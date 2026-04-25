Про вирусы на Android в 2026 году мы уже писали подробно, но они не появляются на смартфоне из воздуха. Большинство из них попадают через опасные сайты в интернете, которые пользователь открывает сам, добровольно и иногда с энтузиазмом. В 2026 году их стало больше, они стали умнее и убедительнее (спасибо искусственному интеллекту). Разберемся, каких категорий веб-ресурсов стоит реально бояться, как их распознать и почему люди на них ведутся снова и снова.

Опасные сайты по мнению МВД России

25 апреля 2026 года МВД России выдало рекомендации по защите смартфона от вредоносных сайтов. Советы отечественной полиции по защите смартфона — это всегда увлекательное чтение. На этот раз ведомство рекомендует не заходить на сайты вне национальной доменной зоны .ru (в частности, в зонах .site, .xyz, .click, .top, .link и других). А также не переходить по сокращенным ссылкам, о чем мы сообщаем в канале AndroidInsider.ru в MAX, где публикуем важные новости по безопасности оперативно.

Зона .ru не гарантирует безопасность сайта.

Звучит просто. Почти как совет не выходить из дома, чтобы не попасть под машину. Формально верно, практически бесполезно. Большая часть полезного интернета находится за пределами .ru: сервисы, инструменты, документация, международные платформы. Плюс сам Роскомнадзор к 2026 году ограничил доступ к более чем 4.7 миллиона сайтов, причем немало из них как раз с адресами .ru. Так что доверять зоне .ru как гарантии безопасности — примерно как доверять надписи «натуральный продукт» на этикетке.

Зерно истины в совете МВД все же есть: зоны .xyz, .click, .top и .link действительно чаще используются для мошеннических схем, потому что стоят дешево и анонимно регистрируются. Но это один из признаков вредоносного сайта, а не единственный. Кстати, про опасения в духе «может ли VPN взорвать телефон» ведомство пока молчит. Видимо, берегут на следующий раз.

Фишинговые сайты в интернете

Это главная и самая массовая угроза в 2026 году. По данным Яндекс Браузера, каждый месяц приложение предупреждает девять миллионов пользователей о подозрительных сайтах, и самая распространенная угроза именно фишинг. Владельцы Android сталкиваются с ним на 10% чаще, чем пользователи iOS. В 2026 году злоумышленники применяют ИИ в 80% фишинговых атак: сайты генерируются быстро, выглядят убедительно, адаптируются под конкретного пользователя.

Фишинговые сайты — это поддельные копии реальных ресурсов. Выглядят как оригинал, работают как оригинал, но все, что вы вводите (логин, пароль, номер карты, код из SMS), моментально уходит к мошенникам. Чаще всего подделывают:

банковские сайты и приложения (Сбербанк, Т-Банк, Альфа-Банк);

Госуслуги (особенно в периоды налоговых кампаний и выплат);

маркетплейсы (Wildberries, Ozon, AliExpress);

платежные системы (СБП, страницы оплаты заказов);

мессенджеры (поддельные страницы входа в Telegram и WhatsApp).

Отдельный шедевр 2026 года — фишинговый сайт «Цифровой щит». Он представлялся проектом по повышению киберграмотности, перечислял актуальные угрозы и предлагал проверить пароль «на надежность и соответствие российским стандартам криптостойкости 2026 года». Пользователи вводили пароль, и он утекал к мошенникам. Лучший способ украсть пароль: попросить его под видом проверки безопасности.

Почему люди ведутся? Потому что фишинг-сайты в 2026 году — это не кривые страницы с ошибками. Это профессиональные копии с правильными шрифтами, логотипами, даже с SSL-сертификатом. Замочек в браузере означает только шифрование соединения, но не то, что сайт настоящий.

Признаки опасного сайта — фишинга:

адрес отличается от оригинала одной-двумя буквами или символами: sberbank-online.site вместо sberbank.ru;

сайт находится в подозрительной доменной зоне: .xyz, .click, .top, .link;

страница создана недавно (это проверяется через whois-сервисы);

вас просят ввести данные карты или пароль без видимой необходимости;

ссылка пришла в мессенджере или SMS, а не вы сами открыли браузер.

Как проверить сайт перед вводом данных: скопируйте адрес и вставьте в Google Safe Browsing (transparencyreport.google.com/safe-browsing/search) или в Kaspersky Threat Intelligence. Оба инструмента бесплатны и дают результат за секунды.

Замочек HTTPS в адресной строке не гарантирует безопасность сайта.

Сайты с APK для Android

Второй по опасности тип — сайты с APK на Android. Это главный канал распространения вредоносного ПО. Механика простая: пользователь хочет получить платное приложение бесплатно или скачать то, чего нет в Google Play. Находит сайт, скачивает APK, устанавливает и вместе с приложением получает трояна.

