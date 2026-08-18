Samsung давно держит высокую планку по срокам поддержки: флагманам компания обещает семь лет обновлений, а большинству новых среднебюджетных Galaxy — шесть лет. Для осознания степени заботы корейцев о пользователях можете сравнить их общения с другими производителями, о чём мы рассказывали отдельно. Но даже у смартфонов Samsung этот запас подходит к концу, и часть моделей вот-вот перестанет получать любые апдейты.

Что значит «конец поддержки» на самом деле

Важно сразу успокоить: телефон не превращается в кирпич. Он продолжает работать так же, как и работал. Речь только о том, что производитель перестаёт выпускать для него новое ПО. Тут есть два разных срока. Первый — конец обновлений Android и One UI: после него не будет ни новых версий системы, ни свежих функций и визуальных изменений. Второй — конец патчей безопасности: это ежемесячные заплатки, которые закрывают найденные уязвимости. Подробнее о них можете прочитать в отдельном материале.

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Обычно версии Android заканчиваются раньше, а патчи безопасности продолжают приходить ещё какое-то время. Именно второй срок стоит держать в голове: когда закрываются и обновления безопасности, устройство перестаёт получать защиту от новых угроз, даже если внешне всё в порядке.

Какие Galaxy уже остались без обновлений Android

У этих моделей крупные обновления системы уже прекратились. Патчи безопасности пока ещё приходят, но и они закончатся в ближайшие месяцы.

Смартфон Дата выхода Последнее обновление Android Последний патч безопасности Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 Август 2021 года Август 2025 года Август 2026 года Galaxy S21 FE 5G Январь 2022 года Январь 2026 года Январь 2027 года Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra Февраль 2022 года Февраль 2026 года Февраль 2027 года Galaxy A53 5G Апрель 2022 года Апрель 2026 года Апрель 2027 года Galaxy A14 Май 2023 года Май 2025 года Май 2027 года

Обратите внимание на Galaxy A14: это недорогая модель, у которой обновления системы закончились всего через два года, хотя патчи безопасности будут идти дольше. У бюджетных Galaxy сроки традиционно короче, чем у флагманов.

Какие модели дойдут до края в 2026–2028 годах

У этих устройств поддержка ещё есть, но её финал уже виден. По ним удобно планировать замену заранее, не дожидаясь последнего патча.

Смартфон Дата выхода Последнее обновление Android Последний патч безопасности Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 Август 2022 года Август 2026 года Август 2027 года Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra Февраль 2023 года Февраль 2027 года Февраль 2028 года Galaxy A54 5G Март 2023 года Март 2027 года Март 2028 года

Если у вас одна из этих моделей, спешить пока некуда: как минимум обновления безопасности будут приходить ещё год-два.

Кому пора задуматься о замене, а кому можно расслабиться

Проверить, где ваш телефон в этом списке, стоит по одной простой причине: о конце поддержки Samsung не предупреждает, и легко пропустить момент, когда патчи безопасности перестанут приходить. Пока идут ежемесячные заплатки — реального повода для тревоги нет.

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Если ваша модель из первого списка и её обновления безопасности заканчиваются в ближайшие месяцы, есть смысл присмотреть замену с долгой поддержкой — сейчас Samsung даёт по семь лет обновлений флагманам и по шесть лет части средних Galaxy. Так же поступают и конкуренты: например, Xiaomi недавно раздала апдейты десяткам моделей, включая старые, — можно проверить свой смартфон, если вы на HyperOS.