтернативы. К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore, — передает его слова ТАСС.

Второй представитель АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал об уже существующем опыте AppGallery от Huawei. Действительно, нам всем сейчас хорошо бы перенять опыт китайской компании и быть готовыми к полному отключению сервисов Google в России.

Да, пользоваться Хуавеем не так удобно, как смартфонами Samsung, но в целом, очень даже можно. Не так давно мы уже рассказывали вам о преимуществах смартфонов Huawei и говорили, что сейчас самое время его приобрести.

Плюс, Арсений Щельцин заявил, что для этого в России уже существует «необходимая нормативная практика». В качестве примера привел предустановку приложений на новые смартфоны, купленные в России.

Круто было бы еще увидеть свою систему Mobile Services по типу HMS от Huawei. Тогда можно будет не переживать по поводу автообновлений, push-уведомлений и прочих прелестей смартфонов. Плюс, неплохо было бы сделать свой аналог Google Play Protect, который будет проверять приложения на наличие вредоносного ПО.

Судя по словам Владимира Зыкова платформа должна обладать большинством функций Google Play. В магазине NashStore можно будет не только устанавливать и обновлять разные приложения, но и оплачивать подписки.

О последней функции многие пользователи сейчас просто мечтают. Только представьте: свой сервис для оплаты музыки, фильмов и прочего. Даже если из страны уйдут вообще все зарубежные сервисы, я бы с радостью воспользовался такой услугой с Яндексом и Майлом. С лихвой обойдемся и без них, верно?

Совсем недавно мы с вами скачивали приложения с каких-то непонятных источников, а сейчас уже настолько привыкли платить за контент, что не можем от этого отказаться. Нет, ну согласитесь, гораздо проще раз в месяц отдать немного денег, чем искать программы на площадках сомнительного качества.

В команде «Цифровых платформ» сообщили, что работают над созданием системы оплаты, она будет тесно связана с российскими картами МИР. Таким образом удастся избежать неурядиц с платежными системами Visa и Mastercard, которые не так давно приостановили работу в России.

На данный момент создатели NashStore находятся на этапе привлечения разработчиков мобильных приложений и подготовки реестра. Сообщается, что сейчас с NashStore сотрудничают уже более 700 компаний. Думаю, что в дальнейшем магазин будет развиваться еще больше.

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К сожалению, кроме самого заявления о магазине приложений, сейчас ничего больше неизвестно. Мы будем следить за новостями и обязательно напишем об этом в Дзене. Подписывайтесь!

Большим вопросом еще остается количество приложений в NashStore. Ну, придут сюда Яндекс, Маил, приложения банков и немного других. О зарубежных разработчиках, скорее всего, можно забыть. И это при том, что большинство программ на вашем смартфоне именно зарубежные.

Как считаете, сможет сервис NashStore добиться успеха у российского пользователя? Или мы по-прежнему будем обращаться к зарубежным магазинам приложений? Дайте обратную связь в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.

Появился новый вид мошенничества

Спам — это очень надоедливая штука, с которой в последнее время сталкивались буквально все. Начиналось все с почтовых ящиков, которые заполнились ненужными брошюрами и листовками. Дальше были электронные почтовые ящики, в которые до сих пор сыпется все подряд. Но потом, с массовым приходом смартфонов, появился новый тип спама — СМС, мессенджеры и звонки. Именно он раздражает больше всего, но сделать что-то с этим по-настоящему сложно. Теперь стало еще сложнее не просто бороться с этим, но и понять, что это вообще спам.

Если спам еще не самое страшное, что может случиться с вами, когда вы получаете какие-то сообщения, то мошенники, которые пользуются новыми технологиями, а они ими пользуются, это действительно большая проблема. Правда, с чем-то подобным пользователи столкнулись только в США, но распространение чего-либо является лишь вопросом времени.

Некоторые пользователи заявили о том, что получили сообщения со своего собственного номера телефона. Звучит странно, но они даже делились доказательствами в социальных сетях. Возможно, что-то подобное было и в других странах, но такой информации пока нет.

Как мошенники и спамеры находят ваш номер и как этого избежать.

Большинство сообщений, которые получали пользователи, носило именно мошеннический характере. То есть людям приходила не реклама, а предложение перейти по ссылке, чтобы получить какой-то подарок или посмотреть подтверждение оплаты крупной суммы по какому-то счету, которую они якобы сделали.

Сообщения, похоже, приходят с личных номеров людей. Если попробовать посмотреть сведения об отправителе, то виден реальный номер человека, а не какой-то рандомный одноразовый, сгенерированный для нескольких рассылок.

Это пугает из-за того, что мошенники могут пойти дальше. Например, обращаться с просьбой от друга, получив вашу базу контактов. А ведь украсть ее не представляет особого труда. В этом случае обман в категории ”скинь 500 рублей на этот номер” выйдет на новый уровень. Согласитесь, даже у бдительного человека будет существенно меньше вопросов, если сообщение придет от друга. Что уже говорить о доверчивых.

