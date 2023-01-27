5 нестандартных способов использовать смартфон при подключении к ПК

Обычно мы подключаем телефон к ПК, чтобы перекинуть файлы. В таком случае мобильное устройство выступает в качестве флешки, а компьютер просто считывает имеющуюся на нем информацию. Однако это далеко не весь потенциал сопряжения. На практике вы можете использовать смартфон не как внешний накопитель, а как вспомогательное устройство, расширяющее функциональность компьютера. Сегодня я расскажу о нестандартных способах подключения, которыми вы наверняка воспользуетесь после прочтения этого материала или по крайней мере сохраните их на будущее.

Телефон как модем для компьютера

В 2022 году я писал о том, как подключить телефон к ПК для передачи файлов. Среди способов сопряжения в прошлогоднем тексте предлагалось использовать не только USB-кабель, но и Wi-Fi. Но что, если на вашем компьютере нет интернета в силу разных причин? Неужели вы будете оторваны от внешнего мира и сможете выходить в сеть только при помощи смартфона?

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Конечно же, нет. Ведь можно использовать телефон как модем для компьютера, о чем многие люди уже прекрасно знают. Если для вас это является открытием, то посмотрите, как раздать интернет на Андроид:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Точка доступа Wi-Fi». Активируйте соответствующий переключатель. Откройте список подключений на компьютере. Выберите из предложенного списка смартфон и нажмите кнопку «Подключить».

Как и при обычном подключении к интернету, вам понадобится ввести пароль. Его можно посмотреть во вкладке «Настройки точки доступа на телефоне», а также изменить при первой необходимости. Более подробную информацию о раздаче интернета на Андроид ищите в тематическом материале.

Мышь на телефоне для компьютера

Думаю, вы сталкивались с ситуацией, когда ломается мышка для компьютера или тачпад ноутбука. Происходит это в самый неподходящий момент и единственным выходом из ситуации кажется забег до ближайшего магазина электроники. А если он уже закрыт?

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В качестве временной меры вы можете использовать телефон как мышь для компьютера. С этой целью предлагаю установить приложение PC Remote, доступное в Google Play. Также необходимо поставить аналогичную программу на ПК, скачав ее с официального сайта. Затем действуйте по инструкции:

Запустите приложение на обоих устройствах. Нажмите кнопку «Подключить на телефоне». Начнется поиск доступных устройств, среди которых нужно выбрать свой компьютер.

Если телефон не может обнаружить ПК, придется действовать немного иначе. Необходимо нажать кнопку «Generate QR code» в ПК-версии, а потом считать его через камеру телефона, выбрав соответствующую опцию в меню подключения.

Помимо прочего PC Remote позволит использовать телефон как геймпад, клавиатуру и просто внешний пульт управления, с помощью которого можно даже менять громкость на ПК. Приложение очень функциональное, поэтому рекомендую самостоятельно изучить его.

Если по каким-то причинам вас не устроит PC Remote, прочитайте наш текст о похожем приложении Intel Remote Keyboard. Возможно, оно покажется вам более подходящим.

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Использовать телефон как веб-камеру для компьютера

Владельцы ноутбуков со встроенной веб-камерой часто жалуются на ее качество. К сожалению, вы не сможете преобразовать мыльную картинку 720p в 4K, зато у вас получится использовать телефон как веб-камеру для компьютера. Для этого нужно установить приложение DroidCam на Андроид, а также скачать его ПК-версию. Затем выполните несколько простых шагов:

Запустите программу на телефоне. Нажмите кнопку «Далее». Откройте программу на ПК и введите значения «WiFi IP» и «DroidCam Port» в соответствующие поля ПК-версии приложения. Подтвердите подключение нажатием на «Start».

Кстати, DroidCam позволяет подключить микрофон телефона к компьютеру. Для этого нужно поставить галочку напротив пункта «Audio». А еще вы можете прочитать наш большой текст про то, как использовать микрофон телефона на компьютере, где мы рассказывали о другом приложении.

Телефон как колонка для компьютера

Продолжаем фантазировать и представляем себе ситуацию, что у нашего ноутбука или ПК не работают динамики. В таком случае временным выходом станет использование телефона как колонки для компьютера. Чтобы реализовать эту затею, установите приложение SoundWire на Android и Windows соответственно. Сначала вам понадобится запустить программу на компьютере и ознакомиться с цифрами, представленными в пункте «Server Adress».

Далее остается ввести это значение в окне приложения на телефоне, после чего звук автоматически будет воспроизводиться через динамики мобильного устройства. А об успешном подключении свидетельствует надпись «Connected» в поле «Status» на ПК.

SoundWire — не единственное приложение, превращающее телефон в колонку для компьютера. Прочитайте еще один наш текст, в котором мы рассказываем об альтернативной программе.

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Как сделать из телефона монитор

На многих Андроид-устройствах реализована функция вывода изображения с телефона на ПК. В частности, она является встроенной фишкой Xiaomi. Об этом многие знают, но можно пойти другим путем, сделав из телефона монитор. То есть вывести изображение с ПК на Андроид. Скачайте приложение Spacedesk на смартфон, а также установите специальный драйвер на компьютер, а затем просто откройте программу на Android и выберите свой ПК в списке обнаруженных устройств Wi-Fi.

Если с отображением элементов интерфейса возникнут проблемы, поочередно откройте на компьютере «Параметры» — «Система» — «Дисплей» и поменяйте настройки вывода изображения. А еще вы можете ознакомиться с большой подборкой приложений, помогающих использовать телефон как монитор для ПК.