Рассказывал уже, как включить телефон на Android — казалось бы, обратная операция должна быть проще. Но нет. Производители смартфонов за последние годы так активно переназначили кнопку питания под голосовые ассистенты и быстрые запуски, что простое выключение телефона Android превратилось в задачку со звездочкой. Пройдем все способы по порядку, чтобы вы не запутались и смогли остудить свое устройство, когда это действительно нужно.

Где кнопка выключения на телефоне

Кнопка питания на телефоне у подавляющего большинства Android-смартфонов находится на правом боковом торце. Это стандарт для Samsung, Xiaomi, REDMI, POCO, vivo, realme, HONOR и большинства других брендов.

Исключения существуют, но их немного: на некоторых старых моделях Sony и Nokia кнопка располагалась сверху. На ряде бюджетников она совмещена со сканером отпечатков пальцев и находится чуть ниже середины правого торца. Рядом с кнопкой питания почти всегда находятся кнопки регулировки громкости: пара клавиш чуть выше или ниже. Не перепутайте: именно взаимодействие кнопки питания с одной из них нам понадобится дальше.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Как выключить телефон через меню питания Android

На большинстве актуальных Android-смартфонов меню питания вызывается нажатием и удержанием кнопки питания. Держите 1-2 секунды,и на экране появится меню с вариантами:

Зажмите кнопку питания на 1-2 секунды. На экране появится меню питания (обычно это «Выключить», «Перезагрузить» и «Экстренный вызов»). Нажмите «Выключить». Если система запросит подтверждение, нажмите «ОК» или снова «Выключить». Экран погаснет, телефон завершит работу.

Именно так работает большинство современных смартфонов. Но если у вас после этих действий появляется не меню питания, а что-то другое — читайте следующий раздел.

Почему при нажатии кнопки выключения появляется Ассистент

Если при удержании кнопки выключения Android у вас запускается Google Ассистент, Bixby или голосовой помощник Яндекса — это не поломка. Производители намеренно переназначили одиночное удержание кнопки питания на вызов ассистента. Логика у них, конечно, своя.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

В этом случае для выключения телефона используйте комбинацию «Питание» + «Громкость вверх». Подобное работает на OriginOS, realme UI и многих других оболочках. Комбинацию специально не убирают, она всегда доступна как резервный способ.

Кстати, кнопка питания умеет гораздо больше, чем просто включать и выключать телефон. Отдельно рассказывали про все скрытые функции этой кнопки, которые мало кто использует.

Как настроить кнопку выключения телефона

Если хочется выключить Android одной кнопкой по старинке (без комбинации) — это настраивается:

Откройте «Настройки» — «Ярлыки и специальные возможности». Выберите «Кнопка». Поставьте отметку напротив «Меню питания».

Так это работает на моем смартфоне vivo X300. Но на устройствах других марок порядок настройки может отличаться, поэтому давайте рассмотрим все варианты.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Samsung One UI:

Откройте «Настройки» — «Дополнительные функции». Выберите «Боковая кнопка». В разделе «Нажмите и удерживайте» выберите «Меню питания» вместо «Вызвать Bixby».

Xiaomi HyperOS / MIUI:

Откройте «Настройки» — «Дополнительные функции» — «Кнопка питания». Переключите удержание кнопки питания с вызова ассистента на отображение меню питания.

Стандартный Android (Pixel и другие):

Откройте «Настройки» — «Система» — «Жесты». Найдите пункт «Удерживание кнопки питания». Переключите на «Меню питания».

После изменения настройки обычное удержание кнопки питания будет открывать меню выключения: так, как это работало всегда. Кстати, пока вы в настройках, загляните в полезные функции Android, многие из которых тоже спрятаны именно там.

Что делать, если телефон завис и не выключается

Если телефон завис и не выключается стандартным способом (ни кнопка, ни меню не реагируют) используется принудительное выключение:

Зажмите кнопку питания и удерживайте 10-15 секунд. Не отпускайте, даже если ничего не происходит первые несколько секунд. Телефон перезагрузится или выключится принудительно (без меню и подтверждений).

На Samsung дополнительно можно попробовать удерживать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости одновременно 10 секунд (это гарантированно перезагружает устройство при полном зависании). Принудительное выключение безопасно для большинства ситуаций. Данные, которые не успели сохраниться в момент зависания, могут быть потеряны, но в остальном телефону это не вредит.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Не работает кнопка выключения телефона — что делать

Если не работает кнопка питания на телефоне физически (не нажимается или не реагирует) выключить устройство можно несколькими способами:

Через шторку уведомлений. На многих прошивках в шторке есть кнопка питания или кнопка перезагрузки — ищите среди быстрых переключателей.

На многих прошивках в шторке есть кнопка питания или кнопка перезагрузки — ищите среди быстрых переключателей. Через настройки. «Настройки» — «Система» — «Параметры сброса» — «Выключение».

Через ADB. Если подключить телефон к компьютеру, можно отправить команду выключения через ADB — способ для тех, кто не боится командной строки.

Подождать разряда. Крайний вариант — просто дать телефону разрядиться до нуля.

Также можно выключить телефон без кнопки через меню специальных возможностей, о чем рассказывали отдельно. Но здесь важно сделать предупреждение: если вы выключите смартфон при сломанной кнопке питания, включить его потом будет затруднительно. Некоторые телефоны включаются при подключении зарядки — но далеко не все. Поэтому если не работает кнопка выключения на телефоне физически, лучше не выключайте совсем, а используйте перезагрузку или просто заблокируйте экран. И как можно скорее обратитесь в сервисный центр.