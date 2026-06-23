В мессенджере MAX можно не только переписываться и звонить один на один, но и пользоваться видеосвязью, собирая даже несколько человек в одном видеочате. Групповой видеозвонок в MAX работает по ссылке, не требует ограничения по числу участников и подходит как для семейных созвонов, так и для рабочих встреч. Разбираем по шагам, как это включить на Android, что можно настроить и какие тут есть ограничения, пока MAX в России совсем отключили. Хотя это может произойти уже совсем скоро.

Как позвонить в MAX по видеосвязи

Если вы уже установили МАКС и прошли регистрацию, этого мало.

Для начала необходимо добавить человека, которому вы планируете позвонить по видеосвязи, в список контактов. Запишите его в телефонный справочник на своем смартфоне, а затем найдите его поиском:

Запустите MAX у себя на смартфоне и перейдите во вкладку Чаты;

В верхнем правом углу нажмите на кнопку лупы и введите имя собеседника;

Нажмите на иконку его профиля, а затем в верхнем правом углу — на кнопку видеозвонка;

Если приложение попросит доступ к микрофону и видеокамере — разрешите;

Дождитесь, пока абонент ответит и разговаривайте.

Так работают звонки тет-а-тет, то есть один на один. Подключить к нему третьего собеседника не получится. Для этого необходимо создать групповой звонок, который строится вокруг специальной ссылки. К ней могут подключиться даже те, у кого мессенджер не установлен.

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Как сделать групповой звонок в МАКС

Откройте MAX и нажмите на «Звонки» со значком телефонной трубки внизу экрана, затем выберите «Создать звонок». Приложение сгенерирует ссылку на видеочат. Скопируйте её, отправьте участникам и нажмите «Начать звонок». Вы запускаете звонок на правах администратора — дождитесь, пока подключатся остальные. Участники переходят по ссылке, нажимают «Подключиться к звонку», и можно общаться. Чтобы завершить разговор, нажмите на красную иконку с трубкой.

И все же, скажете вы, групповой звонок — это не видеоконференция, и будете совершенно правы. А еще вы будете правы, если подпишетесь на наш канал в MAX.

Как включить групповой видеозвонок в MAX

Отдельной кнопки «включить групповой видеочат» в Максе нет: групповой звонок совмещает в себе функции голосовой и видеосвязи. Все участники созвона, которые перейдут по ссылке, смогут по собственному желанию включить камеру и показать себя. По заявлению разработчиков, в MAX количество участников и длительность беседы не ограничены, так что в один созвон можно собрать и небольшую семью, и целый рабочий отдел.

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Когда людей в звонке много, удобно пользоваться функцией «поднятой руки». Тот, кто хочет высказаться, нажимает на значок руки в нижнем меню, и его миниатюра поднимается выше других участников. Так администратор видит, кому дать слово, а повторное нажатие «опускает руку».

Как настроить права участников группового звонка

Администратор может управлять тем, что разрешено остальным участникам, прямо во время разговора. Это полезно для рабочих встреч и вебинаров, где не нужно, чтобы все включали камеру и микрофон одновременно.

Нажмите на иконку с изображением людей в верхней части экрана — откроется список участников. Нажмите на значок шестерёнки, чтобы перейти в «Настройки звонка». Укажите, могут ли остальные сами включать камеру и микрофон, показывать экран и записывать звонок. Здесь же включается «Зал ожидания» — тогда люди подключаются только после вашего разрешения. Через три точки вверху доступны дополнительные функции: показать говорящего на весь экран, поделиться своим экраном или записать разговор.

Опция «Зал ожидания» особенно пригодится, если ссылку вы рассылали широко и не хотите, чтобы в звонок попадали случайные люди.

Запись видеозвонка в MAX: где искать файл

Видеозвонок в MAX можно записать прямо из меню звонка. После завершения файл отправляется в папку «Избранное», которую вы найдёте во вкладке «Профиль» в мессенджере. Отдельно скачивать или искать его в галерее не нужно.

Если вы администратор, помните, что возможность записи для остальных участников регулируется в тех же «Настройках звонка». При желании запись можно запретить всем, кроме себя.

Видеозвонки в MAX платные или бесплатные

По данным источника, ни количество участников, ни длительность группового звонка в MAX не ограничены, а о какой-либо плате за видеосвязь речи не идёт. Фактически это обычный звонок через интернет: расходуется только мобильный трафик или Wi-Fi.

Есть одно условие по доступу: участвовать в звонке может только авторизованный пользователь MAX. Без регистрации подключиться не получится, а если вы вышли из аккаунта, перед звонком нужно снова ввести номер телефона и код из СМС. При этом ссылку можно отправить на любой номер — человеку необязательно быть у вас в контактах, достаточно быть авторизованным в MAX.

Почему не работает видеозвонок в MAX и что проверить

Если звонок не запускается или вы видите уведомление с текстом «Не удалось связаться через MAX«, это значит, что собеседники по какой-то причине не получают ваш вызов. Вероятнее всего, им просто не приходит уведомление из-за того, что на iPhone они отключены. Но на всякий случай сами пройдитесь по простому списку проверок:

Доступ к камере и микрофону. Откройте настройки Android и убедитесь, что у MAX есть оба разрешения.

Авторизация. Подключиться к звонку может только вошедший в аккаунт пользователь — проверьте, что вы авторизованы.

Интернет. Видеосвязь идёт в реальном времени, поэтому нужен стабильный Wi-Fi или мобильная сеть.

Зал ожидания. Если вы не можете войти в чужой звонок, возможно, администратор ещё не подтвердил подключение.

Кстати, во время разговора можно спокойно пользоваться другими приложениями: звонок не прервётся, а окно мессенджера останется поверх остальных.

Кому пригодятся групповые звонки в MAX

Групповой видеозвонок — это видеовстреча, в которой участвуют трое и более человек, и все видят и слышат друг друга через интернет. Формат удобен и для личных, и для рабочих сценариев.

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Связь с близкими, которые живут далеко — семейные и дружеские посиделки онлайн.

Общение по интересам: языки, спорт, хобби.

Вебинары и обучающие семинары для сотрудников.

Переговоры, онлайн-собеседования и консультации клиентов.

Координация удалённых и гибридных команд.

Итог простой: видеозвонки в MAX работают по ссылке, без лимита по участникам и времени и без отдельной платы. Главное — заранее выдать приложению доступ к камере и микрофону и помнить, что подключиться может только авторизованный пользователь. Для семейных созвонов и небольших рабочих встреч этого набора функций вполне достаточно.