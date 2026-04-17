Рассказывал уже, как включить телефон на Android — казалось бы, обратная операция должна быть проще. Но нет. Производители смартфонов за последние годы так активно переназначили кнопку питания под голосовые ассистенты и быстрые запуски, что простое выключение телефона Android превратилось в задачку со звездочкой. Пройдем все способы по порядку, чтобы вы не запутались и смогли остудить свое устройство, когда это действительно нужно.
Где кнопка выключения на телефоне
Кнопка питания на телефоне у подавляющего большинства Android-смартфонов находится на правом боковом торце. Это стандарт для Samsung, Xiaomi, REDMI, POCO, vivo, realme, HONOR и большинства других брендов.
Исключения существуют, но их немного: на некоторых старых моделях Sony и Nokia кнопка располагалась сверху. На ряде бюджетников она совмещена со сканером отпечатков пальцев и находится чуть ниже середины правого торца. Рядом с кнопкой питания почти всегда находятся кнопки регулировки громкости: пара клавиш чуть выше или ниже. Не перепутайте: именно взаимодействие кнопки питания с одной из них нам понадобится дальше.
Как выключить телефон через меню питания Android
На большинстве актуальных Android-смартфонов меню питания вызывается нажатием и удержанием кнопки питания. Держите 1-2 секунды,и на экране появится меню с вариантами:
- Зажмите кнопку питания на 1-2 секунды.
- На экране появится меню питания (обычно это «Выключить», «Перезагрузить» и «Экстренный вызов»).
- Нажмите «Выключить».
- Если система запросит подтверждение, нажмите «ОК» или снова «Выключить».
- Экран погаснет, телефон завершит работу.
Именно так работает большинство современных смартфонов. Но если у вас после этих действий появляется не меню питания, а что-то другое — читайте следующий раздел.
Почему при нажатии кнопки выключения появляется Ассистент
Если при удержании кнопки выключения Android у вас запускается Google Ассистент, Bixby или голосовой помощник Яндекса — это не поломка. Производители намеренно переназначили одиночное удержание кнопки питания на вызов ассистента. Логика у них, конечно, своя.
В этом случае для выключения телефона используйте комбинацию «Питание» + «Громкость вверх». Подобное работает на OriginOS, realme UI и многих других оболочках. Комбинацию специально не убирают, она всегда доступна как резервный способ.
Кстати, кнопка питания умеет гораздо больше, чем просто включать и выключать телефон. Отдельно рассказывали про все скрытые функции этой кнопки, которые мало кто использует.
Как настроить кнопку выключения телефона
Если хочется выключить Android одной кнопкой по старинке (без комбинации) — это настраивается:
- Откройте «Настройки» — «Ярлыки и специальные возможности».
- Выберите «Кнопка».
- Поставьте отметку напротив «Меню питания».
Так это работает на моем смартфоне vivo X300. Но на устройствах других марок порядок настройки может отличаться, поэтому давайте рассмотрим все варианты.
Samsung One UI:
- Откройте «Настройки» — «Дополнительные функции».
- Выберите «Боковая кнопка».
- В разделе «Нажмите и удерживайте» выберите «Меню питания» вместо «Вызвать Bixby».
Xiaomi HyperOS / MIUI:
- Откройте «Настройки» — «Дополнительные функции» — «Кнопка питания».
- Переключите удержание кнопки питания с вызова ассистента на отображение меню питания.
Стандартный Android (Pixel и другие):
- Откройте «Настройки» — «Система» — «Жесты».
- Найдите пункт «Удерживание кнопки питания».
- Переключите на «Меню питания».
После изменения настройки обычное удержание кнопки питания будет открывать меню выключения: так, как это работало всегда. Кстати, пока вы в настройках, загляните в полезные функции Android, многие из которых тоже спрятаны именно там.
Что делать, если телефон завис и не выключается
Если телефон завис и не выключается стандартным способом (ни кнопка, ни меню не реагируют) используется принудительное выключение:
- Зажмите кнопку питания и удерживайте 10-15 секунд.
- Не отпускайте, даже если ничего не происходит первые несколько секунд.
- Телефон перезагрузится или выключится принудительно (без меню и подтверждений).
На Samsung дополнительно можно попробовать удерживать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости одновременно 10 секунд (это гарантированно перезагружает устройство при полном зависании). Принудительное выключение безопасно для большинства ситуаций. Данные, которые не успели сохраниться в момент зависания, могут быть потеряны, но в остальном телефону это не вредит.
Не работает кнопка выключения телефона — что делать
Если не работает кнопка питания на телефоне физически (не нажимается или не реагирует) выключить устройство можно несколькими способами:
- Через шторку уведомлений. На многих прошивках в шторке есть кнопка питания или кнопка перезагрузки — ищите среди быстрых переключателей.
- Через настройки. «Настройки» — «Система» — «Параметры сброса» — «Выключение».
- Через ADB. Если подключить телефон к компьютеру, можно отправить команду выключения через ADB — способ для тех, кто не боится командной строки.
- Подождать разряда. Крайний вариант — просто дать телефону разрядиться до нуля.
Также можно выключить телефон без кнопки через меню специальных возможностей, о чем рассказывали отдельно. Но здесь важно сделать предупреждение: если вы выключите смартфон при сломанной кнопке питания, включить его потом будет затруднительно. Некоторые телефоны включаются при подключении зарядки — но далеко не все. Поэтому если не работает кнопка выключения на телефоне физически, лучше не выключайте совсем, а используйте перезагрузку или просто заблокируйте экран. И как можно скорее обратитесь в сервисный центр.