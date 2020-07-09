Google случайно проговорилась, когда официально выпустит Android 11

В этом году Android 11 пришлось столкнуться сразу с несколькими трудностями. Сначала Google была вынуждена на целый месяц перенести запуск тестовой версии из-за того, что завершающий этап разработки вёлся на удалёнке, а потом отложить его снова, но уже из-за протестов в США. В результате первая бета Android 11 вышла с опозданием почти в полтора месяца. А раз так, логично было предположить, что в релиз обновление поступит примерно с такой же задержкой. Ведь не может же Google нагонять сроки сокращением программы бета-тестирования. Или всё-таки может?

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Вчера Google опубликовала на своём канале ролик, посвящённый Android 11, в котором ясно говорилось о том, что официальный запуск обновления состоится без задержек, несмотря на предшествующие этому проблемы. Компания объявила, что бета-тест продлится в общей сложности 11 недель, а в релиз апдейт поступит уже 8 сентября. То есть примерно в то же время, в которое выходили все предыдущие обновления ОС. Это значит, что в Google решили больше чем на месяц укоротить программу бета-тестирования, чтобы уложиться в установленные самой собой же сроки.

Когда выйдет Android 11

Если Google действительно намеревается сократить длительность бета-теста и выпустить Android 11 в начале сентября, это может обернуться наприятными проблемами для пользователей. Ведь суть программы предварительных испытаний обновления состоит в том, чтобы, во-первых, выявить все имеющиеся недостатки, а, во-вторых, дать разработчикам время на их исправление. В случае с Android 11 пользователи и разработчики Google фактически лишаются целого месяца, в течение которого могли быть выявлены и исправлены системные баги и уязвимости.

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Очевидно, что Google торопится, ведь откладывать релиз Android 11 может быть чревато для неё сокращением рыночной доли, нарушением контрактов с партнёрами, которые ждут выхода обновления, и другими сопутствующими проблемами. Другое дело, что публикация видео вполне могла произойти случайно. Ведь буквально несколько часов назад, ещё до выхода этого материала, Google удалила ролик со своего канала. Скорее всего, его публикация должна была состояться несколько позднее. Но есть и другая версия, которая состоит в том, что это видео содержит дезинформацию.

Стоит ли ждать Android 11

Смотрите сами. Очевидно, что все ролики, посвящённые Android 11, были заготовлены заранее. Возможно, даже ещё до того, как Google приняла решение отложить запуск тестовой версии обновления. Поэтому не исключено, что в компании банально не успели внести в ролик изменения о реальных сроках релиза новой версии ОС. А чтобы не вселять ложных надежд в пользователей и партнёров из числа производителей, которые ждут Android 11, Google приняла решение просто-напросто удалить ролик и опубликовать его потом, но с изменениями.

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Впрочем, большинству пользователей должно быть абсолютно всё равно, когда именно выйдет Android 11, потому в день релиза обновление получат только владельцы смартфонов Google Pixel, да и то не всех. Даже флагманы Samsung, Xiaomi и Huawei смогут обновиться только сильно позже – ориентировочно в октябре-ноябре, ведь производителям придётся оптимизировать апдейты, подгоняя их под особенности своих аппаратов, работающих на базе фирменных прошивок, отличающихся от чистого Android.