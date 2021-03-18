Google выпустила вторую бета-версию Android 12. Новые функции

В ночь с 17 на 18 марта Google выпустила вторую тестовую сборку Android 12 для предварительных испытаний в закрытом режиме. Она вышла ровно через месяц с момента запуска предыдущей сборки. Получить к ней доступ могу только разработчики, владеющие совместимыми моделями смартфонов Google Pixel. Поэтому сборка так и называется – Developer Preview. Но, в отличие от дебютной бета-версии, Developer Preview 2 расширяет доступный спектр функциональных возможностей и исправления многих багов, обнаруженных в первой сборке DP, вышедшей в феврале.

Где взять обои рабочего стола из Android 12

Несмотря на то что нововведений в Android 12 Developer Preview 2 довольно много, почти все они относятся скорее к числу косметических. Во всяком случае, таких функций, которые бы действительно оказывали влияние на операционную систему и опыт взаимодействия с ней, очень мало.

Что нового в Android 12 DP2

Впрочем, пройдёмся по всем:

Ночная тема для смартфонов Google Pixel стала немного светлее;

Выделенный режим стриминга игр со смартфона на YouTube Live;

Возможность вынести на рабочий стол виджет любого человека;

Новая поисковая строка для поиска системных компонентов в Pixel Launcher;

Изменение цветовое оформление фона папок в Pixel Launcher;

Уменьшен размер шрифта, используемого в названии приложений на рабочем столе;

Видоизменено оформление страницы с настройкой виджетов;

Косметические изменения экрана блокировки;

Режим использования одной рукой;

Расширенный спектр инструментов взаимодействия с режимом картинка-в-картинке.

Обновление вхолостую, или Что не так с Android 12

Как видите, действительно ничего особенного. Но это было ожидаемо. Основной спектр нововведений, пусть и в нерабочем состоянии, был реализовин Google в дебютной сборке Developer Preview, которая вышла месяцем ранее. Разработчикам компании ещё предстоит заставить их правильно функционировать, но, очевидно, что на это уйдёт ещё какое-то время.

Новые функции Android 12

А вот, чем нас порадовала первая сборка Android 12 Developer Preview:

Уменьшение насыщенности цветов – позволяет приглушить цвета на дисплее, если они кажутся вам слишком яркими и насыщенными;

Screen Time-out – нужна для кратковременного отключения всех функций смартфона, например, если требуется на чём-то сосредоточиться;

Обратная отдача для внешних контроллеров – передаёт вибрацию в критических моментах игры со смартфона на контроллер PS или Xbox;

Индикатор камеры и микрофона – начинает мигать зелёным или оранжевым, когда ведётся аудио- или фото- и видеофиксация (в т.ч. в фоновом режиме);

Поддержка двойных нажатий на клавишу питания – позволяет делать скриншоты или быстро вызывать Google Assistant (пока неактивна);

Пролистываемые скриншоты – позволяет сделать скриншот всей веб-страницы целиком или чата (до выбранных самостоятельно пределов);

Возможность отправить пароль от Wi-Fi – для этого используется технология беспроводной передачи данных Nearby Sharing;

Улучшенные уведомления – теперь можно с удобством «заснузить» оповещение, удалить его или перейти в настройки;

Виджеты 2.0 – Google расширила их применение, изменив оформление и разрешив создавать миниатюры текущих задач, например, диалогов в мессенджерах и т.п.;

Защита приложений – с выходом Android 12 можно будет устанавливать пароли на отдельные приложения по своему желанию;

Компактный режим – у пользователей больших смартфонов появится возможность притянуть интерфейс к нижней части экрана, уменьшив его элементы для удобства использования.

Когда выйдет Android 12 и как её установить

Скорее всего, внедрение новых функций в Android 12 продлится аккурат до выхода публичной бета-версии, которую Google ориентировочно выпустит в мае-июне, сразу после конференции Google I/O. Однако в прошлом году, например, её не было. Поэтому высоко вероятно, что Google может позволить себе сместить сроки запуска общедоступной тестовой версии обновления Android на более позднее время, чтобы подготовиться.

Developer Preview – это сборка, которая не может быть установлена на другие смартфоны, кроме Google Pixel. Даже если производитель сам захочет адаптировать её под свой аппарат, у него ничего не выйдет из-за технических ограничений. Поэтому протестировать обновление на данном этапе могут только те пользователи, которые владеют одним из «пиксельных» устройств и прошли регистрацию в программе бета-тестирования.

Какие смартфоны первыми обновятся до Android 12

Что касается сроков релиза, то ориентировочно он состоится в октябре-ноябре. Год от год Google вносит изменения в сроки запуска, но обычно это продиктовано не её собственными пожеланиями, а фактическими обстоятельствами. Так, из-за пандемии компании пришлось сократить время тестирования, но при этом релиз состоялся немного позже запланированного. Всё дело в том, что само тестирование началось с задержкой аж в целый месяц.