Почему нет простого способа узнать состояние батареи Android и когда надо ее менять

  2. Темы
  3. Полезно знать
Артем Сутягин

Батареи не вечны — это печальный факт из жизни смартфонов. Сколько бы ни спорили о том, что в iPhone компания Apple занижает производительность из-за батареи или ставит маленькие аккумуляторы, она хотя бы дает возможность отслеживать состояние батареи. И сделать это очень просто на любом устройстве бренда. На самом деле батарея американского смартфона работает довольно долго, но доказывать это в очередной раз мы сейчас не будем. Куда интереснее то, что вы всегда будете знать состояние аккумулятора и будете понимать, когда надо заказать его замену. Почему так нельзя в Android?

Почему нет простого способа узнать состояние батареи Android и когда надо ее менять. Аккумулятор смартфона — очень сложный элемент, за которым надо следить. Фото.

Аккумулятор смартфона — очень сложный элемент, за которым надо следить.

Аккумулятор какого телефона лучше

Android, по сравнению с iPhone, — это черный ящик. Все идет хорошо, пока ваш телефон не начнет перезагружаться или просто выключаться и не включаться, пока вы не подключите его к розетке. Простая замена аккумулятора стоит не так уж и дорого, особенно по сравнению с новым телефоном. Но многие, в конечном итоге, выбрасывают идеально работающий телефон, потому что неясно, в чем на самом деле причина проблемы, или им нужно немедленное ее решение.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Многие телефоны флагманского и среднего уровней получают долгосрочные обновления, которые позволяют им хорошо работать в течение четырех или пяти лет. Аккумулятор в этой связи все чаще становится самым слабым звеном в работе телефона, и уже через два-три года существенно теряет свои возможности. Именно поэтому пользователям нужен инструмент, который позволит контролировать состояние батареи. И делать это хотелось бы не при помощи отдельного приложения с сомнительными данными, а основываясь на собственных данных устройства.

К сожалению, многие запросы в Google от наших коллег из иностранных изданий о том, почему такая функция не встроена в Android и есть ли планы что-то изменить, остаются без ответа. В нынешнем виде Android просто не включает в себя специальные инструменты для отслеживания состояния батареи, встроенные в операционную систему, заставляя пользователей искать для этого сторонние приложения. А это не только неудобно, но еще и такие данные не вызывают большого доверия. А заодно есть риск скачать что-то вирусное и дать ему слишком глубокий доступ к операционной системе.

Аккумулятор какого телефона лучше. Как хорошо было, когда мы могли просто вытащить аккумулятор и вставить новый. Сейчас такой роскоши нет, но, возможно, скоро такая опция снова появится. Фото.

Как хорошо было, когда мы могли просто вытащить аккумулятор и вставить новый. Сейчас такой роскоши нет, но, возможно, скоро такая опция снова появится.

Однако надежда еще не потеряна. Новый API-интерфейс состояния батареи в последней бета-версии Android 14 может позволить приложениям и производителям легко предоставлять эту информацию владельцам в будущем. А пока вам, возможно, придется обойтись одним из немногих приложений для Android, которые могут помочь отслеживать состояние батареи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Как проверить состояние батареи Android

В зависимости от вашего смартфона, существует несколько способов проверить состояние его аккумулятора. Ниже мы подробно описали пару лучших вариантов.

Если вы являетесь владельцем Galaxy, то Samsung предоставляет метод проверки состояния батареи, который не требует использования стороннего приложения. Но кое-что скачать все же придется. Сначала вам нужно будет загрузить приложение Samsung Members из магазина Galaxy Store или Play Store, а затем проверить состояние батареи в знакомом меню настроек. Это фирменный инструмент, которому можно верить.

После установки перейдите в «Настройки» > «Уход за аккумулятором и устройством» > «Диагностика» > «Диагностика телефона» и нажмите кнопку «Состояние аккумулятора». Тут вы сможете увидеть состояние батареи вашего телефона.

Как большое количество оперативной памяти убивает аккумулятор смартфона.

Samsung предлагает упрощенную систему оценок «Хорошо», «Нормально» или «Слабо», чтобы облегчить понимание. Так же вы увидите номинальную емкость аккумулятора телефона. Батарею не нужно заменять, пока не увидите, что состояние стало плохим. Однако опытные пользователи могут обнаружить, что их телефон не работает так долго, как обычно, даже с нормальным рейтингом.

