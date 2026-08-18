Каждый день я держу на телефоне и компьютере целый набор приложений для работы и личных дел. Часть из них платные, но большинство либо полностью бесплатны, либо дают щедрый бесплатный тариф, которого хватает с головой. Ниже — восемь приложений, до которых у меня руки дошли только сейчас, в 2026 году, и которые я теперь не хочу выпускать из рук. Все они отлично дополняют подборку приложений, обнаруженных в августе.

Notesnook и Obsidian: заметки на каждый день и личная база знаний

Начну с заметок, потому что именно тут я сменил привычки в 2026 году. Notesnook — бесплатное приложение с открытым кодом и сквозным шифрованием заметок. Я перешёл на него ради быстрых записей: мысли, идеи, обрывки информации, которые нужны под рукой. Заметки синхронизируются между всеми устройствами, так что открыть и отредактировать их можно с любого экрана.

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Что мне зашло больше всего — бесплатный тариф здесь по-настоящему функциональный. В нём есть редактор форматированного текста, вложения, таблицы и чек-листы, а для порядка — блокноты, папки с подпапками, теги и цвета. Для повседневных заметок этого хватает без всяких доплат. А с альтернативными приложениями вы можете познакомиться в отдельной подборке.

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Obsidian я использую иначе — как личную базу знаний. Здесь у меня лежат структурированные и постоянные заметки: конспекты по новым навыкам, список книг и блогов для чтения, заметки по личным проектам. Синхронизацию между устройствами я настроил через бесплатный плагин Remotely Save.

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Плагины — это, собственно, и есть главная сила Obsidian: ими можно расширять возможности приложения почти бесконечно. Из моих любимых — Bases, Graph View, Advanced Tables, Excalidraw и Templater. Если вам не нужна такая гибкость и вы просто хотите записывать мысли, честнее взять Notesnook и не мучиться с настройками.

TickTick и Trello: задачи на день и проекты по клиентам

TickTick — мой ежедневник задач уже несколько лет, и претензий к нему нет. Формально приложение не полностью бесплатное, но бесплатного тарифа хватает для всего повседневного: форматирование текста, вложения, чек-листы, подзадачи, теги и комментарии.

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Отдельно ценю распознавание естественного языка. Можно просто написать что-то вроде «встреча завтра в 20:00», и приложение само создаст задачу с нужными датой и временем — не надо вручную тыкать в календарь. Ещё активно пользуюсь повторяющимися задачами для оплаты счетов, выставления счетов и продления страховки, а приоритеты помогают понять, что горит, а что подождёт.

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Trello у меня отвечает за проекты. Я веду в нём задачи по разным клиентам и слежу за прогрессом личных проектов. Выбрал его в том числе потому, что никто из моих клиентов им не пользуется, — значит, не приходится жонглировать двумя аккаунтами. Плюс щедрый бесплатный тариф и доски в стиле «канбан», которые удобно вести день за днём.

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Из полезного: пользовательские поля позволяют повесить на задачу сразу две даты — дедлайн публикации и «сделать к» для себя. Подзадачи помогают разбить, например, обзор на «черновик», «съёмку» и «правки». А фильтры в конце месяца дают быстро отсортировать карточки по статусу и меткам под каждого клиента.

Toggl Track: сколько времени реально уходит на работу

Toggl Track я завёл, чтобы честно понимать, куда уходят рабочие часы. Логика простая: запускаю таймер перед началом задачи и останавливаю по завершении. После этого можно добавить описание, название проекта и тег, чтобы группировать похожие сессии.

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В календаре приложения потом видно, как прошёл весь месяц. Особенно выручает виджет, который позволяет остановить активную сессию прямо с телефона, — не раз спасал, когда я отходил от компьютера, забыв выключить таймер. Есть и авто-трекер, который сам записывает время за компьютером, но лично я держу его выключенным.

Airtable: таблица-база данных для вещей, инвестиций и покупок

Airtable — моё приложение для структурированного хранения данных. По сути это доска со строками и столбцами, как в Excel, но с разными представлениями для анализа. Начинал я с учёта тестовых устройств: где какой гаджет, что вернул, что ещё у меня.

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Со временем нашлись и другие сценарии. Теперь у меня есть доска для отслеживания инвестиций с пометками, зачем куплено и какая доходность за последние годы. Есть учёт офисного инвентаря, чтобы не вспоминать, куда я что положил. И отдельная доска со списком вещей вроде часов и аксессуаров, которые я хочу купить.

Raindrop.io: куда складывать статьи и видео вместо Pocket

Raindrop.io — менеджер закладок «всё в одном». Я перешёл на него после закрытия Pocket и с тех пор сохраняю сюда статьи, страницы, картинки и видео, которые могут пригодиться позже.

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С телефона я закидываю ссылки через меню «Поделиться», с компьютера — через расширение браузера. Дальше добавляю теги или раскладываю по папкам-коллекциям, чтобы потом было проще найти. А когда лень искать вручную, выручает поиск с параметрами — работает на удивление быстро и точно.

MacroDroid: автоматизация рутины на телефоне

MacroDroid — одно из лучших приложений для автоматизации на Android. Суть в макросах: вы выбираете триггер (что должно случиться) и действие (что телефон сделает в ответ). Так уходит куча ручной рутины.

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Например, у меня есть автоматизация, которая сама удаляет скриншоты старше 30 дней. Другая автоматически поворачивает экран при открытии и закрытии YouTube и Netflix. Ещё одна включает любимый плейлист в Spotify, как только я подключаю телефон к машине. Если ваш смартфон уже не самый новый, автоматизация мелочей заметно облегчает жизнь — про такие приёмы есть и отдельная подборка приложений для старого Андроида.