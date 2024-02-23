Таких планшетов, как Xiaomi Pad 6S Pro, еще не было: лучший экран, самый мощный процессор и народная цена

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Герман Вологжанин

На презентации, состоявшейся 22 февраля в Китае, был показан не только камерофон Xiaomi 14 Ultra, но и планшет Xiaomi Pad 6S Pro. Это определенно лучшая модель в линейке производителя, которая отличается от других представителей 6-й серии большим экраном с высочайшим разрешением, мощным процессором и самой быстрой зарядкой среди всех подобных устройств, представленных сегодня на рынке.

Таких планшетов, как Xiaomi Pad 6S Pro, еще не было: лучший экран, самый мощный процессор и народная цена. Xiaomi Pad 6S Pro — лучший планшет Xiaomi. Фото.

Xiaomi Pad 6S Pro — лучший планшет Xiaomi

Планшет Xiaomi с лучшим экраном

Xiaomi Pad 6S Pro — планшет с большим экраном. Его диагональ составляет 12.4 дюйма. Это больше, чем у 11-дюймовых Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro, но меньше, чем у 14-дюймового Xiaomi Pad 6 Max, чей размер уже кажется перебором. Здесь же получается золотая середина.

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Несмотря на то, что экран Xiaomi Pad 6S Pro не является рекордным в линейке производителя, дисплей получил разрешение 3K (3048х2032). Плотность пикселей в таком случае составляет 294 ppi. У Galaxy Tab S9 этот показатель равен 276 ppi, а у iPad Pro на процессоре M2 — 264 ppi.

Планшет Xiaomi с лучшим экраном. У Xiaomi Pad 6S Pro большой, но в то же время четкий экран. Фото.

У Xiaomi Pad 6S Pro большой, но в то же время четкий экран

Помимо высокого разрешения экран нового планшета выделяется на фоне конкурентов других брендов частотой обновления 144 Гц. А посетовать можно лишь на то, что китайцы в очередной раз используют IPS-матрицу, отказываясь от AMOLED-панели. Но даже здесь планшет Xiaomi Pad 6S Pro смог удивить: яркость экрана составляет 900 нит — больше, чем у 11-дюймового iPad Pro (2022) за 85 тысяч рублей.

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Характеристики Xiaomi Pad 6S Pro

Экран — не единственное достоинство Xiaomi Pad 6S Pro. Планшет, в целом, кажется лучшим во всем. Помимо крутого дисплея новинка получила процессор Snapdragon 8 Gen 2, как у дорогущего Galaxy Tab S9 Ultra за 120 тысяч рублей, лучшую фронтальную камеру в линейке Xiaomi и самую быструю зарядку среди всех планшетов на рынке.

ХарактеристикиXiaomi Pad 6S Pro
Экран12.4 дюйма, IPS (3048х2032), 144 Гц, 900 нит
Основная камера50 + 2 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память8/256, 12/256, 12/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор10000 мАч
Зарядка120 Вт

Snapdragon 8 Gen 2 — флагманский процессор 2023 года, поддерживающий самые продвинутые стандарты оперативной и постоянной памяти LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно (у других планшетов Xiaomi — LPDDR5 и UFS 3.1). Основная камера с сенсором Samsung JN1 не представляет особого интереса, а вот фронталка — лучшая среди всех моделей линейки. Такая же 32-мегапиксельная матрица установлена в самых дорогих смартфонах бренда, включая анонсированный на днях Xiaomi 14 Ultra.

Характеристики Xiaomi Pad 6S Pro. Xiaomi Pad 6S Pro имеет самую быструю зарядку среди всех планшетов, которые можно купить в магазине. Фото.

Xiaomi Pad 6S Pro имеет самую быструю зарядку среди всех планшетов, которые можно купить в магазине

При меньшей диагонали экрана планшет Xiaomi Pad 6S Pro получил аккумулятор такой же емкости, что и Xiaomi Pad 6 Max. А еще новинка поддерживает 120-ваттную зарядку. С ее помощью за первые 10 минут аккумулятор набирает 45%, а для полного восстановления энергии планшету нужно всего 35 минут.

Какой планшет Xiaomi лучше

Своим выходом Xiaomi Pad 6S Pro пополняет серию актуальных планшетов производителя, становясь уже четвертым ее представителем. И на фоне других представителей линейки новое устройство действительно выглядит впечатляюще.

ХарактеристикиXiaomi Pad 6Xiaomi Pad 6 ProXiaomi Pad 6 MaxXiaomi Pad 6S Pro
Экран11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц, 550 нит11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц, 550 нит14 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц, 600 нит12.4 дюйма, IPS (3048х2032), 144 Гц, 900 нит
Основная камера13 МП50 + 2 МП50 + 2 МП50 + 2 МП
Фронтальная камера8 МП20 МП20 МП32 МП
ПроцессорSnapdragon 870Snapdragon 8+ Gen 1Snapdragon 8+ Gen 1Snapdragon 8 Gen 2
Результат в AnTuTu820 000 баллов1 300 000 баллов1 300 000 баллов1 550 000 баллов
Количество динамиков4486
Аккумулятор8840 мАч8600 мАч10000 мАч10000 мАч
Зарядка33 Вт67 Вт67 Вт120 Вт

У планшета Xiaomi Pad 6S Pro самый яркий экран, самый мощный процессор, лучшая фронтальная камера для видеозвонков и максимально быстрая зарядка. Большому брату с приставкой «Max» новинка уступает разве что количеством динамиков, но 6 штук будет вполне достаточно для оценки звуковых эффектов Dolby Atmos. Поэтому Xiaomi Pad 6S Pro — бесспорно, лучший планшет Xiaomi на сегодняшний день.

Какой планшет Xiaomi лучше купить и почему

Дата выхода Xiaomi Pad 6S Pro

Дата выхода Xiaomi Pad 6S Pro. У Xiaomi действительно получился очень крутой планшет. Фото.

У Xiaomi действительно получился очень крутой планшет

Старт продаж Xiaomi Pad 6S Pro состоится 25 февраля. В этот день планшет поступит в китайские магазины, где будет продаваться по следующим ценам в зависимости от версии памяти:

  • 8/256 ГБ — 3 299 юаней (~ 42 300 ₽);
  • 12/256 ГБ — 3 599 юаней (~ 46 100 ₽);
  • 12/512 ГБ — 3 999 юаней (~ 51 200 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 4 499 юаней (~ 57 600 ₽).

Для сравнения: младшая модель Xiaomi Pad 6 в версии 8/256 ГБ продается в Китае за 2 399 юаней (~ 31 000 ₽), Xiaomi Pad 6 Pro — за 2 799 юаней (~ 36 000 ₽), а Xiaomi Pad 6 Max — за 3 599 юаней (~ 46 100 ₽). Будучи самым продвинутым планшетом в линейке, Xiaomi Pad 6S Pro не является самым дорогим, и его цена выглядит более чем приемлемо на фоне других представителей серии.

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Увы, глобальная версия Xiaomi Pad 6S Pro, скорее всего, не появится в продаже. Сегодня за пределами Китая доступна только младшая модель Xiaomi Pad 6, за которую в России официально просят 34 999 ₽ (и это в версии на 128 ГБ). Впрочем, купить Xiaomi Pad 6S Pro наверняка получится на AliExpress, где цена окажется чуть выше, чем в КНР.

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