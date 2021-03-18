Google выпустила вторую бета-версию Android 12. Новые функции

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Иван Кузнецов 0

В ночь с 17 на 18 марта Google выпустила вторую тестовую сборку Android 12 для предварительных испытаний в закрытом режиме. Она вышла ровно через месяц с момента запуска предыдущей сборки. Получить к ней доступ могу только разработчики, владеющие совместимыми моделями смартфонов Google Pixel. Поэтому сборка так и называется – Developer Preview. Но, в отличие от дебютной бета-версии, Developer Preview 2 расширяет доступный спектр функциональных возможностей и исправления многих багов, обнаруженных в первой сборке DP, вышедшей в феврале.

Android 12

Android 12 получил второе тестовое обновление для разработчиков

Где взять обои рабочего стола из Android 12

Несмотря на то что нововведений в Android 12 Developer Preview 2 довольно много, почти все они относятся скорее к числу косметических. Во всяком случае, таких функций, которые бы действительно оказывали влияние на операционную систему и опыт взаимодействия с ней, очень мало.

Что нового в Android 12 DP2

Режим одной руки

Android 12 получил поддержку режима для одной руки

Впрочем, пройдёмся по всем:

  • Ночная тема для смартфонов Google Pixel стала немного светлее;
  • Выделенный режим стриминга игр со смартфона на YouTube Live;
  • Возможность вынести на рабочий стол виджет любого человека;
  • Новая поисковая строка для поиска системных компонентов в Pixel Launcher;
  • Изменение цветовое оформление фона папок в Pixel Launcher;
  • Уменьшен размер шрифта, используемого в названии приложений на рабочем столе;
  • Видоизменено оформление страницы с настройкой виджетов;
  • Косметические изменения экрана блокировки;
  • Режим использования одной рукой;
  • Расширенный спектр инструментов взаимодействия с режимом картинка-в-картинке.

Обновление вхолостую, или Что не так с Android 12

Как видите, действительно ничего особенного. Но это было ожидаемо. Основной спектр нововведений, пусть и в нерабочем состоянии, был реализовин Google в дебютной сборке Developer Preview, которая вышла месяцем ранее. Разработчикам компании ещё предстоит заставить их правильно функционировать, но, очевидно, что на это уйдёт ещё какое-то время.

Новые функции Android 12

Ночной режим

В Android 12 DP2 ночная тема стала светлее

А вот, чем нас порадовала первая сборка Android 12 Developer Preview:

  • Уменьшение насыщенности цветов – позволяет приглушить цвета на дисплее, если они кажутся вам слишком яркими и насыщенными;
  • Screen Time-out – нужна для кратковременного отключения всех функций смартфона, например, если требуется на чём-то сосредоточиться;
  • Обратная отдача для внешних контроллеров – передаёт вибрацию в критических моментах игры со смартфона на контроллер PS или Xbox;
  • Индикатор камеры и микрофона – начинает мигать зелёным или оранжевым, когда ведётся аудио- или фото- и видеофиксация (в т.ч. в фоновом режиме);
  • Поддержка двойных нажатий на клавишу питания – позволяет делать скриншоты или быстро вызывать Google Assistant (пока неактивна);
  • Пролистываемые скриншоты – позволяет сделать скриншот всей веб-страницы целиком или чата (до выбранных самостоятельно пределов);
  • Возможность отправить пароль от Wi-Fi – для этого используется технология беспроводной передачи данных Nearby Sharing;
  • Улучшенные уведомления – теперь можно с удобством «заснузить» оповещение, удалить его или перейти в настройки;
  • Виджеты 2.0 – Google расширила их применение, изменив оформление и разрешив создавать миниатюры текущих задач, например, диалогов в мессенджерах и т.п.;
  • Защита приложений – с выходом Android 12 можно будет устанавливать пароли на отдельные приложения по своему желанию;
  • Компактный режим – у пользователей больших смартфонов появится возможность притянуть интерфейс к нижней части экрана, уменьшив его элементы для удобства использования.

Когда выйдет Android 12 и как её установить

Скорее всего, внедрение новых функций в Android 12 продлится аккурат до выхода публичной бета-версии, которую Google ориентировочно выпустит в мае-июне, сразу после конференции Google I/O. Однако в прошлом году, например, её не было. Поэтому высоко вероятно, что Google может позволить себе сместить сроки запуска общедоступной тестовой версии обновления Android на более позднее время, чтобы подготовиться.

Обновление Android 12

Android 12 выйдет в октябре-ноябре 2021 года

Developer Preview – это сборка, которая не может быть установлена на другие смартфоны, кроме Google Pixel. Даже если производитель сам захочет адаптировать её под свой аппарат, у него ничего не выйдет из-за технических ограничений. Поэтому протестировать обновление на данном этапе могут только те пользователи, которые владеют одним из «пиксельных» устройств и прошли регистрацию в программе бета-тестирования.

Какие смартфоны первыми обновятся до Android 12

Что касается сроков релиза, то ориентировочно он состоится в октябре-ноябре. Год от год Google вносит изменения в сроки запуска, но обычно это продиктовано не её собственными пожеланиями, а фактическими обстоятельствами. Так, из-за пандемии компании пришлось сократить время тестирования, но при этом релиз состоялся немного позже запланированного. Всё дело в том, что само тестирование началось с задержкой аж в целый месяц.

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