Почему люди ведутся? Потому что часто APK-файл действительно содержит рабочее приложение. Только вместе с ним зачастую идет скрытый компонент, который работает в фоне. Именно так распространяется Mamont — банковский троян, ответственный за 47% заражений российских банковских клиентов в 2026 году.

Особенно опасны несколько категорий таких сайтов:

сайты с «бесплатными» платными приложениями (игры, офисные программы, антивирусы);

сайты с модами для популярных игр (моды часто содержат рекламные трояны или майнеры);

неофициальные клиенты Telegram, MAX (мошенники маскируют под них программы для перехвата переписки);

сайты с «обновлениями» приложений (приходит SMS или сообщение в мессенджере с просьбой «обновить» банковское приложение по ссылке).

Опасный ли сайт с APK, определить несложно. Настоящие приложения распространяются через Google Play, RuStore, AppGallery или официальные сайты разработчиков. Если приложение предлагают скачать с постороннего сайта — это повод насторожиться, независимо от того, как убедительно оформлена страница.

Бесплатный APK с платным приложением внутри — почти всегда ловушка.

Отдельно стоит упомянуть сайты с APK под видом «официальных зеркал» заблокированных приложений. В России часть сервисов недоступна через официальные магазины, и мошенники активно эксплуатируют эту нишу, предлагая «официальные» APK популярных приложений с вредоносной начинкой.

Сайты с розыгрышами, инвестициями и казино

Третья категория — сайты мошенников в виде розыгрышей, инвестиционных платформ и онлайн-казино. По данным аналитиков Почты Mail за первый квартал 2026 года, это самые популярные схемы: фейковые инвестиции — 47%, казино — 31%, фейковые инфопродукты — 22%.

Почему люди ведутся? Потому что схемы стали сложнее. Сайт мошенников в формате инвестиционной платформы сначала действительно «зарабатывает» для пользователя деньги (небольшие суммы реально выводятся). Это создает доверие. Когда пользователь вносит крупную сумму, деньги исчезают вместе с платформой. В 2026 году такие сайты генерируются ИИ и выглядят как полноценные финансовые сервисы с отзывами, графиками и поддержкой.

Схемы розыгрышей работают по другому принципу:

«Вы выиграли iPhone — введите данные карты для оплаты доставки»;

«Вам положена компенсация от государства — введите номер паспорта для подтверждения»;

«Проголосуйте за нашего участника — введите номер телефона для авторизации»;

«Вам пришел подарок от работодателя — войдите в личный кабинет».

Ни один честный розыгрыш не требует данных карты для получения приза. Ни одна государственная компенсация не оформляется через сторонний сайт без Госуслуг. Эти правила простые, но работают только если помнить о них в момент, когда видишь заманчивое предложение.

Если сайт обещает деньги, приз или компенсацию — это повод насторожиться, а не обрадоваться.

Ссылка на сайт мошенников в таких схемах почти всегда приходит через мессенджер, SMS или электронную почту и не появляется в поиске самостоятельно. Это важный признак: если вас привели на сайт, а не вы сами его нашли, то стоит быть вдвойне осторожным. Как найти сайт мошенников в базах данных: используйте сервис «Мошеломер» (moshelomet.ru) или базу ЦБ РФ (cbr.ru/finmarket/supervision/list/) — там публикуются адреса выявленных мошеннических финансовых платформ.

Как защитить Android в интернете

Никакая техническая защита не заменяет привычку думать перед тем, как нажать. Но несколько инструментов реально снижают риск.

Первый уровень — браузер. Chrome для Android имеет встроенный безопасный просмотр: он проверяет сайты в реальном времени и предупреждает перед открытием опасных страниц. Яндекс Браузер в 2024 году добавил нейросетевую проверку сайтов на признаки фишинга (анализирует более сотни факторов одновременно).

Самая надежная защита от опасных сайтов — проверять адресную строку.

Второй уровень — защита Google Play Protect, о которой рассказывали в отдельном материале. Если коротко: это встроенный сканер, который проверяет установленные приложения и предупреждает о подозрительных. Включить его можно в Google Play через иконку профиля — раздел «Play Protect».

Третий уровень — здравый смысл при переходе по ссылкам:

не открывайте ссылки из SMS и мессенджеров, если не ждете их;

всегда проверяйте адресную строку перед вводом данных;

используйте разные пароли для разных сервисов — тогда утечка одного не даст доступ ко всему;

не скачивайте APK с посторонних сайтов, даже если они выглядят официально;

для проверки незнакомого сайта используйте Google Safe Browsing или Kaspersky Threat Intelligence.

Защита Android в интернете — это не паранойя, а базовая гигиена. В 2026 году опасные сайты создаются быстрее, чем их успевают блокировать. Роскомнадзор блокирует миллионами, а мошенники регистрируют новые домены за минуты. Поэтому рассчитывать только на блокировки не стоит.