Приложения для проверки состояния аккумулятора

Владельцы смартфонов других производителей могут выбирать из множества сторонних приложений, которые утверждают, что могут правильно выводить данные о состоянии батареи. Многие приложения для мониторинга оборудования предлагают и анализ состояния источника питания. Среди них AIDA64, CPU Z, Device Info и другие. Наиболее заслуживающим доверия является первое приложение.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Это приложение, как и другие, получает данные о емкости аккумулятора, температуре, напряжении и показателе состояния аккумулятора. Однако это зависит от того, могут ли приложения получить полный доступ к данным и открывает ли их производитель устройства.

Без нового API Android 14 неясно, сообщаются ли данные о состоянии аккумулятора в актуальном виде. Поэтому стоит относиться к ним довольно скептически. Будем считать это приблизительными источниками.

Приложения для проверки состояния аккумулятора. Сторонние тестеры аккумулятора имеют право на жизнь, но слепо верить им нельзя. Фото.

Сторонние тестеры аккумулятора имеют право на жизнь, но слепо верить им нельзя.

Как часто надо менять аккумулятор в телефоне

Однозначного ответа на вопрос о том, как часто надо менять аккумулятор, нет и быть не может. Если сказать примерно, то можно ориентироваться на 2-3 года. Но это сильно зависит от интенсивности использования. Считается, что аккумулятор выдерживает 800-1000 циклов зарядки. То есть это три года по одной полной зарядке в день. Но изнашиваться батарея начинает намного раньше и уже теряет свои характеристики. На этом этапе вы можете понять, что вам не хватает ресурса и уже захотите заменить батарею.

Из-за новых профилей в Android 14 аккумулятор будет садиться намного быстрее

Надо ее менять и в том случае, если она вздулась или телефон стал часто отключаться. Обычно такое бывает на морозе, но когда дела совсем плохи, напряжения не хватает и при комнатной температуре, стоит только чуть-чуть увеличить нагрузку. Например, загрузить приложение.

А еще все сильно зависит от сценариев использования и качества самой батареи. Во флагманах она служит существенно дольше, чем в недорогих устройствах. Главное, не жалеть денег на замену аккумулятора, если планируете пользоваться смартфоном дальше. Так вы будете получать больше удовольствия, а смартфон будет более безопасным. Не забывайте о том, что аккумуляторы очень ярко горят и громко взрываются.

Теги
Лонгриды для вас
Личный ТОП лучших товаров с АлиЭкспресс, которые захотите купить и вы

Нередко в своих подборках мы рекомендуем вам товары, которые купили сами или хотели бы приобрести. Учитывая то, сколько различных интересных гаджетов появляется в наших статьях еженедельно, даже за полгода набирается целый список того, что не грех посоветовать вам снова. Таких товаров невероятно много, поэтому на этих длинных майских выходных я собрал для вас десятку отличных предложений, которые давно присмотрел сам и хотел бы порекомендовать вам для покупки. В основном, это различные аксессуары для смартфона и личные гаджеты на все случаи жизни: смотрите, что здесь есть!

Читать далее
5 способов бесконтактно платить в магазине, если смартфон не поддерживает NFC

Бесконтактная оплата на Андроид — очень полезная функция, которая освободила наши руки от громоздких кошельков. Сегодня, имея на руках смартфон с NFC, вы можете поднести его к терминалу, чтобы подтвердить транзакцию, а в специальном приложении получится собрать все скидочные карты. Это невероятно удобно, но подходит далеко не всем. Почему? Да потому что в России все еще остаются люди, которые пользуются смартфоном без NFC или не имеют на руках банковскую карту МИР. Если вы один из них, то все равно можете бесконтактно платить в магазине, обратившись к одному из наших лайфхаков.

Читать далее
Nothing может выпустить складной телефон. Это будет самая красивая «раскладушка»

На данный момент в линейке Nothing есть только один телефон — Nothing Phone (1). Когда он дебютировал, он произвел революцию в дизайне смартфонов. Прошло время, и теперь компания готовится выпустить уже второй свой телефон, который должен выйти в ближайшие месяцы. Но все настойчивее из разных углов расползаются слухи, что компания этим не ограничится и выпустит еще и складной телефон. Это может произойти одновременно с новинкой или на отдельном мероприятии. С другой стороны, это может случиться и через пару лет. Но зная это, мы можем предположить, что именно этот телефон изменит правила игры в индустрии.

Читать далее