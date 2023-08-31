Почему нет простого способа узнать состояние батареи Android и когда надо ее менять

Батареи не вечны — это печальный факт из жизни смартфонов. Сколько бы ни спорили о том, что в iPhone компания Apple занижает производительность из-за батареи или ставит маленькие аккумуляторы, она хотя бы дает возможность отслеживать состояние батареи. И сделать это очень просто на любом устройстве бренда. На самом деле батарея американского смартфона работает довольно долго, но доказывать это в очередной раз мы сейчас не будем. Куда интереснее то, что вы всегда будете знать состояние аккумулятора и будете понимать, когда надо заказать его замену. Почему так нельзя в Android?

Аккумулятор какого телефона лучше

Android, по сравнению с iPhone, — это черный ящик. Все идет хорошо, пока ваш телефон не начнет перезагружаться или просто выключаться и не включаться, пока вы не подключите его к розетке. Простая замена аккумулятора стоит не так уж и дорого, особенно по сравнению с новым телефоном. Но многие, в конечном итоге, выбрасывают идеально работающий телефон, потому что неясно, в чем на самом деле причина проблемы, или им нужно немедленное ее решение.

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Многие телефоны флагманского и среднего уровней получают долгосрочные обновления, которые позволяют им хорошо работать в течение четырех или пяти лет. Аккумулятор в этой связи все чаще становится самым слабым звеном в работе телефона, и уже через два-три года существенно теряет свои возможности. Именно поэтому пользователям нужен инструмент, который позволит контролировать состояние батареи. И делать это хотелось бы не при помощи отдельного приложения с сомнительными данными, а основываясь на собственных данных устройства.

К сожалению, многие запросы в Google от наших коллег из иностранных изданий о том, почему такая функция не встроена в Android и есть ли планы что-то изменить, остаются без ответа. В нынешнем виде Android просто не включает в себя специальные инструменты для отслеживания состояния батареи, встроенные в операционную систему, заставляя пользователей искать для этого сторонние приложения. А это не только неудобно, но еще и такие данные не вызывают большого доверия. А заодно есть риск скачать что-то вирусное и дать ему слишком глубокий доступ к операционной системе.

Однако надежда еще не потеряна. Новый API-интерфейс состояния батареи в последней бета-версии Android 14 может позволить приложениям и производителям легко предоставлять эту информацию владельцам в будущем. А пока вам, возможно, придется обойтись одним из немногих приложений для Android, которые могут помочь отслеживать состояние батареи.

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Как проверить состояние батареи Android

В зависимости от вашего смартфона, существует несколько способов проверить состояние его аккумулятора. Ниже мы подробно описали пару лучших вариантов.

Если вы являетесь владельцем Galaxy, то Samsung предоставляет метод проверки состояния батареи, который не требует использования стороннего приложения. Но кое-что скачать все же придется. Сначала вам нужно будет загрузить приложение Samsung Members из магазина Galaxy Store или Play Store, а затем проверить состояние батареи в знакомом меню настроек. Это фирменный инструмент, которому можно верить.

После установки перейдите в «Настройки» > «Уход за аккумулятором и устройством» > «Диагностика» > «Диагностика телефона» и нажмите кнопку «Состояние аккумулятора». Тут вы сможете увидеть состояние батареи вашего телефона.

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Samsung предлагает упрощенную систему оценок «Хорошо», «Нормально» или «Слабо», чтобы облегчить понимание. Так же вы увидите номинальную емкость аккумулятора телефона. Батарею не нужно заменять, пока не увидите, что состояние стало плохим. Однако опытные пользователи могут обнаружить, что их телефон не работает так долго, как обычно, даже с нормальным рейтингом.

Приложения для проверки состояния аккумулятора

Владельцы смартфонов других производителей могут выбирать из множества сторонних приложений, которые утверждают, что могут правильно выводить данные о состоянии батареи. Многие приложения для мониторинга оборудования предлагают и анализ состояния источника питания. Среди них AIDA64, CPU Z, Device Info и другие. Наиболее заслуживающим доверия является первое приложение.

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Это приложение, как и другие, получает данные о емкости аккумулятора, температуре, напряжении и показателе состояния аккумулятора. Однако это зависит от того, могут ли приложения получить полный доступ к данным и открывает ли их производитель устройства.

Без нового API Android 14 неясно, сообщаются ли данные о состоянии аккумулятора в актуальном виде. Поэтому стоит относиться к ним довольно скептически. Будем считать это приблизительными источниками.

Как часто надо менять аккумулятор в телефоне

Однозначного ответа на вопрос о том, как часто надо менять аккумулятор, нет и быть не может. Если сказать примерно, то можно ориентироваться на 2-3 года. Но это сильно зависит от интенсивности использования. Считается, что аккумулятор выдерживает 800-1000 циклов зарядки. То есть это три года по одной полной зарядке в день. Но изнашиваться батарея начинает намного раньше и уже теряет свои характеристики. На этом этапе вы можете понять, что вам не хватает ресурса и уже захотите заменить батарею.

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Надо ее менять и в том случае, если она вздулась или телефон стал часто отключаться. Обычно такое бывает на морозе, но когда дела совсем плохи, напряжения не хватает и при комнатной температуре, стоит только чуть-чуть увеличить нагрузку. Например, загрузить приложение.

А еще все сильно зависит от сценариев использования и качества самой батареи. Во флагманах она служит существенно дольше, чем в недорогих устройствах. Главное, не жалеть денег на замену аккумулятора, если планируете пользоваться смартфоном дальше. Так вы будете получать больше удовольствия, а смартфон будет более безопасным. Не забывайте о том, что аккумуляторы очень ярко горят и громко взрываются.