За несколько лет работы с Android-смартфонами у меня выработались конкретные привычки в части настройки экрана. Не потому что так написано в инструкции, а потому что проверил на себе. И некоторые настройки по умолчанию выставлены неудачно. Одни убивают батарею, другие мешают нормально пользоваться телефоном, третьи просто бесполезны. Когда разбирал 7 настроек Android, которые все включают по ошибке, выяснилось, что экран — самый недооцененный раздел в этом списке. Разберем пять пунктов, требующих незамедлительного изменения.

Где находятся настройки экрана телефона

Прежде чем что-то менять, нужно это найти. На разных смартфонах настройка экрана на Android спрятана в разных местах, но логика везде одинаковая:

Откройте «Настройки» (это шестеренка на рабочем столе или в шторке уведомлений). Найдите раздел «Экран» или «Дисплей» (на Xiaomi он называется «Экран», на Samsung «Дисплей», на стоковом Android тоже «Дисплей»). Большинство нужных настроек находится прямо здесь. Некоторые спрятаны во вложенных меню — «Дополнительные настройки», «Расширенные настройки» или «Яркость».

На некоторых смартфонах часть настроек экрана телефона вынесена в быстрые переключатели в шторке — автоповорот, режим чтения и яркость доступны оттуда без входа в настройки. Но для тонкой настройки по расписанию все равно нужно идти в меню.

Зачем нужна автояркость экрана

Автояркость экрана — одна из тех функций, которую люди отключают после первой недели и зря. Логика понятна: алгоритм иногда ошибается в первые дни, и это раздражает. Но он обучается на основе ваших ручных корректировок и через неделю-две начинает угадывать почти точно.

Почему это важно: постоянно выкрученная яркость на максимум — один из главных врагов аккумулятора. Настройка яркости экрана в автоматическом режиме позволяет системе снижать яркость в темных помещениях и поднимать на улице ровно настолько, насколько нужно. Вы перестаете об этом думать, а батарея скажет спасибо. На смартфонах с AMOLED-экраном экономия особенно заметна: каждый темный пиксель буквально не потребляет энергию:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Экран». Откройте вкладку «Яркость». Найдите пункт «Адаптивная яркость» или «Автояркость». Включите переключатель. В течение первых нескольких дней корректируйте яркость вручную; когда автоматика ошибается, алгоритм запоминает ваши предпочтения и обучается быстрее.

Если через две недели автояркость все еще работает плохо — проблема, скорее всего, в датчике освещенности. Но это уже другая история.

Нужно ли выключать автоповорот экрана

Автоповорот на Android выглядит удобно в теории: повернул телефон, и экран повернется. На практике это источник постоянного раздражения. Лег на диван читать — экран перевернулся. Посмотрел на телефон под углом — снова перевернулся. Листаешь ленту в горизонтальном положении, и внезапно все поехало.

Настройка поворота экрана вручную решает эту проблему раз и навсегда. Фиксируете портретную ориентацию, и экран не крутится никогда, кроме тех приложений, которые явно требуют горизонтального положения, например плеер или YouTube. Они переворачивают картинку сами, независимо от системной блокировки. Так что ничего не теряете. Тем, кто хочет разобраться в тонкостях этой функции, стоит почитать про все секреты автоповорота экрана на Android — там есть неочевидные детали. А теперь к отключению этой опции:

Опустите шторку уведомлений, проведя пальцем сверху вниз. Найдите быстрый переключатель «Автоповорот» (на Xiaomi называется «Блокировка ориентации»). Нажмите на него, чтобы отключить автоповорот. Значок изменится на замок или статичную стрелку. Если переключателя нет в шторке: «Настройки» — «Экран» — «Автоповорот экрана» — выключить.

Автоповорот экрана при этом остается доступным из шторки, если вдруг понадобится включить его разово, это вопрос одного касания.

Активный экран на телефоне: включить или выключить

Активный экран блокировки красиво смотрится в рекламных роликах и в магазине. В реальной жизни это функция, которая постоянно держит часть экрана активной — время, уведомления, виджеты. Даже когда телефон лежит экраном вверх на столе и вы на него не смотрите.

На AMOLED-экранах потребление в режиме AOD действительно небольшое, производители заявляют около 1-2% в час. Но это в идеальных условиях: без уведомлений и анимаций. В реальности экран телефона в режиме AOD потребляет заметно больше, особенно если настроены анимированные часы или живые обои на экране блокировки. За день накапливается 5-10% заряда, которые просто сгорают впустую. Плюс дополнительная нагрузка на матрицу, а выгорание пикселей на AMOLED никто не отменял. С этим я сталкивался лично, когда на моем Redmi Note 10 Pro выгорел экран. Так что AOD сразу выключаем:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Активный экран и блокировка» (может прятаться в разделе «Экран»). Найдите пункт «Always-on Display», «Экран блокировки» или «Активный экран». Выключите переключатель или выберите значение «Выкл».

Если хочется видеть время, не поднимая телефон, есть функция «Поднять для пробуждения». Она активирует экран только когда вы берете телефон в руки, и потребляет несравнимо меньше.

Режим чтения на телефоне Android

Режим чтения на телефоне снижает количество синего света в спектре экрана, делая картинку теплее. Многие включают его вручную перед сном и забывают выключить утром, а потом удивляются, почему фотографии выглядят желтоватыми. Расписание решает эту проблему полностью.

Синий свет в вечернее время подавляет выработку мелатонина. Это не маркетинг, а физиология. Включенный с 21-22 часов режим защиты глаз реально влияет на качество сна, если пользоваться телефоном перед сном. Автоматическое расписание означает, что вы вообще не думаете об этом: вечером тепло, утром нормально:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Экран». Найдите «Режим чтения», «Защита зрения», «Ночной режим» или «Фильтр синего света» (название зависит от производителя вашего смартфона). Включите переключатель и выберите «По расписанию» или «Автоматически». Установите время включения (рекомендую 21:00).

На смартфонах Xiaomi функция называется «Режим чтения» и находится в «Настройки» — «Экран» — «Режим чтения». На Samsung — «Фильтр синего света» в разделе «Дисплей». На стоковом Android — «Ночной режим» в «Дисплей».

Автоматическое выключение экрана Android

Не гаснет экран — жалоба, которую слышу регулярно. И почти всегда причина в том, что кто-то когда-то поставил таймаут «10 минут» или «Никогда» и забыл об этом. Экран работает, батарея садится, данные светятся всем вокруг.

Оптимальное время автоблокировки — 30 секунд или 1 минута. Этого достаточно, чтобы успеть прочитать сообщение и не бежать разблокировать телефон каждые десять секунд. Все, что больше двух минут — бессмысленная трата заряда. Почему эта настройка экрана телефона важнее, чем кажется, хорошо объясняет материал про автоблокировку экрана на Android. Там про безопасность, которую большинство недооценивает. Чтобы включить функцию:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Активный экран и блокировка». Найдите пункт «Спящий режим», «Автоотключение экрана» или «Выключать экран через». Выберите значение «30 секунд» или «1 минута».

Помните: короткий таймаут экрана — это не неудобство, а привычка. Через неделю перестаете замечать, а батарея будет держать заметно дольше. Плюс никакого выгорания экрана у вас точно не будет.