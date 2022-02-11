Функции и возможности Android 13, которые я жду

Несмотря на то, что Android 12 толком даже не успела появится на смартфонах, мы уже получили Android 13 в формате предварительной версии для разработчиков. Поэтому, можно считать, что она пока и вовсе не вышла. В прошлые годы такие версии Android выпускались чуть позже, но в этом затягивать не стали. Сейчас, даже несмотря на то, что Android 12L все еще находится в разработке, пришло время перейти в режим ожидания Android 13 и ее новых функций. Пока нельзя точно сказать, какие именно это будут функции, но это именно та операционная система, под управлением которой будут работать одни из лучших смартфонов 2023 года. Вот, что я жду от нее, и, думаю, вы со мной согласитесь.

Что будет в Android 13

Выпуск Android 2022 года может появиться уже в августе, а поскольку Google только что полностью пересмотрела свой язык дизайна в стиле Material You, маловероятно, что мы увидим много серьезных визуальных изменений в Android 13. Но это не значит, что нам не покажут много новых функций. Именно они и будут интереснее всего в новой ОС. Android 13 может стать довольно многофункциональным выпуском даже для недорогих и маломощных устройств.

Мы обязательно узнаем больше по мере приближения финальной версии Android 13, но до тех пор можно собрать все наши хотелки в рамках одной статьи, чтобы сохранить ее и потом посмотреть, что из этого сбылось.

Плавающие окна и улучшенная многозадачность

Производители телефонов и планшетов Android, такие, как Samsung, уже более пяти лет предлагают поддержку плавающих окон в той или иной форме. Так что пришло время для развития многозадачности стокового Android и предоставления пользователям большего контроля над использованием приложений.

Функция плавающего окна будет иметь большой смысл на планшетах и ​​складных устройствах. Как это делалось в прошлом, Google должна свободно заимствовать некоторые из лучших скинов сторонних производителей. ColorOS от Oppo предлагает плавающие окна произвольной формы уже более года, а в последней версии ColorOS 12 удалось сделать эту функцию удобной и интуитивно понятной на смартфонах среднего размера, таких, как устройства серии Find X2 и X3.

Поскольку многозадачность с разделенным экраном становится все более популярной на складных телефонах, Google должна попытаться сделать переключение между парами приложений быстрее и проще. Что-то подобное в течение многих лет предлагала Samsung. Это было закрепление определенных комбинаций приложений на панели задач. Что-то подобное должно стать частью голого Android.

Больше возможностей кастомизации интерфейса

Возможность настройки темы телефона под обои в Android 12 было отличной идеей, но ее надо развивать. Одним из таких развитий должна стать общесистемная поддержка пакетов значков. Автоматическая система изменения значков, которая в настоящее время находится в бета-версии, более чем через четыре месяца после выпуска стабильной версии Android 12, может быть улучшена. Хотелось бы видеть больше поддерживаемых значков и API, чтобы разработчики приложений могли легко работать в этом направлении.

Более детальный контроль над цветовой палитрой также будет не лишним. В настоящее время Android 12 предлагает всего несколько десятков палитр на телефонах Pixel, многие из которых довольно скучные и однотипные. В любом случае работать в этом направлении можно и нужно.

Подборки Google

Лента новостей на крайней левой панели главного экрана большинства телефонов Android почти не используется. Начав свою жизнь как Google Now почти десять лет назад, это пространство когда-то демонстрировало своевременные и актуальные новости в зависимости от вашего местоположения, времени суток, календаря и других факторов. Сейчас и этого нет, но возродить такую идею надо.

Версии Android с десертами

Google резко отказалась от названий Android с десертами. В последний раз мы видели такое в Android 9. Хотя внутренние кодовые названия, такие, как «Queen Cake» (Android 10), «Red Velvet Cake» (Android 11) и «Snow Cone» (Android 12), существую. Более того, они просачиваются за пределы офиса Google. Сообщается, что Android 13 называется «Тирамису». Почему бы не сделать это название общедоступным?

Названия сладостей сделали выпуски Android забавными и многие даже не называли цифры, а говорили просто ”Маршмелоу”, ”Нуга” или ”Орео”. Начиная с Android 10, выпуски стали какими-то сухими и бездушными. С одной стороны, буквы в алфавите уже постепенно кончаются, но на несколько лет их хватит. Давайте вернемся к этой приятной практике.

Стабильная работа Android

По сравнению со средней версией Android, у Android 12 была довольно грубая публичная бета-версия, а финальная вышла намного позже, чем мы ожидали. Даже на Google Pixel многие пользователи жаловались на ОС вплоть до январского обновления. Возможно, это произошло из-за огромного количества изменений, внесенных в Android 12, которое было самым масштабным обновлением Android за последние годы, но повторяться такое не должно. Тем более, визуальных изменений в Android 13 будет немного.

В конце концов, количество ошибок на старте сильно влияет на распространение операционной системы среди сторонних производителей. Этого допустить нельзя, а значит, сразу надо сделать так, чтобы все работало хорошо и стабильно.

Когда выйдет Android 13

Android 13 уже вышла в версии для разработчиков. Какое-то время с ней будут работать только узкий круг пециалистов. Далее последуют публичные бета-версии в мае или июне. Окончательный выпуск состоится в начале осени. А еще у нас есть Android 12L, которая должна выйти раньше, но нас уже интересует 13-ая версия. Мой коллега Иван Кузнецов ранее рассказывал подробно о новой версии операционной системы от Google.