Пока точно сказать, как работает система манипулирования данными и почему мошенники могут отправлять сообщения с чужих номеров, сложно. Но само наличие такой возможности уже немного пугает.

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За последние несколько дней количество сообщений о поддельных текстах, появляющихся с личных мобильных номеров людей, резко возросло. Больше всего на него жалуются клиенты Verizon, но и у абонентов других сетей тоже бывают проблемы.

Естественно, операторы, мы и здравый смысл подсказывают, что лучше не открывать сомнительные ссылки из SMS. Правда, как эффективно бороться с подобным явлением пока сказать сложно, ведь служба поддержки Verizon попросила клиентов пересылать спам-тексты со своих номеров на специальный короткий номер, а после этого им поступало очень сомнительное предложение. Оно заключалось в блокировке номера. Мало кто захочет блокировать свой номер, и предсказуемо пользователи отказывались это делать.

Операторы делают все, что могут, чтобы оградить людей от подобного рода сообщений. Но в данном случае могут они не так много. Это просто сообщения, которые приходят со стороны, и бороться можно только блокировкой номера. Но еще раз повторю, что едва ли абоненты захотят делать это.

Только представьте, какие возможности это дает злоумышленникам. Они могут позвонить или написать вам не только с номера вашего друга, но и с реального номера какой-либо организации. Допустим, они звонят вам с номера банка или другого государственного учреждения. В этом случае даже система определения номера, сопоставив его с базой, говорит, что ничего плохого не происходит и ему можно верить. Вы получаете информацию и уже не относитесь к ней как к потенциально опасной.

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Смотря на все это, понимаешь, что надо быть намного более осторожным в любых контактах с миром через современные средства связи. Все основано на системах, которые можно так или иначе взломать. Это лишний раз заставляет нас верить только людям, с которыми мы общаемся лично. Тут хотя бы никто не преставится их именем и мы всегда будем понимать, кто перед нами.

Относительно сложившейся ситуации, можно только еще раз посоветовать быть бдительным. Даже если вам приходит сообщение от друга, но оно вызывает сомнения, лучше перезвоните или напишите ему, действительно ли это он прислал. Так сообщение точно попадет к нему, а не к мошенникам, и он уже скажет действительно ли он отправил подозрительное сообщение.

В России появилась новая социальная сеть

Блокировка Instagram* в России для многих стала если не трагедией, то как минимум очень неприятной новостью. Ведь даже если забыть про то, что для многих эта платформа была источником заработка, остаются миллионы людей, которые заходили в Инсту просто расслабиться, листая ленту и смотря сторис своих кумиров. Естественно, образовавшийся вакуум не мог остаться не заполненным. Поэтому место заблокированной социальной сети попытались поделить между собой ВКонтакте, Телеграм и Снапчат. Кажется, ещё что-то говорили про Россграм, но он так и не вышел. А вот Now уже можно скачать.

Социальная сеть Now, как и Россграм, который пока выглядит просто как пустышка для хайпа, является аналогом Инстаграма. Правда, у Now уже есть собственное приложение, причём для обоих платформ сразу. Его создала команда разработчиков под руководством бывшего сотрудника Яндекса и, судя по всему, не прогадала.

Now — это плоть от плоти Instagram*. Новый сервис очень похож на оригинал как позиционированием, так и своим интерфейсом, но с поправкой на то, что российский аналог пока что предлагает несколько меньше функций. Например, тут нет ни сторис, ни рилсов, ни директа, ни даже базовых инструментов редактирования фото.

Впрочем, на первое время сгодится и то, что есть. Но для начала надо установить Now на Android:

Перейдите по этой ссылке и скачайте APK-файл Now;

Откройте раздел с загрузками и установите приложение;

Запустите приложение и пройдите регистрацию в Now;

Раздайте приложению необходимые разрешения и пользуйтесь.

Регистрироваться лучше с тем же ником, который вы использовали в Инстаграме. Так вас будет легче найти вашим подписчикам, а вам — подтвердить, что вы — это вы. В противном случае сбор потерявшейся было аудитории может оказаться затруднительным. А ведь у приложения Now явно намного больше шансов стать популярным, чем у Россграм. У него хотя бы название не стыдное.

Как видите, интерфейсно соцсеть Now устроена очень похоже на Instagram*: основное пространство экрана занимает окно для отображения контента, а в самом низу — кнопки 5 разделов как у оригинала: лента, рекомендации (поиск), выкладка фото, лайки, которые собрали ваши публикации, и настройки вашего профиля.

