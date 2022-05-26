Прерывается зарядка телефона. Что делать

Зарядка телефона — то, из-за чего страдают многие владельцы смартфонов. Даже наличие качественного зарядника с USB Type-C не означает того, что ваш смартфон зарядится быстро и зарядится вообще: поставив телефон на зарядку с вечера, к утру можете запросто обнаружить, что он заряжен лишь наполовину. И дело, как вы понимаете, не в отключении электричества — просто в один момент устройство перестает получать энергию, несмотря на подключение к розетке. Вы также можете заметить это, когда подключаете смартфон к зарядке посреди дня. Что делать в такой ситуации? Есть несколько способов решить проблему.

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Как правильно почистить разъём для зарядки

Первое, что нужно сделать — почистить разъём для зарядки, а не грешить на аксессуары. Процесс может прерываться из-за попавшего мусора и пыли в разъём телефона. Перед тем, как извлечь грязь из Type-C (и любого другого) необходимо отключить телефон.

Порт необходимо очистить с помощью зубочистки или скрепки: аккуратно подцепите скопившуюся грязь и вытащите ее.

Постарайтесь собрать пыль по краям разъёма, но делайте это крайне осторожно, без сильных нажатий.

Использовать баллончик со сжатым воздухом, конечно же, не стоит: так вы затолкнете мусор дальше и уплотните его, что затруднит его извлечение.

Аккуратно вытаскивайте мусор, держа телефон под наклоном.

Защититься от попадания мусора в разъём для зарядки практически невозможно. Лучший способ — время от времени чистить его, не дожидаясь перебоев во время зарядки. Для этого лучше всего использовать специальные инструменты.

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Расшатался разъём для зарядки

К сожалению, несмотря на очевидные преимущества разъёма Type-C по сравнению с MicroUSB, его по-прежнему преследуют старые болячки. Например, низкая надежность: если на вашем телефоне через год начались проблемы с зарядкой, то это свидетельствует о том, что дело именно в самом порте. Какие причины у неисправного USB-разъёма?

Он начинает шататься, отходит, а вставленный кабель вынимается/вставляется слишком легко и без привычного щелчка.

Если в процессе зарядки телефон начинает моргать и барахлить, а вам приходится подкладывать что-то под коннектор, то дело именно в нем.

Кабель приходится прижимать как можно плотнее, чтобы началась зарядка.

Убедиться в том, что разъём в телефоне неисправен, вы можете подключив другое зарядное устройство: если и оно вставляется неплотно, а в зарядка проходит с перебоями, значит, разъём в телефоне неисправен.

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Не заряжается телефон — причины

В самом разъёме могут быть неисправны фиксаторы: наверняка вы обращали внимание на то, что внутри есть «зубчики» сверху и снизу. Так вот, в они могут иногда проваливаться, хотя должны быть подняты. Что делать?

Исправить это можно с помощью тонкой иголки: попробуйте ее концом поддеть этот «зубчик» и привести его в нормальное положение. Помните, что в это время смартфон должен быть выключен.

Контакты внутри разъёма могут изменить свое положение. Со временем они изнашиваются, в результате чего неплотно соприкасаются с кабелем. Их также можно выпрямить с помощью иголки, но делать это нужно крайне осторожно.

Контроллер питания в телефоне может выйти из строя: самостоятельно это выяснить не получится — нужно обратиться в сервисный центр для диагностики.

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Перестала работать зарядка от телефона

Есть и другие причины, из-за которых телефон может перестать заряжаться или зарядка прерывается на полпути.

Обратите внимание на состояние аккумулятора в телефоне: если он быстро садится, внезапно выключается или процент заряда резко падает, то вам следует заменить аккумулятор. Делается это примерно через 2-2,5 года использования смартфона.

Проверьте версию прошивки в телефоне: устанавливать ее сразу не стоит, лучше дождаться отзывов о ее работе. Старайтесь не использовать кастомные прошивки — возможно, проблема как раз в версии ПО.

Поломка кабеля или адаптера. Используйте только качественные аксессуары для зарядки и внимательно изучайте спецификации. Если столкнулись с проблемой, просто подключите другой зарядник — вероятно, проблема исчезнет.

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В большинстве случаев проблемы возникают исключительно с проводной зарядкой. Если ни один из способов вам не помог, просто положите смартфон на беспроводную зарядку — она точно должна работать. Дело в том, что два модуля никак не связаны между собой и один из них точно будет работать. Беспроводная зарядка — хоть и не самый быстрый способ, но достаточно надежный и всегда выручит, если будет неисправен кабель или разъём в телефоне.