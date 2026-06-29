Спустя неделю после выхода стабильной операционки Android 17, о которой мы рассказали отдельно, пользователи начали находить мелкие, но приятные изменения. Одно из них — поддержка кодека LHDC v5 для беспроводного звука. Если коротко: теперь Pixel умеет передавать на наушники более качественный звук по Bluetooth, чем раньше. И многим владельцам современных наушников это реально пригодится.

Кодек LHDC — что это и зачем нужен

Кодек — это способ, которым телефон сжимает и передаёт звук на беспроводные наушники. От него зависит, сколько данных доходит до наушников и насколько чистым будет звучание. LHDC v5 рассчитан на высокий битрейт, то есть передаёт больше звуковой информации, чем привычные AAC и SBC. А переключить его можно в настройках Android по нашей инструкции.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Ранее проблема была в том, что многие наушники уже умели работать с LHDC, а Pixel — нет. Из-за этого телефон откатывался на кодек Sony LDAC или вовсе на более слабые AAC и SBC, даже если железо в наушниках поддерживало кое-что получше.

Какие наушники поддерживают LHDC

Поддержка LHDC давно встречается у целого ряда производителей. С LHDC работают свежие наушники Nothing Ear, а также несколько моделей OnePlus и те самые realme Buds Air8 Pro, которые обозревал наш журналист Герман Вологжанин.

В то же время важно трезво расставить акценты:

выигрыш получат только владельцы Pixel, которые уже пользуются наушниками с поддержкой LHDC;

если у вас наушники Sony с LDAC или обычные модели на AAC, новый кодек вам ничего не добавит;

разница в звуке заметна в первую очередь на хороших наушниках и при качественной музыке, а не на любом треке из соцсетей.

То есть это не «обновление для всех», а точечное улучшение для конкретной аудитории, которой раньше не везло именно из-за ограничений Pixel.

Как включить LHDC v5 на Pixel

Судя по находкам пользователей, кодек может потребоваться включить вручную. Делается это через скрытое меню для разработчиков — его сначала нужно активировать, если оно ещё не открыто:

Откройте настройки телефона и зайдите в раздел «Система». Найдите «Параметры разработчика» (если их нет, активируйте, несколько раз нажав на номер сборки в сведениях о телефоне). Перейдите в пункт, отвечающий за кодек Bluetooth-аудио. Выберите вариант LHDC v5 При необходимости включите режим Hi-Res Audio в фирменном приложении ваших наушников.

Без качественного источника звука смысла мало: чтобы кодек раскрылся, нужна музыка в высоком разрешении. В источнике как пример приводят Apple Music с поддержкой Hi-Res Lossless вплоть до 24 бит и 96 кГц.

Стоит ли обновляться до Android 17 и покупать новые наушники

Если вы уже на Android 17, ничего специально докупать не нужно, ведь поддержка LHDC v5 уже встроена в систему. Достаточно проверить настройки и приложение наушников. Это редкий случай, когда обновление тихо снимает старое ограничение, а не добавляет очередную косметику.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

При этом брать новые наушники только ради LHDC не стоит. Разница в звуке — это лишь приятный бонус для тех, у кого совпали три условия: Pixel на Android 17, наушники с поддержкой кодека и музыка в высоком качестве. Если хотя бы одного пункта нет, ваш звук и так останется прежним. Итог простой: Android 17 оказался удачнее, чем выглядел на старте, и любителям беспроводного звука есть за что его поблагодарить. Но это улучшение для конкретного сценария, а не повод бежать в магазин.