Фотки в Now выкладываются ровно по тому же принципу, что и в Инсте. Нажимаете кнопку плюс, выбираете фотографию из галереи или делаете новую на месте, подписываете её и публикуете. Видео пока выложить нельзя, как и отредактировать выкладываемый снимок. Тут даже нет самых базовых фильтров. Но их появление явно — всего лишь вопрос времени.

К внешней схожести интерфейса Now и Instagram* претензий нет. В конце концов, люди, которые ищут российский аналог Инсты, явно не готовы осваивать новую раскладку функциональных элементов. Поэтому, чтобы не отпугивать пользователей, было решено скопировать внутреннее устройство оригинального сервиса, и это правильно.

А вот к отсутствию многих базовых функций, к которым мы привыкли в Инсте, — есть. Всё-таки фильтры пользуются большой популярностью, и уж хотя бы их можно было добавить. Впрочем, перед нами пока только бета-версия Now, а значит, скорее всего разработчик уже трудится над тем, чтобы расширить возможности своего сервиса.

Насколько реально, что Now заменит Instagram*, вопрос открытый. Пока у российского сервиса дела идут довольно неплохо. У него простое, но запоминающееся название, за которое не стыдно, какой-никакой логотип, понятный и интуитивный интерфейс и доступность сразу на iOS и на Android. Поэтому пользователи очень активно регистрируются в Now, потому что видят в нём потенциал.

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Другое дело, что аудитория Now вряд ли разрастется до масштабов Instagram*. Всё-таки даже если на российскую площадку придут многие популярные пользователи, иностранных кумиров сюда заманить будет довольно проблематично. И дело здесь не столько в набирающей обороты cancel culture, сколько в банальном неудобстве вести несколько сервисов и всё ещё явной периферийности Now.

Huawei готовит еще один складной телефон

Как же воодушевленно восприняли новости о выходе первого складного смартфона в 2019 году. Мне тогда посчастливилось в числе первых оказаться на закрытой демонстрации складного Huawei Mate X. Я складывал и раскладывал его с таким чувством, будто у меня в руках будущее. Телефоны, которые раньше нельзя было даже сжимать лишний раз, сейчас можно было просто ”сломать” пополам, и они продолжали работать. Это была настоящая отдушина в мире типовых смартфонов, которые почти ничем глобально не отличались друг от друга. Но теперь раскладушки уже стали довольно привычным явлением, хотя все еще очень дорогим. И вот Huawei сделала еще один шаг в сторону снижения их стоимости.

Согласно последнему отчету, Huawei, как ожидается, выпустит свой складной смартфон Huawei Mate X3 следующего поколения в Китае к концу этого месяца. Тем не менее, компания еще не подтвердила официально дату запуска. Huawei Mate X3 недавно был замечен на TENAA, раскрывая некоторые ключевые детали, связанные со смартфоном. Он оснащен 6,5-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и 8-дюймовым складным OLED-экраном с поддержкой частоты обновления 90 Гц.

Внутри него будет установлен собственный процессор компании Kirin 9000 и, вероятно, он не будет иметь поддержку 5G, ограничившись только 4G. Такое мы наблюдаем на примере последних моделей, которые выходили в предыдущие месяцы. Связано это с санкциями, наложенными на компанию правительством США. Впрочем, не исключено, что компания могла запастись своими чипами с поддержкой 5G, когда их еще можно было производить. Возможно, она приберегла их для своей знаковой модели, которой и станет Huawei Mate X3.

Что касается камеры, то ожидается, что на задней панели телефона будет установлена ​​четырехкамерная система, состоящая из 50 Мп основного датчика и набора дополнительных, включая модель с увеличением и сверхширокий модуль. На лицевой стороне устройства, вероятно, будет 16-мегапиксельная камера для съемки селфи и видеозвонков.

Что касается операционной системы, Mate X3 будет работать под управлением HarmonyOS 2.0.1 (в Китае она называется HongMeng OS). Он будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч и получит поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

О цене пока говорить рано, но явное стремление компании выпускать все новые и новые складные модели говорит о том, что она заинтересована в этом направлении. Напомню, совсем недавно Huawei выпустила модель P50 Pocket, которая показала нам, как надо делать смартфоны класса Flip (будем считать, что Samsung Galaxy Z Flip задал тренд на название типа устройств). Huawei P50 Flip отличает от корейского первоисточника закрывающимся без щели корпусом и отличным дизайном в премиальной версии.

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Если так пойдет и дальше, мы увидим, как складные модели будут становится массовыми. А ведь еще Xiaomi готовит второе поколение своего Mix Fold, OPPO отметилась новинкой и скоро свою покажет Vivo. Там уже Samsung выпустит Flip и Fold с цифрой 4 в названии. А дальше кто знает, может и Apple подтянется. Тогда складные устройства точно станут массовыми и относительно недорогими.

Instagram* — запрещённый сервис, принадлежащий Meta, признанной в России экстремистской организацией.