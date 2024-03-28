Как отключить Google на Андроиде и сделать из него смартфон, которому не страшны санкции

Подавляющее большинство Android-смартфонов предлагает из коробки целую россыпь сервисов Google, и это очень удобно. У нас есть магазин приложений, программа для оплаты покупок через NFC и куча других важных утилит от календаря до облачного хранилища. Вот только с 2022 года реальной пользы от них нет: Google Pay фактически не работает, из Play Маркета постоянно удаляют софт подсанкционных компаний, оплатить место в облаке нельзя, и в то же время нас постоянно подслушивает заокеанский голосовой ассистент. Ну дела…

Неизвестно, какие еще сервисы Google перестанут работать в России через несколько месяцев или лет, но уже сейчас ясно: нужно готовиться к худшему, а от бесполезных приложений всегда можно избавиться. Сегодня мы расскажем, как отключить Гугл на телефоне и вооружиться полезным софтом, способным обойти любые санкции.

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Как отключить Гугл Ассистента

Пойдем по нарастающей и начнем с Google Ассистента. Этот американский друг имеет постоянный доступ к микрофону смартфона, чем пользуется с большим удовольствием. Он подслушивает владельца для формирования актуальных рекомендаций, что раздражает, а порой даже пугает многих россиян. Не хотите общаться с заокеанским товарищем? Тогда отключите Google Ассистента на Андроид:

Запустите приложение Google. Нажмите на иконку своего аккаунта. Откройте настройки. Перейдите в раздел «Google Ассистент», а затем — «Voice Match». Отключите команду «Hey Google».

Теперь Google перестанет вас подслушивать, чем, в принципе, можно и ограничиться. Но мы готовы пойти дальше и окончательно отключить американские приложения!

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Отключение приложений Гугл

Если вы не планируете пользоваться сервисами американской компании, то можете отключить приложения Google по следующей инструкции:

Запустите Google Play. Нажмите на иконку аккаунта. Откройте раздел «Справка/отзыв». Среди справочных ресурсов выберите «Как удалить приложения с устройства Android», после чего сделайте клик по надписи «Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений». Перед вами откроется список программ, установленных на смартфоне. Найдите приложения Google. Нажмите кнопку «Отключить», а при наличии соответствующей опции — «Удалить», чтобы совсем избавиться от следов Google на своем смартфоне.

Все бы ничего, но, выполняя все антисанкционные рекомендации, мы продолжаем пользоваться аккаунтом в экосистеме американской компании. Не порядок! Нужно отключить Google Аккаунт!

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Как отключить аккаунт Гугл

Для удаления аккаунта Гугл с телефона вам понадобится сделать несколько простых шагов:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выберите учетную запись Google. Нажмите кнопку «Еще», а затем — «Удалить аккаунт».

Гудбай, Америка! На антисанкционном смартфоне больше нет твоего аккаунта, а значит — мы отключили синхронизацию Гугл, и заокеанская компания ничего не узнает о наших секретах. Вот только сам профиль продолжит оставаться на американских серверах. Поэтому обязательно прочитайте текст, где подробно описано, как удалить аккаунт Гугл.

Как удалить аккаунт Гугл: все способы, последствия и варианты восстановления

Где скачивать приложения без Гугл Плей на Андроиде

Ну и делов мы натворили! После выхода из аккаунта и уж тем более в случае его удаления пропадает возможность скачивать приложения через Google Play. Впрочем, и это не беда. Во-первых, на многих смартфонах есть альтернативный апстор от производителя. К примеру, Xiaomi предлагает скачивать приложения через GetApps.

Во-вторых, можно воспользоваться альтернативным магазином. Да еще каким: нашим, от Минцифры России! Установите на телефон RuStore, где есть почти все удаленные из Google Play приложения.

Наконец, помните, что Android разрешает устанавливать приложения через APK, то есть вручную. Этот способ всегда работает и позволяет устанавливать программы, отсутствующие и в Google Play, и в RuStore.

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Можно ли удалить все приложения Гугл с телефона

Руководствуясь одной из предыдущих инструкций, вы наверняка заметили, что по умолчанию Android не разрешает удалить все приложения Гугл, разрешая лишь отключить их. Однако это ограничение можно обойти, полностью избавившись от программ из-за океана.

Для этого вам потребуется компьютер и около часа свободного времени, так как удаление предустановленный приложений на Андроид — задача не из легких. Оставим ее для тех, кто готов к решительным действиям и в состоянии прочитать отдельную инструкцию.

Как удалить приложение на Android, если оно не удаляется

В еще одном из наших предыдущих материалов вы узнаете, что будет, если удалить приложения Google с телефона. Спойлер: ничего страшного. Ведь у каждого приложения Google есть альтернатива. Вместо неработающего Google Pay можно установить отечественный Mir Pay, а на замену Google Диску, который не позволяет оплатить место в облаке, взять Яндекс Диск.

Существуют ли смартфоны без Гугл

Все, что мы делали раньше — поднимались в горы. Но, как мы знаем из стихотворения российского поэта Сергея Михалкова, умный человек не будет заниматься подобным и пойдет в обход. В нашем случае можно просто купить смартфон без Гугла.

Отечественные умы еще не придумали российский смартфон, который можно было бы найти в свободной продаже. Придется довольствоваться устройствами китайцев из HUAWEI, успевших столкнуться с разного рода ограничениями еще в 2020 году.

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Смартфоны китайской компании, обвиненной правительством США в промышленном шпионаже, лишены сервисов Google изначально (например, HUAWEI nova Y91 и HUAWEI nova 11 Pro). Поэтому вам не придется тратить время на их отключение и удаление. Да, с точки зрения сухих характеристик смартфоны HUAWEI получаются дороже своих конкурентов, имеющих на борту американские сервисы. Но вы ведь хотели отключить Google самым простым путем? Так что грех жаловаться. А российский смартфон (если или когда он появится) в рыночных условиях все равно окажется еще дороже HUAWEI.