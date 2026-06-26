Когда вы звоните, пишете SMS или просто носите с собой телефон, оператор связи фиксирует множество данных. С июля 2018 года по «закону Яровой» сохраняется не только детализация, но и само содержание разговоров и SMS, а ещё история интернет-сессий. Что и говорить, если оператор даже знает, когда вы включаете VPN и может доложить о вас куда надо. Разбираемся, что именно знает о вас оператор, сколько всё это хранится, кто имеет право получить эти данные и как заказать детализацию по собственному номеру.

Что хранится в детализации звонков

Главное, что стоит понять: детализация и архив содержания — это два разных хранилища. В специальных базах данных можно найти детализацию звонков — входящие и исходящие номера, время соединения, длительность, а также информацию об SMS и интернет-сессиях. Самих записей разговоров и текстов сообщений в детализации нет. Их содержание хранится отдельно. Если что, вы можете связаться с поддержкой своего оператора — тут мы рассказываем, как это сделать.

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Технически это работает так: данные лежат в больших базах, развёрнутых на мощных серверах. В детализации фиксируется факт звонка, его время, отправка и получение SMS и сведения о выходе в интернет. Отдельно работает платформа тарификации — база данных, которая считает баланс и списывает деньги после каждого звонка.

Видит ли оператор содержание SMS и записывает ли разговоры

Это самый частый страх абонентов, и здесь, в отличие от старых материалов, ответ уже не такой успокаивающий. С 1 июля 2018 года действует «пакет Яровой» (ФЗ-374), который обязывает операторов хранить именно содержание коммуникаций:

записи телефонных разговоров и тексты SMS — 6 месяцев;

интернет-трафик (его операторы хранят с 1 октября 2018 года) и метаданные о соединениях — до 3 лет;

аудио- и видеоконтент, который передают абоненты, — порядка 30 дней.

Всё это хранится исключительно на территории России, а доступ к данным получают силовые структуры через систему СОРМ.

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Важно разделять два хранилища. В детализации, которую вы заказываете сами, ни текста SMS, ни записи разговора нет — там только факты соединений. Но параллельно по «Яровой» и запись разговора, и текст сообщения лежат в отдельном архиве, который абоненту не выдаётся и предназначен для правоохранительных органов.

Поэтому утверждение «разговоры нигде не записываются» к России с 2018 года уже не относится. Если вам важно, чтобы переписка не оседала у оператора, имеет смысл выбирать мессенджеры со сквозным шифрованием — их содержимое оператор технически сохранить не может, в отличие от обычных SMS и звонков.

Кто может получить детализацию и сколько это стоит на чёрном рынке

Законных получателей двое: сам абонент по своему номеру и силовики. Детализацию и сведения о соединениях правоохранители запрашивают по статье 186.1 Уголовно-процессуального кодекса через суд и только при доказательстве, что данные критически важны для дела. Содержание разговоров и переписки, которое операторы хранят по «Яровой», тоже доступно силовикам через СОРМ по судебному решению. Сам абонент в любой момент может получить детализацию по своему номеру — об этом ниже.

Параллельно существует чёрный рынок, и именно он порождает большинство утечек. Чаще всего данные сливают сами сотрудники по умыслу. По данным за 2018 год, информация о звонках и SMS конкретного абонента за месяц стоила от двух до десяти тысяч рублей, однократное определение местоположения телефона — от трёх до десяти тысяч, а сведения о пяти ближайших к абоненту устройствах доходили почти до ста тысяч рублей.

Добычей таких данных занимаются так называемые пробивщики — посредники, которые связываются с коррумпированными сотрудниками операторов или правоохранительных органов. При этом подключиться к базам оператора напрямую даже опытный IT-специалист не может из-за серьёзного шифрования, хотя физическую выгрузку данных сотрудником эксперт полностью не исключает. Хотя пробить номер телефона вы можете и сами.

Кстати, уровень защиты данных стоит учитывать и при выборе связи — например, если вы рассматриваете такое виртуальный оператор мобильной связи, он всё равно опирается на инфраструктуру крупного оператора.

Как заказать детализацию по своему номеру

Хорошая новость: чтобы узнать, что хранится по вашему номеру, не нужны ни пробивщики, ни суд. Личный кабинет на сайте любого оператора позволяет получить детализацию звонков на почту по запросу самого абонента. Порядок действий обычно такой:

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Войдите в личный кабинет на сайте или в приложении вашего оператора под своим номером. Найдите раздел с услугами или историей расходов — там есть пункт «Детализация» или «Детализация звонков». Выберите период, за который нужны данные, и формат отправки (чаще всего на электронную почту). Подтвердите запрос — детализация придёт на указанную почту, иногда в виде запароленного файла.

В детализации вы увидите номера, даты, время и длительность звонков, а также отправленные SMS и расход интернета — но не текст сообщений и не содержание разговоров (это содержимое хранится отдельно по «Яровой» и абоненту не выдаётся). Это полезный инструмент, если нужно разобраться со списаниями, проверить спорный звонок или понять, куда уходит трафик. И отдельно стоит держать в голове базовую цифровую гигиену: чем меньше данных о себе вы оставляете, тем лучше — это касается и того, почему я никогда не куплю Android-смартфон с заведомо слабыми характеристиками, и того, какие разрешения вы раздаёте приложениям.

Итог простой: оператор знает о вас многое — кому и когда вы звонили, когда писали SMS и когда выходили в сеть. А с 2018 года по «пакету Яровой» он обязан хранить ещё и содержание разговоров и SMS (6 месяцев), а также метаданные и трафик (до 3 лет). Эти данные предназначены для силовиков и самому абоненту не выдаются. Главная угроза для рядового пользователя — не взлом операторских баз, а человеческий фактор и чёрный рынок пробива. Проверить свою детализацию вы можете в любой момент бесплатно через личный кабинет, и это стоит делать хотя бы для контроля за списаниями и подозрительными звонками.