НЕ лопата! Лучшие компактные смартфоны на Android

Всего за несколько коротких лет большие телефоны превратились из редких устройств, которые простые люди пренебрежительно называли ”лопатами”, в норму и даже в будни индустрии смартфонов. Практически каждое флагманское устройство, выпускаемое в наши дни, имеет больший размер. Для фильмов или работы с данными это удобно, хоть и не дотягивает до планшета или компьютера, но носить и даже держать в руке такой смартфон уже не так комфортно. К счастью, есть еще несколько вариантов, которые можно назвать компактными. Я давно говорил о том, что по-настоящему компактных устройств уже не осталось, и поэтому приходится работать с тем, что есть. Давайте рассмотрим самые лучшие из компактных смартфонов, которые удобны не для того, чтобы смотреть видео по 22 часа в сутки, а для того, чтобы пользоваться ими каждый день.

Google Pixel 4a — наверное, лучший Google Pixel

Независимо от размера, Pixel 4a — один из лучших Android-телефонов, которые все еще можно купить. Это не самый технически впечатляющий аппарат на рынке, но его цена не высока, а ценность огромна.

Как и следовало ожидать от любого Pixel, Pixel 4a делает невероятные фотографии в любое время суток. Изображения получаются четкими, яркими и почти всегда выглядят просто потрясающе. Вы получаете эти отличные результаты практически каждый раз, когда нажимаете кнопку спуска затвора, и такая надежность не всегда присуща даже гораздо более дорогим устройствам.

Pixel 4a предлагает 5,8-дюймовый дисплей с отличной настройкой цветов. Такая диагональ сейчас редка и в этом ее ценность. При этом он достаточно большой для приятного просмотра контента, но в то же время может управляться одной рукой. С производительностью тоже все нормально. Пусть тут и нет флагманского чипсета, но Snapdragon 730 тоже более-менее бодр.

Плюсы Google Pixel 4a:

Отличная камера

Есть разъем для наушников

Чистое и актуальное программное обеспечение

Качественный экран

Минусы Google Pixel 4a:

Нет поддержки карт памяти

Скучный дизайн

Google Pixel 5 — новый пиксель

Нельзя отрицать ценность Pixel 4a, но если вы хотите чего-то более премиального, вам подойдет Pixel 5. Пусть это и не ультимативный флагман, как раньше, но в этом году он стал существенно более сбалансированным.

Пять лучших альтернатив Google Pixel 5

Pixel 5 получил OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. В сочетании с быстрым процессором Snapdragon 765G это дает хороший прирост скорости работы. Экран этого смартфона чуть больше — 6 дюймов, но если учесть меньшие рамки вокруг него, то размер корпуса будет как у Pixel 4a.

А еще в Google Pixel 5 есть защита от пыли и воды по стандарту IP68 и беспроводная зарядка. Для его цены предложение очень даже не плохое. Хотя изначально я и был настроен к этому смартфону немного скептически.

Плюсы Google Pixel 5:

OLED-экран 90 Гц

Процессор Snapdragon 765G

Защита IP68

Беспроводная зарядка

Минусы Google Pixel 5:

Нет поддержки карт памяти

Samsung Galaxy S21 — самый маленький новый Samsung

Возвращение Samsung к действительно маленьким телефонам с Galaxy S10e еще в 2019 году было глотком свежего воздуха, и с тех пор нам так и не удалось получить достойного преемника. Хотя Galaxy S21 может быть не таким маленьким, как надеялись некоторые, это по-прежнему действительно отличный вариант, который обязательно надо рассматривать.

Galaxy S21 имеет 6,2-дюймовый дисплей. На бумаге это может показаться огромным, но в реальной жизни пользоваться им очень удобно. Galaxy S21 с узкими рамками, плоским дисплеем и небольшим весом (благодаря пластиковой задней панели) является одним из самых удобных флагманов, которые мы получили за последнее время.

Что купить вместо Samsung Galaxy S21. 6 лучших альтернатив

Технически он почти совершенен. Экран с частотой 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ встроенной памяти, камера с разрешением до 64 Мп и все передовые стандарты связи.

Плюсы Galaxy S21:

AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц

Snapdragon 888

Тройная камера

Три года обновлений программного обеспечения

Минусы Galaxy S21:

Маленький аккумулятор

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Nokia 7.1 — компактный Nokia

Nokia 7.1 больше не является новейшим телефоном Android в линейке Nokia (слышали, как из-за нее будут переснимать Джеймса Бонда?), но у него есть один из самых маленьких экранов, которые предлагает компания. Его размер составляет 5,84 дюйма и даже с большим подбородком и выемкой наверху им очень приятно пользоваться.

Дисплей имеет разрешение 2280×1080 и поддерживает собственный HDR. То есть контент SDR может на лету конвертироваться в HDR для более яркого и красочного изображения, что бы вы ни смотрели.

Расскажите в нашем Telegram-чате, какой из компактных смартфонов больше всего нравится вам.

Смартфон имеет хорошее время автономной работы для такого крошечного телефона. А еще вы получите чип NFC для поддержки Google Pay и очень стильный корпус. Nokia добилась хороших результатов с этой моделью и в том, что ее смартфоны исправно обновляются.

Плюсы Nokia 7.1:

Четкий и красочный дисплей

Преобрзование контента без HDR

Емкий аккумулятор

NFC

Программное обеспечение Android One

Минусы Nokia 7.1:

Старая модель

Nokia 1.3 — компактный дешевый смартфон

И последнее, но не менее важное: Nokia 1.3. Он уже был в одной нашей недавней подборке. Это не тот телефон, который покажется дорогим. Но если все, что вам нужно, это телефон на Android, который хорошо работает, компактный и стоит недорого, то это хороший вариант.

У него есть процессор Qualcomm Snapdragon 215, 16 ГБ расширяемой памяти, 8-мегапиксельная задняя камера и аккумулятор на 3000 мАч. Экран с диагональю 5,71 дюйма удивительно мал, но при этом ему хватает разрешения 1520×720 пикселей. Особенно, когда вспоминаешь о его цене.

Есть несколько функций, которых вы не получите в таком дешевом устройстве, а именно зарядку через USB-C и датчик отпечатков пальцев. Но без этого можно жить, если основные требования к смартфону другие.

Плюсы Nokia 1.3:

Тонкие рамки вокруг дисплея

Хороший размер батареи

Возможность расширения хранилища

Есть разъем для наушников

Минусы Nokia 1.3: