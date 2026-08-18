Samsung давно держит высокую планку по срокам поддержки: флагманам компания обещает семь лет обновлений, а большинству новых среднебюджетных Galaxy — шесть лет. Для осознания степени заботы корейцев о пользователях можете сравнить их общения с другими производителями, о чём мы рассказывали отдельно. Но даже у смартфонов Samsung этот запас подходит к концу, и часть моделей вот-вот перестанет получать любые апдейты.
Что значит «конец поддержки» на самом деле
Важно сразу успокоить: телефон не превращается в кирпич. Он продолжает работать так же, как и работал. Речь только о том, что производитель перестаёт выпускать для него новое ПО. Тут есть два разных срока. Первый — конец обновлений Android и One UI: после него не будет ни новых версий системы, ни свежих функций и визуальных изменений. Второй — конец патчей безопасности: это ежемесячные заплатки, которые закрывают найденные уязвимости. Подробнее о них можете прочитать в отдельном материале.
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Обычно версии Android заканчиваются раньше, а патчи безопасности продолжают приходить ещё какое-то время. Именно второй срок стоит держать в голове: когда закрываются и обновления безопасности, устройство перестаёт получать защиту от новых угроз, даже если внешне всё в порядке.
Какие Galaxy уже остались без обновлений Android
У этих моделей крупные обновления системы уже прекратились. Патчи безопасности пока ещё приходят, но и они закончатся в ближайшие месяцы.
|Смартфон
|Дата выхода
|Последнее обновление Android
|Последний патч безопасности
|Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3
|Август 2021 года
|Август 2025 года
|Август 2026 года
|Galaxy S21 FE 5G
|Январь 2022 года
|Январь 2026 года
|Январь 2027 года
|Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra
|Февраль 2022 года
|Февраль 2026 года
|Февраль 2027 года
|Galaxy A53 5G
|Апрель 2022 года
|Апрель 2026 года
|Апрель 2027 года
|Galaxy A14
|Май 2023 года
|Май 2025 года
|Май 2027 года
Обратите внимание на Galaxy A14: это недорогая модель, у которой обновления системы закончились всего через два года, хотя патчи безопасности будут идти дольше. У бюджетных Galaxy сроки традиционно короче, чем у флагманов.
Какие модели дойдут до края в 2026–2028 годах
У этих устройств поддержка ещё есть, но её финал уже виден. По ним удобно планировать замену заранее, не дожидаясь последнего патча.
|Смартфон
|Дата выхода
|Последнее обновление Android
|Последний патч безопасности
|Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4
|Август 2022 года
|Август 2026 года
|Август 2027 года
|Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra
|Февраль 2023 года
|Февраль 2027 года
|Февраль 2028 года
|Galaxy A54 5G
|Март 2023 года
|Март 2027 года
|Март 2028 года
Если у вас одна из этих моделей, спешить пока некуда: как минимум обновления безопасности будут приходить ещё год-два.
Кому пора задуматься о замене, а кому можно расслабиться
Проверить, где ваш телефон в этом списке, стоит по одной простой причине: о конце поддержки Samsung не предупреждает, и легко пропустить момент, когда патчи безопасности перестанут приходить. Пока идут ежемесячные заплатки — реального повода для тревоги нет.
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Если ваша модель из первого списка и её обновления безопасности заканчиваются в ближайшие месяцы, есть смысл присмотреть замену с долгой поддержкой — сейчас Samsung даёт по семь лет обновлений флагманам и по шесть лет части средних Galaxy. Так же поступают и конкуренты: например, Xiaomi недавно раздала апдейты десяткам моделей, включая старые, — можно проверить свой смартфон, если вы на HyperOS.