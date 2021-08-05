Google «заставит» еще больше людей перейти с iPhone на Android

Споры на тему iOS и Android можно считать вечными. Это как разговоры о том, как вешать туалетную бумагу — хвостиком к стене или наоборот. Иногда встречаются случаи, когда пользователи переходят из одного лагеря в другой. Решится на это готовы не все, но такие случаи встречаются все чаще и чаще. Естественно, производители смартфонов, а также сами Google и Apple прилагают все усилия, чтобы привлечь к себе как можно больше клиентов. Несмотря на всю лояльность покупателей iPhone, совсем скоро текучка в сторону Android может усилиться, благодаря новой функции Android, которая позволит облегчить переход с iOS. Вот, как это будет выглядеть и почему переход станет более простым.

Сложно ли перейти на Android

Стоит сказать сразу, что на данный момент функция не работает, но представители XDA-Developers заявили, что Google работает над обновлением Data Restore Tool, которое принесет всем нам функцию Switch to Android. Когда функция будет развернута, это позволит пользователям iPhone переходить на Android намного проще.

Информация о работе над ней появлялась раньше, но это постепенно обретает все более и более осязаемую форму. В перспективе это должно подстегнуть переход от iOS к Android, но главное, чтобы все пользователи iPhone знали, что у них будет такая возможность.

Строки, найденные в последней версии Data Restore Tool, предполагают, что пользователям нужно будет загрузить приложение Switch to Android из App Store и перейти в настройки Wi-Fi на своем iPhone. Именно так будет осуществляться переход на его новый смартфон под управлением Android.

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Перенос данных с Android на iPhone

Стоит отметить, что это примерно то же самое, что мы видим в приложении Apple Move to iOS. Оно позволяет пользователям Android переходить на iPhone, минуя сложные процедуры переноса основных данных и ручное внесение всех без исключения настроек.

Как вы можете видеть на скриншотах ниже, приложение позволит пользователям iPhone передавать приложения, SMS-сообщения и контакты на устройство Android. Естественно, переноситься будут только те приложения, которые есть в соответствующем магазине приложений. То есть эксклюзивы iOS перенести никак не получится.

Для переноса нужно будет выполнить одно просто условие. iPhone, с которого переносятся данные, должен быть разблокирован. Если на нем будет установлена блокировка, то придется ее снять перед проведением процедуры. А еще сейчас говорится о том, что пользователи должны будут отключить функцию управления устройствами, чтобы перенести данные.

Какие данные нельзя перенести с iPhone на Android

Есть дополнительный список данных, которые не получится перенести. Среди них: контакты iCloud, данные iCloud, сообщения iMessage и другие внутренние данные сервисов Apple. Зато с большой долей вероятности можно будет переносить чаты WhatsApp.

Говорить о том, что это что-то принципиально новое, нельзя. Некоторые функции переноса были и до этого, только они осуществлялись на уровне отдельных сервисов, приложений локального копирования групп данных, или страшных костылей через компьютер. Теперь процесс станет намного более простым и понятным. А значит, это будет соответствовать целям Google. Компания привлечет к себе новый клиентов из лагеря противника.

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Какие данные можно перенести с iPhone на Android

Уже сейчас пользователи iPhone могут создавать резервные копии своих фотографий, видео, контактов и календаря с помощью Google Диска. Такие приложения, конечно, облегчают переход на новую операционную систему, но говорить о том, что это очень удобно, не приходится. Куда полезнее будет комплексное решение в виде Move to iOS или Switch to Android.

Apple уже сделала свой первый шаг. Теперь дело за Android. Проблема только в том, что изучение APK подтверждает, что Google действительно работает над новым приложением Switch to Android для iOS, но когда оно появится в App Store, непонятно. Если работа уже ведется, скорее всего, это дело ближайшего времени, но точных дат нет.

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Волны мигрантов с одной операционной системы на другую чередуются. Когда выходит новый iPhone, пользователи Android переходят на него. Когда он уже устаревает, но кто-то их топовых производителей выпускает что-то интересное, волна откатывает обратно. Естественно, это не одни и те же люди, но когда в мире миллиарды пользователей смартфонов, желающие что-то поменять всегда найдутся. С новыми инструментами им будет проще это сделать. Вот только им надо как-то рассказать, что такое вообще возможно.