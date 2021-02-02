Google закрывает Stadia? Откуда пошли слухи и правда ли это?

В прошлом году Google наделала немало шума, продвигая свой сервис облачного гейминга. Мы знаем его под именем Stadia. Идея была очень крутая! От вас требовался только экран, на который выводилось изображение с сервера, и минимальная вычислительная мощность подключенного к Интернету устройства. Вычисления производились на сервере и отправлялись вам. То есть даже на недорогом смартфоне, старом телевизоре или даже приставке Google Chromecast можно было играть в топовые игры. Правда, ценник был довольно существенным, но вам давали не только вычислительную мощность сервера, но и подборку игр, среди которых было много топовых представителей этой индустрии. Теперь пошли слухи, что сервис может закрыться. Что лежало в его основе и стоит ли переживать из-за этого?

Google не будет делать игры для Stadia

Началось все с того, что представители компании заявили том, что Google закрывает все внутренние студии Stadia, а Джейд Рэймонд покидает компанию. Но это не говорит о том, что Stadia мертва и больше никогда не воскреснет. Произошедшие изменения касаются только небольшой части этого механизма.

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Просто компания решила, что ей не выгодно самой заниматься разработкой. Или были какие-то внутренние разногласия. А может быть выявились какие-то серьезные просчеты и было принято решение не налаживать работу внутренних студий, а закрыть их. Несмотря на некоторые скудные куски информации, пока говорить о причинах закрытия с уверенность не приходится.

Что будет с Google Stadia

Компания приняла правильное решение и сосредоточилась не на производстве собственных игр, которые являются для нее непрофильным направлением. Вместо этого она сконцентрируется на сотрудничестве с крупными студиями, которые занимаются разработкой хороших игр и преуспели в этом существенно больше, чем Google.

Так как 1 февраля 2021 года Google объявила о закрытии своих внутренних студий разработки, а не о закрытии Stadia в целом, расстраиваться пользователям не стоит. Платформа будет продолжать существовать так же, как и сегодня, но в будущем роль Google в развитии сервиса немного изменится. Можно даже сказать, что она сосредоточится именно на развитии Stadia.

Будут ли выходить новые игры в Stadia

На данный момент нет оснований предполагать, что новые игры перестанут выпускаться на Stadia. Фактически подавляющее большинство лучших представителей Stadia и так были сторонними, а большая часть собственного контента до сих пор оставалась некачественной и на нее мало кто обращал внимание. Согласно сегодняшнему заявлению, полагать, что проблемы коснутся всего сервиса, не стоит, да и заявления руководства это подтверждают.

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Что будет с игровыми данными, если Stadia закроется

Сейчас Google позволяет вам загружать всю информацию вашего профиля игрока Stadia, историю игр, достижения, статистику игр, социальные данные, снимки и сохранения игр с помощью Google Takeout. Если Stadia полностью отключится, то вы, вероятно, потеряете доступ ко всему этому и ко всем своим играм. Но Google не та компания, которая сделает это одним днем и можно не сомневаться, что все пользователи получат уведомление о грядущих переменах. Так у них будет время, чтобы сделать все, что нужно.

Правда, тот факт, что вы можете загрузить указанные выше данные, не означает, что вы сможете получить доступ к сохранению игры на другой платформе. Некоторые издатели, такие, как Ubisoft, поддерживают перекрестное сохранение между консолями, но большинство этого не делает. Например, в Division 2 и Elder Scrolls Online есть перекрестные сохранения между Stadia и ПК, но во всех случаях вам нужно будет купить игру на другой платформе прежде, чем вы сможете получить доступ к любым данным сохранения.

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Что будет с моими играми, если Stadia закроется

Скорее всего, в случае закрытия Stadia, вы потеряете доступ к своим играм. Загружать игру из Stadia, чтобы играть в нее локально, нельзя. Это облачная игровая платформа со всеми ее ограничениями. Согласно условиям использования, вы фактически не владеете ни одной из игр в сервисе.

Еще летом 2019 года перед запуском Stadia Андрей Дороничев, директор по продукту, дал конкретные ответы на поставленные вопросы. Суть в том, что Google не хочет, чтобы вы беспокоились о данных, поскольку в наши дни много всего хранится в облаке. Но ответы вроде «Игры, которые вы покупаете на Stadia, принадлежат вам» являются изящным способом ответить на вопрос, но не дать на него ответа.

В настоящее время нет явного подтверждения того, что вы лишитесь своих игр, но если настанет день, когда Google действительно полностью отключит Stadia, вы, вероятно, потеряете доступ ко всему, что связано с сервисом. В том числе к тому, что вы там приобретали. В лучшем случае Google договорится со студиями разработчиков, которые дадут вам бонусы на новые покупки.