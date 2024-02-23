Таких планшетов, как Xiaomi Pad 6S Pro, еще не было: лучший экран, самый мощный процессор и народная цена

На презентации, состоявшейся 22 февраля в Китае, был показан не только камерофон Xiaomi 14 Ultra, но и планшет Xiaomi Pad 6S Pro. Это определенно лучшая модель в линейке производителя, которая отличается от других представителей 6-й серии большим экраном с высочайшим разрешением, мощным процессором и самой быстрой зарядкой среди всех подобных устройств, представленных сегодня на рынке.
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Планшет Xiaomi с лучшим экраном
Xiaomi Pad 6S Pro — планшет с большим экраном. Его диагональ составляет 12.4 дюйма. Это больше, чем у 11-дюймовых Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro, но меньше, чем у 14-дюймового Xiaomi Pad 6 Max, чей размер уже кажется перебором. Здесь же получается золотая середина.
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Несмотря на то, что экран Xiaomi Pad 6S Pro не является рекордным в линейке производителя, дисплей получил разрешение 3K (3048х2032). Плотность пикселей в таком случае составляет 294 ppi. У Galaxy Tab S9 этот показатель равен 276 ppi, а у iPad Pro на процессоре M2 — 264 ppi.
Помимо высокого разрешения экран нового планшета выделяется на фоне конкурентов других брендов частотой обновления 144 Гц. А посетовать можно лишь на то, что китайцы в очередной раз используют IPS-матрицу, отказываясь от AMOLED-панели. Но даже здесь планшет Xiaomi Pad 6S Pro смог удивить: яркость экрана составляет 900 нит — больше, чем у 11-дюймового iPad Pro (2022) за 85 тысяч рублей.
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Характеристики Xiaomi Pad 6S Pro
Экран — не единственное достоинство Xiaomi Pad 6S Pro. Планшет, в целом, кажется лучшим во всем. Помимо крутого дисплея новинка получила процессор Snapdragon 8 Gen 2, как у дорогущего Galaxy Tab S9 Ultra за 120 тысяч рублей, лучшую фронтальную камеру в линейке Xiaomi и самую быструю зарядку среди всех планшетов на рынке.
|Характеристики
|Xiaomi Pad 6S Pro
|Экран
|12.4 дюйма, IPS (3048х2032), 144 Гц, 900 нит
|Основная камера
|50 + 2 МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 2
|Память
|8/256, 12/256, 12/512 или 16/1024 ГБ
|Аккумулятор
|10000 мАч
|Зарядка
|120 Вт
Snapdragon 8 Gen 2 — флагманский процессор 2023 года, поддерживающий самые продвинутые стандарты оперативной и постоянной памяти LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно (у других планшетов Xiaomi — LPDDR5 и UFS 3.1). Основная камера с сенсором Samsung JN1 не представляет особого интереса, а вот фронталка — лучшая среди всех моделей линейки. Такая же 32-мегапиксельная матрица установлена в самых дорогих смартфонах бренда, включая анонсированный на днях Xiaomi 14 Ultra.
При меньшей диагонали экрана планшет Xiaomi Pad 6S Pro получил аккумулятор такой же емкости, что и Xiaomi Pad 6 Max. А еще новинка поддерживает 120-ваттную зарядку. С ее помощью за первые 10 минут аккумулятор набирает 45%, а для полного восстановления энергии планшету нужно всего 35 минут.
Какой планшет Xiaomi лучше
Своим выходом Xiaomi Pad 6S Pro пополняет серию актуальных планшетов производителя, становясь уже четвертым ее представителем. И на фоне других представителей линейки новое устройство действительно выглядит впечатляюще.
|Характеристики
|Xiaomi Pad 6
|Xiaomi Pad 6 Pro
|Xiaomi Pad 6 Max
|Xiaomi Pad 6S Pro
|Экран
|11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц, 550 нит
|11 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц, 550 нит
|14 дюймов, IPS (2880х1800), 144 Гц, 600 нит
|12.4 дюйма, IPS (3048х2032), 144 Гц, 900 нит
|Основная камера
|13 МП
|50 + 2 МП
|50 + 2 МП
|50 + 2 МП
|Фронтальная камера
|8 МП
|20 МП
|20 МП
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 870
|Snapdragon 8+ Gen 1
|Snapdragon 8+ Gen 1
|Snapdragon 8 Gen 2
|Результат в AnTuTu
|820 000 баллов
|1 300 000 баллов
|1 300 000 баллов
|1 550 000 баллов
|Количество динамиков
|4
|4
|8
|6
|Аккумулятор
|8840 мАч
|8600 мАч
|10000 мАч
|10000 мАч
|Зарядка
|33 Вт
|67 Вт
|67 Вт
|120 Вт
У планшета Xiaomi Pad 6S Pro самый яркий экран, самый мощный процессор, лучшая фронтальная камера для видеозвонков и максимально быстрая зарядка. Большому брату с приставкой «Max» новинка уступает разве что количеством динамиков, но 6 штук будет вполне достаточно для оценки звуковых эффектов Dolby Atmos. Поэтому Xiaomi Pad 6S Pro — бесспорно, лучший планшет Xiaomi на сегодняшний день.
Какой планшет Xiaomi лучше купить и почему
Дата выхода Xiaomi Pad 6S Pro
Старт продаж Xiaomi Pad 6S Pro состоится 25 февраля. В этот день планшет поступит в китайские магазины, где будет продаваться по следующим ценам в зависимости от версии памяти:
- 8/256 ГБ — 3 299 юаней (~ 42 300 ₽);
- 12/256 ГБ — 3 599 юаней (~ 46 100 ₽);
- 12/512 ГБ — 3 999 юаней (~ 51 200 ₽);
- 16/1024 ГБ — 4 499 юаней (~ 57 600 ₽).
Для сравнения: младшая модель Xiaomi Pad 6 в версии 8/256 ГБ продается в Китае за 2 399 юаней (~ 31 000 ₽), Xiaomi Pad 6 Pro — за 2 799 юаней (~ 36 000 ₽), а Xiaomi Pad 6 Max — за 3 599 юаней (~ 46 100 ₽). Будучи самым продвинутым планшетом в линейке, Xiaomi Pad 6S Pro не является самым дорогим, и его цена выглядит более чем приемлемо на фоне других представителей серии.
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Увы, глобальная версия Xiaomi Pad 6S Pro, скорее всего, не появится в продаже. Сегодня за пределами Китая доступна только младшая модель Xiaomi Pad 6, за которую в России официально просят 34 999 ₽ (и это в версии на 128 ГБ). Впрочем, купить Xiaomi Pad 6S Pro наверняка получится на AliExpress, где цена окажется чуть выше, чем в КНР.