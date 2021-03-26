Google хочет научить смартфоны на Android оцифровывать документы, карты и ключи для авто

Смартфоны уже давно стали самыми личными устройствами, которые только можно себе представить. Ни один другой гаджет мы не держим так близко к себе на протяжении всего дня, а в некоторых случаях и ночи. В этом нет ничего странного, учитывая, что смартфоны хранят уже не только нашу переписку и списки людей, с которыми мы общаемся, но и личные фотографии, историю браузера и даже данные банковских счетов. Но, по мнению Google, современные аппараты могут хранить ещё больше данных, облегчая жизнь пользователям, и она намерена реализовать это на практике.

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Google объявила о намерении обучить Android-смартфоны хранить цифровые копии ключей от автомобилей и дверных замков, удостоверений личности и паспортов и даже копии банковских карт. Несмотря на то что в отрасли уже давно обсуждаются эти вопросы, до сих пор, кроме Apple, их реализацией так никто и не занялся. Да и то, как сказать: в Купертино хоть и научили свои смартфоны работать в качестве автомобильных ключей, на рынке нет ни одного авто, которое бы поддерживало стандарт цифровых ключей Apple.

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Цели Google – куда более далеко идущие. Поисковый гигант планирует провести масштабный аудит на предмет необходимого оборудования. Ведь хранение цифровых копий ключей и документов – это прежде всего вопрос безопасности. Конечно, большинство смартфонов оснащаются специальным компонентом, который называется Secure Element, и служит для защищённого хранения конфиденциальных сведений. Но часть аппаратов такого компонента не имеют. Поэтому сейчас Google предстоит понять масштаб проблемы.

Очевидно, что Google планирует предложить необходимую функциональность для оцифровки ключей и документов с выходом одного из следующих обновлений. Но это вряд ли будет Android 12. Всё-таки какое-то время уйдёт на аудит, потом понадобится время на проработку необходимых инструментов, затем будет нужно договориться с производителями, чтобы те начали оснащать фирменные устройства необходимыми аппаратными компонентами для безопасного хранения, и только после этого оцифровка станет доступна широкой аудитории.

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Впрочем, ждать так долго по большому счёту ни к чему. Некоторые производители решили не дожидаться Google и реализовать функцию оцифровки самостоятельно. Например, Samsung пообещала, что у владельцев Galaxy S21 появится возможность использовать свои смартфоны в качестве автомобильных ключей. Но, в отличие от Apple, корейцы пообещали более широкий спектр совместимых автомобилей: BMW, Audi, Ford и Genesis. Правда, об оцифровке документов Samsung ничего не говорила.

Цифровые документы на Android

А, между тем, оцифровка документов – это, пожалуй, куда более важный и полезный инструмент для всех пользователей смартфонов. Ведь если личными автомобилями – тем более теми, которые поддерживают цифровые ключи – пользуются не все, то вот с документами взаимодействуют плюс-минус все. Поэтому было бы очень здорово, если бы Google предложила пользователям Android возможность оцифровать свой паспорт или водительское удостоверение либо загрузить в них уже оцифрованную копию, а потом предъявлять при пересечении границы или при посещении государственных органов.

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Другое дело, что всё упирается в безопасность. Несмотря на то что Google хочет добиться от производителей использования специальных компонентов, шифрующих конфиденциальные данные, высока вероятность, что это не будет панацеей. Всё-таки Android-смартфоны больше других подвержены всевозможным опасностям – от вирусов до приложений-вымогателей, которые могут получать доступ к системным разделам смартфонов и воровать конфиденциальные данные. Так что смело можно рассчитывать на масштабные утечки.