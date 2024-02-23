Таких планшетов, как Xiaomi Pad 6S Pro, еще не было: лучший экран, самый мощный процессор и народная цена

На презентации, состоявшейся 22 февраля в Китае, был показан не только камерофон Xiaomi 14 Ultra, но и планшет Xiaomi Pad 6S Pro. Это определенно лучшая модель в линейке производителя, которая отличается от других представителей 6-й серии большим экраном с высочайшим разрешением, мощным процессором и самой быстрой зарядкой среди всех подобных устройств, представленных сегодня на рынке.

Планшет Xiaomi с лучшим экраном

Xiaomi Pad 6S Pro — планшет с большим экраном. Его диагональ составляет 12.4 дюйма. Это больше, чем у 11-дюймовых Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro, но меньше, чем у 14-дюймового Xiaomi Pad 6 Max, чей размер уже кажется перебором. Здесь же получается золотая середина.

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Несмотря на то, что экран Xiaomi Pad 6S Pro не является рекордным в линейке производителя, дисплей получил разрешение 3K (3048х2032). Плотность пикселей в таком случае составляет 294 ppi. У Galaxy Tab S9 этот показатель равен 276 ppi, а у iPad Pro на процессоре M2 — 264 ppi.

Помимо высокого разрешения экран нового планшета выделяется на фоне конкурентов других брендов частотой обновления 144 Гц. А посетовать можно лишь на то, что китайцы в очередной раз используют IPS-матрицу, отказываясь от AMOLED-панели. Но даже здесь планшет Xiaomi Pad 6S Pro смог удивить: яркость экрана составляет 900 нит — больше, чем у 11-дюймового iPad Pro (2022) за 85 тысяч рублей.

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Характеристики Xiaomi Pad 6S Pro

Экран — не единственное достоинство Xiaomi Pad 6S Pro. Планшет, в целом, кажется лучшим во всем. Помимо крутого дисплея новинка получила процессор Snapdragon 8 Gen 2, как у дорогущего Galaxy Tab S9 Ultra за 120 тысяч рублей, лучшую фронтальную камеру в линейке Xiaomi и самую быструю зарядку среди всех планшетов на рынке.

Характеристики Xiaomi Pad 6S Pro Экран 12.4 дюйма, IPS (3048х2032), 144 Гц, 900 нит Основная камера 50 + 2 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/256, 12/256, 12/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 10000 мАч Зарядка 120 Вт

Snapdragon 8 Gen 2 — флагманский процессор 2023 года, поддерживающий самые продвинутые стандарты оперативной и постоянной памяти LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно (у других планшетов Xiaomi — LPDDR5 и UFS 3.1). Основная камера с сенсором Samsung JN1 не представляет особого интереса, а вот фронталка — лучшая среди всех моделей линейки. Такая же 32-мегапиксельная матрица установлена в самых дорогих смартфонах бренда, включая анонсированный на днях Xiaomi 14 Ultra.

При меньшей диагонали экрана планшет Xiaomi Pad 6S Pro получил аккумулятор такой же емкости, что и Xiaomi Pad 6 Max. А еще новинка поддерживает 120-ваттную зарядку. С ее помощью за первые 10 минут аккумулятор набирает 45%, а для полного восстановления энергии планшету нужно всего 35 минут.

Какой планшет Xiaomi лучше

Своим выходом Xiaomi Pad 6S Pro пополняет серию актуальных планшетов производителя, становясь уже четвертым ее представителем. И на фоне других представителей линейки новое устройство действительно выглядит впечатляюще.

Характеристики Xiaomi Pad 6 Xiaomi Pad 6 Pro Xiaomi Pad 6 Max Xiaomi Pad 6S Pro Экран 11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц, 550 нит 11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц, 550 нит 14 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц, 600 нит 12.4 дюйма, IPS (3048х2032), 144 Гц, 900 нит Основная камера 13 МП 50 + 2 МП 50 + 2 МП 50 + 2 МП Фронтальная камера 8 МП 20 МП 20 МП 32 МП Процессор Snapdragon 870 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Результат в AnTuTu 820 000 баллов 1 300 000 баллов 1 300 000 баллов 1 550 000 баллов Количество динамиков 4 4 8 6 Аккумулятор 8840 мАч 8600 мАч 10000 мАч 10000 мАч Зарядка 33 Вт 67 Вт 67 Вт 120 Вт

У планшета Xiaomi Pad 6S Pro самый яркий экран, самый мощный процессор, лучшая фронтальная камера для видеозвонков и максимально быстрая зарядка. Большому брату с приставкой «Max» новинка уступает разве что количеством динамиков, но 6 штук будет вполне достаточно для оценки звуковых эффектов Dolby Atmos. Поэтому Xiaomi Pad 6S Pro — бесспорно, лучший планшет Xiaomi на сегодняшний день.

Какой планшет Xiaomi лучше купить и почему

Дата выхода Xiaomi Pad 6S Pro

Старт продаж Xiaomi Pad 6S Pro состоится 25 февраля. В этот день планшет поступит в китайские магазины, где будет продаваться по следующим ценам в зависимости от версии памяти:

8/256 ГБ — 3 299 юаней (~ 42 300 ₽);

— 3 299 юаней (~ 42 300 ₽); 12/256 ГБ — 3 599 юаней (~ 46 100 ₽);

— 3 599 юаней (~ 46 100 ₽); 12/512 ГБ — 3 999 юаней (~ 51 200 ₽);

— 3 999 юаней (~ 51 200 ₽); 16/1024 ГБ — 4 499 юаней (~ 57 600 ₽).

Для сравнения: младшая модель Xiaomi Pad 6 в версии 8/256 ГБ продается в Китае за 2 399 юаней (~ 31 000 ₽), Xiaomi Pad 6 Pro — за 2 799 юаней (~ 36 000 ₽), а Xiaomi Pad 6 Max — за 3 599 юаней (~ 46 100 ₽). Будучи самым продвинутым планшетом в линейке, Xiaomi Pad 6S Pro не является самым дорогим, и его цена выглядит более чем приемлемо на фоне других представителей серии.

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Увы, глобальная версия Xiaomi Pad 6S Pro, скорее всего, не появится в продаже. Сегодня за пределами Китая доступна только младшая модель Xiaomi Pad 6, за которую в России официально просят 34 999 ₽ (и это в версии на 128 ГБ). Впрочем, купить Xiaomi Pad 6S Pro наверняка получится на AliExpress, где цена окажется чуть выше, чем в КНР.