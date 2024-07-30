Скачай эти полезные приложения для Андроид, если смартфон начал работать хуже

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Иван Герасимов

Любой смартфон со временем начинает работать хуже. Многие винят в этом производителей, считая, что они специально делают недолговечные устройства, чтобы их меняли как можно чаще. Однако в реальности проблема — в самих владельцах, которые редко чистят память, роняют телефон и перегревают его. Но если ничего подобного вы не делали, а смартфон стал работать хуже, то вернуть его к жизни помогут эти приложения из Гугл Плей. Они сделают его быстрее, избавят от ненужных файлов, а заодно — прокачают безопасность устройства, чтобы никто не мог получить к ним доступ.

Скачай эти полезные приложения для Андроид, если смартфон начал работать хуже. Эти приложения сделают лучше и старый, и новый смартфон! Фото: basic-tutorials.de. Фото.

Эти приложения сделают лучше и старый, и новый смартфон! Фото: basic-tutorials.de

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Как почистить память на Андроид

Оптимизатор системы для Андроид — пожалуй, обязательное приложение для владельцев всех смартфонов с этой ОС. Он позволяет в один клик найти проблемы, системный мусор и другие ненужные файлы. AI Cleaner — один из лучших в своем деле. Он быстро находит проблемы в работе смартфона и аккуратно их устраняет, не вызывая системных проблем и сбоев благодаря ИИ-алгоритмам.

Как почистить память на Андроид. AI Cleaner отлично чистит фоновые процессы и убирает лишний мусор. Фото.

AI Cleaner отлично чистит фоновые процессы и убирает лишний мусор

AI Cleaner — универсальное приложение: среди его функций вы также найдете менеджер программ, фото-компрессор, сжимающий большие изображения, а также утилиту для проверки батареи. Есть даже встроенная функция очистки данных Ватсап, чтобы вам не приходилось лишний раз переходить в мессенджер. AI Cleaner также находит вредоносные файлы, которые замедляют работу смартфона.

Чистка системы

Быстрый браузер для Андроид

Если вы пользуетесь одним и тем же смартфоном много лет подряд, то наверняка у вас появились вопросы, почему веб-страницы грузятся так медленно? Решить эту проблему поможет Pure Web Browserбыстрый браузер для Андроид. Он работает очень быстро и тратит минимум ресурсов устройства. Таким образом, приложение не выгружается из памяти и заново открывать страницу не придется.

Быстрый браузер для Андроид. В Pure Web Browser все сделано для плавного веб-серфинга. Фото.

В Pure Web Browser все сделано для плавного веб-серфинга

Кроме того, в Pure Web Browser есть встроенный блокировщик рекламы, что облегчает загрузку страниц. Предусмотрена плавная анимация интерфейса, которая радует глаз и упрощает восприятие контента. Но самое главное — обилие дополнительных функций вроде отключения изображений, сохранения страниц в PDF и так далее.

Быстрый браузер

Эти российские приложения будут на каждом новом Android-смартфоне. От них уже никуда не деться

Приложение Камера для Андроид

Стандартное приложение Камера для Андроид может со временем начать работать хуже из-за нехватки памяти или некачественного обновления. К счастью, его легко заменить, скачав из Гугл Плей этот аналог. У него простой и удобный интерфейс, благодаря которому вы быстрее будете ориентироваться в функциях. Окна выскакивают прямо посреди экрана — промахнуться мимо них будет сложно.

Приложение Камера для Андроид. Это приложение Камера для Андроид обладает удобным интерфейсом. Фото.

Это приложение Камера для Андроид обладает удобным интерфейсом

Кроме того, все опции собраны в подразделы, что сильно экономит время по сравнению со стандартным приложением. Можно включить своеобразный аналог HDR, даже если его — это HD-камера с максимальной яркостью. А любители быстро делать фото порадуются возможности включить запись видео в одно касание. В общем, очень круто и удобно!

Камера для Андроид

Какую погоду для Андроид скачать

Со временем на смартфоне начинает хуже работать приложение с погодой, особенно, если это стандартная утилита из вашей прошивки. Произойти это может даже на новом смартфоне, поэтому рекомендую перейти на Foreca. Эта программа обладает удобным и продуманным интерфейсом, где элементы на экране распределены с максимальной пользой.

Какую погоду для Андроид скачать. Пожалуй, это одно из лучших приложений с погодой, которые только есть в Гугл Плей. Фото.

Пожалуй, это одно из лучших приложений с погодой, которые только есть в Гугл Плей

Есть прогноз на несколько дней вперед, количество осадков, а также графики температур по часам. На экране вы можете найти погодные предупреждения, чтобы сильный ветер или ливень не застали вас врасплох, а также просмотреть карту осадков в динамике! При необходимости полезную инфу можно вынести на главный экран в виде виджета — он бесплатен и доступен без подписки.

Погода для Андроид

Все способы охладить телефон, если он нагрелся

Как защитить свой смартфон

Android-смартфоны не обладают высокой степенью защиты, а у старых моделей может даже вовсе не быть разблокировки по лицу. Сделать телефон безопаснее поможет простая утилита под названием Не трогай мой телефон. Ее суть крайне проста: достаточно зайти в нее, нажать кнопку «Начать» и заблокировать телефон. Если кто-то возьмет его, приложение распознает движение с помощью датчиков и включит сигнал тревоги, который привлечет внимание.

Как защитить свой смартфон. Приложение включает сирену, когда смартфон кто-то берет в руки. Фото.

Приложение включает сирену, когда смартфон кто-то берет в руки

Отключить сирену сможете только вы, предотвратив доступ третьих лиц. При этом утилита для блокировки смартфона работает в фоновом режиме и защищается пин-кодом, поэтому злоумышленник даже не догадается, что произошло. Платить не надо — весь набор функций доступен совершенно бесплатно.

Сирена для Андроид

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