Случайно стереть важный диалог в мессенджере неприятно, и в MAX эта ситуация осложняется тем, что инструментов восстановления, аналогичных таковых в Ватсапе, тут нет. В MAX нет ни корзины, ни функции резервного копирования, которая позволяет вернуть удаленные сообщения и целые чаты с вложениями назад. Поэтому советы из гайдов по другим мессенджерам к Максу не подходят. Разберём, что реально можно сделать, а на что рассчитывать не стоит.

Можно ли вообще восстановить удалённые сообщения в MAX

Короткий ответ: напрямую и самостоятельно — нет. Если вы или ваш собеседник удалили сообщение в чате, вернуть его нельзя. Интерфейс MAX не предусматривает корзины или функции восстановления из облака, как это сделано в части других приложений. То есть кнопки «вернуть удалённое» внутри мессенджера вы не найдёте.

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При этом важно понимать механику. Когда вы удаляете сообщение в личной переписке, оно исчезает только у вас — у собеседника копия остаётся. А сами сообщения хранятся на серверах MAX, поэтому физически в момент клика они никуда не пропадают. Проблема не в том, что данные стёрты навсегда, а в том, что у вас нет простого способа достать их обратно.

В этом случае у вас есть два варианта: попросить собеседника заново скинуть вам удаленные сообщения и написать в поддержку, что хотите вернуть сообщения в таком-то чате.

Чтобы написать в поддержку MAX, нужно:

Запустить мессенджер и открыть раздел «Настройки»;

Пролистать вниз и выбрать «Помощь»;

Выберите пункт «Задать свой вопрос»;

Напишите в бота запрос на восстановление сообщений.

Гарантий успеха, безусловно, вам никто не даст. Но попробовать стоит. Все-таки по «пакету Яровой» мессенджеры обязаны хранить переписку пользователей на серверах не менее трёх лет, так что технически компания может найти удалённый чат. Но пойдут ли вам навстречу — вопрос открытый: это зависит от формулировки и внутренних правил мессенджера.

Как восстановить удалённый чат в MAX без резервной копии

С чатами, что удивительно, ситуация немного проще. Сразу предупреждаем: применительно к целым диалогам бэкапов в МАКС тоже нет. Однако, если вы в мгновенном порыве решили удалить какой-либо чат, его можно будет вернуть в течение 5 секунд.

Вот как это работает:

Найдите в MAX чат, который хотите удалить, нажмите на него и удерживайте около секунды;

После того, как он пометится галочкой, внизу справа нажмите на 3 точки;

Выберите Удалить чат — Удалить у себя;

В течение 5 секунд после нажатия на кнопку удаления у вас будет возможность вернуть чат;

Нажмите на кнопку «Отменить» в тост-уведомлении, которое появится внизу, и чат вернется.

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Если вы привыкли к более удобным инструментам, посмотрите, как восстановить удаленные сообщения в Ватсапе — там подход к резервным копиям устроен иначе.

Можно ли прочитать сообщение в МАКС, которое удалил собеседник

Тут логика та же, что и с вашими сообщениями. Если собеседник удалил сообщение только у себя, у вас в чате оно останется на месте — вы спокойно его прочитаете. А вот если он удалил сообщение у всех участников, то отдельной кнопки «показать удалённое» в MAX нет.

Никаких «секретных лазеек» и сторонних программ, которые честно вытащат чужое удалённое сообщение, на практике не существует. Всё, что вам обещают подобные сервисы, стоит воспринимать скептически — чаще это способ вытянуть деньги или данные, чем рабочий метод.

Что будет с перепиской, если удалить приложение MAX

Здесь хорошая новость: переписка хранится на серверах MAX, а не только на вашем телефоне. Поэтому удаление и повторная установка приложения сами по себе не стирают историю чатов — после входа в аккаунт диалоги должны подгрузиться обратно. Более подробно эту ситуацию мы разбирали в этой статье — обязательно почитайте.

Это принципиально отличает ситуацию от случая, когда вы вручную удаляете конкретный чат: вот тогда восстановить его штатными средствами уже не получится. Так что переустановка приложения и удаление переписки — это разные вещи, и путать их не стоит.

Как вернуть удалённые контакты в MAX

С контактами всё проще, чем кажется. MAX опирается на номера телефонов, поэтому, если человек удалился у вас из списка, но его номер сохранён в телефонной книге, он снова появится в мессенджере при синхронизации контактов.

Если же вы стёрли сам номер из контактов телефона, то задача сводится к восстановлению контактов в системе, а не в мессенджере. На Android это обычно решается через привязанный аккаунт Google — мы подробно разбирали, как восстановить удалённые сообщения на Андроиде и связанные с этим данные.

Как не терять важные переписки в МАКС

Раз нормального восстановления в MAX нет, лучшая стратегия — профилактика, а не спасение. Самый надёжный приём: пересылайте важные сообщения себе в «Избранное». Тогда у вас всегда будет копия независимо от того, что произойдёт с оригинальным чатом.

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Несколько простых привычек, которые экономят нервы:

Сразу пересылайте в «Избранное» всё важное — адреса, коды, договорённости.

Не удаляйте чаты «для чистоты», если не уверены, что они вам точно не понадобятся.

Держите номера ключевых контактов сохранёнными в телефонной книге, а не только в мессенджере.

Итог простой. Самостоятельно вернуть удалённый чат в MAX нельзя — встроенных инструментов и резервных копий для этого нет. Реально работают лишь два пути: попросить копию у собеседника или обратиться в техподдержку, причём без гарантий. Поэтому куда надёжнее заранее сохранять важное, чем потом надеяться на восстановление.