Скачай эти полезные приложения для Андроид, если смартфон начал работать хуже

Любой смартфон со временем начинает работать хуже. Многие винят в этом производителей, считая, что они специально делают недолговечные устройства, чтобы их меняли как можно чаще. Однако в реальности проблема — в самих владельцах, которые редко чистят память, роняют телефон и перегревают его. Но если ничего подобного вы не делали, а смартфон стал работать хуже, то вернуть его к жизни помогут эти приложения из Гугл Плей. Они сделают его быстрее, избавят от ненужных файлов, а заодно — прокачают безопасность устройства, чтобы никто не мог получить к ним доступ.

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Как почистить память на Андроид

Оптимизатор системы для Андроид — пожалуй, обязательное приложение для владельцев всех смартфонов с этой ОС. Он позволяет в один клик найти проблемы, системный мусор и другие ненужные файлы. AI Cleaner — один из лучших в своем деле. Он быстро находит проблемы в работе смартфона и аккуратно их устраняет, не вызывая системных проблем и сбоев благодаря ИИ-алгоритмам.

AI Cleaner — универсальное приложение: среди его функций вы также найдете менеджер программ, фото-компрессор, сжимающий большие изображения, а также утилиту для проверки батареи. Есть даже встроенная функция очистки данных Ватсап, чтобы вам не приходилось лишний раз переходить в мессенджер. AI Cleaner также находит вредоносные файлы, которые замедляют работу смартфона.

Чистка системы

Быстрый браузер для Андроид

Если вы пользуетесь одним и тем же смартфоном много лет подряд, то наверняка у вас появились вопросы, почему веб-страницы грузятся так медленно? Решить эту проблему поможет Pure Web Browser — быстрый браузер для Андроид. Он работает очень быстро и тратит минимум ресурсов устройства. Таким образом, приложение не выгружается из памяти и заново открывать страницу не придется.

Кроме того, в Pure Web Browser есть встроенный блокировщик рекламы, что облегчает загрузку страниц. Предусмотрена плавная анимация интерфейса, которая радует глаз и упрощает восприятие контента. Но самое главное — обилие дополнительных функций вроде отключения изображений, сохранения страниц в PDF и так далее.

Быстрый браузер

Эти российские приложения будут на каждом новом Android-смартфоне. От них уже никуда не деться

Приложение Камера для Андроид

Стандартное приложение Камера для Андроид может со временем начать работать хуже из-за нехватки памяти или некачественного обновления. К счастью, его легко заменить, скачав из Гугл Плей этот аналог. У него простой и удобный интерфейс, благодаря которому вы быстрее будете ориентироваться в функциях. Окна выскакивают прямо посреди экрана — промахнуться мимо них будет сложно.

Кроме того, все опции собраны в подразделы, что сильно экономит время по сравнению со стандартным приложением. Можно включить своеобразный аналог HDR, даже если его — это HD-камера с максимальной яркостью. А любители быстро делать фото порадуются возможности включить запись видео в одно касание. В общем, очень круто и удобно!

Камера для Андроид

Какую погоду для Андроид скачать

Со временем на смартфоне начинает хуже работать приложение с погодой, особенно, если это стандартная утилита из вашей прошивки. Произойти это может даже на новом смартфоне, поэтому рекомендую перейти на Foreca. Эта программа обладает удобным и продуманным интерфейсом, где элементы на экране распределены с максимальной пользой.

Есть прогноз на несколько дней вперед, количество осадков, а также графики температур по часам. На экране вы можете найти погодные предупреждения, чтобы сильный ветер или ливень не застали вас врасплох, а также просмотреть карту осадков в динамике! При необходимости полезную инфу можно вынести на главный экран в виде виджета — он бесплатен и доступен без подписки.

Погода для Андроид

Все способы охладить телефон, если он нагрелся

Как защитить свой смартфон

Android-смартфоны не обладают высокой степенью защиты, а у старых моделей может даже вовсе не быть разблокировки по лицу. Сделать телефон безопаснее поможет простая утилита под названием Не трогай мой телефон. Ее суть крайне проста: достаточно зайти в нее, нажать кнопку «Начать» и заблокировать телефон. Если кто-то возьмет его, приложение распознает движение с помощью датчиков и включит сигнал тревоги, который привлечет внимание.

Отключить сирену сможете только вы, предотвратив доступ третьих лиц. При этом утилита для блокировки смартфона работает в фоновом режиме и защищается пин-кодом, поэтому злоумышленник даже не догадается, что произошло. Платить не надо — весь набор функций доступен совершенно бесплатно.

Сирена для Андроид