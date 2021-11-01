5 вещей, которые я хотел бы не знать о смартфонах

Мобильные технологии не стоят на месте и меняются практически каждый день: те процессы, что были привычны еще 5-10 лет назад, ушли в прошлое, а их место заняли другие. Им, впрочем, уже тоже быстро находят замену, ведь ничто не вечно под луной. СМИ постоянно рассказывают пугающие факты о смартфонах и сотовых сетях, после которых становится не по себе: вспоминаю, что еще 10 лет назад я и не мог представить себе, насколько смартфоны двуличны, что скрывается за их повседневным использованием и даже производством. Хочу рассказать вам о пяти фактах, которые я узнал за все это время, но есть желание забыть их поскорее.

Переработка смартфонов

Я не могу себя назвать последователем Греты Тунберг, но меня, к примеру, волнуют элементарные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. Производство и переработка смартфонов — как оказалось, важнейшая проблема. Каждый год выпускают невероятное количество самых разных устройств, смартфоны — самые популярные из них. Когда-нибудь вы задумывались о том, куда они отправляются, когда становятся непригодны к использованию? Хорошо, если в ящик вашего стола на память. Иногда в мусорное ведро.

Чаще всего их отправляют на переработку, которой активно занимаются реселлеры и операторы сотовой связи. Казалось бы, что в этом нет ничего плохого. Выяснилось, что большинство материалов из электроники переплавляется, попадая в атмосферу. Плавление по праву считается наиболее безопасным способом переработки, потому что другие варианты намного вреднее. Тем не менее, за эту утилизацию расплачиваемся мы своим здоровьем и чистотой окружающей среды.

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Смерть от телефона

Несмотря на то, что есть множество историй про то, как смартфоны спасали жизнь в экстренных ситуациях, они могут привести и к летальным исходам. Еще 13-14 лет назад я и не мог об этом подумать: вспомните все те случаи, когда люди попадали в летальные ДТП, когда пытались снять сториз за рулем, телефоны, которые били током в ванной и многие другие неприятные инциденты. Были случаи, когда смартфоны взрывались, оставляя после этого ожоги и травмы. Понятно, что во многом виноваты сами люди, пренебрегавшие безопасностью, но то, что смартфоны способны убивать — неприятнейший факт, о котором не хочется вспоминать.

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Для чего нужны смартфоны

Раньше казалось, что телефон — это конечная точка в приобретении. Ты купил устройство, пользуешься им и горя не знаешь, платя только за связь. Но появились платные приложения, подписки да и сотовые операторы внедрили тарифы с абонентской платой — и вот смартфон заставляет вас тратить и тратить. В зависимости от количества подписок может выясниться, что за несколько лет вы можете заплатить сумму, которая намного больше стоимости смартфона. В общем-то, крупные производители уже давно зарабатывают не на самих смартфонах, а на всевозможных подписках и дополнительных услугах.

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Социальный статус человека

Мне всегда казалось, что телефон — это не показатель достатка человека. Во всяком случае, я был уверен, что в последние годы так уже никто не считает. Да, вы можете купить себе сверхдорогое устройство, но повод ли этим кичиться? Значит ли эта покупка что-либо? То же самое, что и сэкономить на смартфоне, приобретя то, что по карману, практичнее. Обидно, что до сих пор многих людей встречают «по одёжке», считая, что дорогой гаджет — это показатель достатка, а бюджетный смартфон — признак бедности и скупости. А о практичности покупки уже никто и не задумывается.

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Конфиденциальность в Интернете

Развитие смартфонов привело к распространению Интернета и росту популярности социальных сетей. Социальные сети удобны, но и несут в себе негативный подтекст — я готов вам это доказать. Во-первых, поведение людей сильно изменилось: многие гонятся за наживой, за популярностью, параллельно меняя собственный взгляд на жизнь. Меркантильность, самовлюбленность — лишь парочка моментов, которые стали проявляться чаще при знакомстве с людьми.

Во-вторых, социальные сети лишили нас личного пространства: скрыть что-либо невероятно сложно. О нас всё знают наши аккаунты, другие люди. Да и сами смартфоны запросто могут показать всё, что скрыто. Все эти утечки, взломы аккаунтов, всяческие разоблачения — к этому нас привели смартфоны. Это кардинально меняет отношение к ним, а доверие к маленькому устройству стремится к нулю. Раньше мы пользовались телефонами и даже не ставили пароли, но теперь в смартфоне хранится слишком много информации о человеке. Все это подрывает доверие — хочется забыть этот неприятный факт как страшный сон.

А что вы узнали о смартфоне такого, что расстроило вас, разочаровало? Хотелось ли вам чего-то не знать о своем устройстве? Давайте обсудим это в нашем Telegram-чате.