Вы кладете смартфон на тумбочку, выключаете свет и засыпаете. Телефон молчит, экран темный. Кажется, он тоже отдыхает. На самом деле нет. Пока вы спите, Android ночью продолжает работать. Не так, как днем, конечно, но все-таки его «сердце» продолжает биться, а невидимые руки продолжают что-то делать. Если вы когда-нибудь замечали, что телефон будто живет своей жизнью без вашего участия, ночь — это как раз то время, когда это особенно заметно.

Почему смартфон разряжается ночью

Утром вы берете телефон и видите, что за ночь он потерял до 10% заряда, хотя просто лежал на столе. Знакомо? Это не поломка и не глюк. Это фоновые процессы Android. Пока вы спите, процессор не простаивает. Он периодически просыпается, выполняет задачи и снова уходит в режим ожидания. Каждое такое пробуждение потребляет энергию аккумулятора. Чем больше приложений установлено и чем активнее они работают в фоне, тем сильнее ночью разряжается смартфон.

Добавьте сюда постоянный поиск сети, если сигнал в вашем районе нестабильный. Телефон тратит дополнительную энергию, чтобы удерживать соединение. В зонах с плохим покрытием это может съедать по несколько процентов заряда в час.

Что делает Android ночью

Разберем конкретно, чем занят ваш смартфон ночью:

Синхронизация данных. Контакты, календарь, почта, заметки. Все это периодически синхронизируется с облаком. Google, Яндекс, корпоративные сервисы — каждый из них просыпается по своему расписанию;

Автообновление приложений. Автообновление Android по умолчанию запускается ночью, когда телефон подключен к Wi-Fi. Google Play скачивает и устанавливает обновления для десятков приложений сразу;

Резервное копирование. Google делает резервные копии фотографий, настроек и данных приложений. Именно ночью, когда телефон заряжается и подключен к Wi-Fi;

Аналитика приложений. Многие приложения отправляют статистику использования своим разработчикам. Этот процесс тоже происходит в фоне;

Индексирование файлов. Android периодически сканирует хранилище и обновляет медиатеку. Особенно активно делает это после установки обновлений;

Push-уведомления. Мессенджеры, почта, социальные сети. Все это поддерживает постоянное соединение с серверами, чтобы доставлять уведомления в реальном времени.

Каждый из этих процессов по отдельности потребляет немного. Вместе они складываются в заметный расход заряда за ночь. Понять, какое именно приложение виновато больше всего, помогает статистика батареи в настройках — там видно, кто сколько съел за последние сутки.

Можно ли заряжать смартфон ночью

Один из самых популярных вопросов. Короткий ответ: можно, но с оговорками. Долгое время бытовал миф, что зарядка смартфона ночью убивает аккумулятор. Мол, телефон часами стоит на 100%, и это вредит батарее. В этом есть доля правды: литий-ионные аккумуляторы действительно деградируют быстрее, когда долго держатся на максимальном заряде.

Но современные смартфоны умеют с этим бороться. Функция оптимизированной зарядки анализирует ваш распорядок дня и намеренно притормаживает зарядку ночью. Например, телефон заряжается до 80% за первый час, а потом ждет до шести утра и только тогда добивает до 100%. Так батарея меньше времени проводит на максимуме. Проверьте, включена ли эта функция на вашем смартфоне. На большинстве устройств она называется «Оптимизированная зарядка» или «Адаптивная зарядка» и находится в разделе «Батарея» в настройках.

Настройка Android на ночь

Если хочется, чтобы смартфон меньше разряжался за ночь и не мешал спать, вот что стоит настроить:

Включите режим «Не беспокоить». Зайдите в «Настройки» — «Звуки и вибрация» — «Не беспокоить». Настройте расписание: например, с 23:00 до 7:00. В этом режиме телефон не будет звонить и вибрировать от уведомлений, но будильник сработает. Отключите автообновление приложений. Откройте Google Play, нажмите на иконку профиля — «Настройки» — «Настройки подключения» — «Автообновление приложений» — выберите «Никогда». Обновления лучше запускать самостоятельно в удобное время. Ограничьте фоновую синхронизацию. Зайдите в «Настройки» — «Аккаунты». Отключите синхронизацию для сервисов, которые не нужны в реальном времени. Почту и контакты достаточно синхронизировать раз в несколько часов, а не каждые пять минут. Включите режим энергосбережения. «Настройки» — «Батарея» — «Энергосбережение». В этом режиме система ограничивает фоновую активность приложений и снижает частоту обновления экрана. Заряд расходуется заметно медленнее. Переведите телефон в авиарежим. Если ночью вас никто не должен беспокоить и будильник уже установлен, авиарежим — самый эффективный способ сократить расход заряда. Телефон перестает искать сеть, поддерживать Wi-Fi и Bluetooth. К утру заряд почти не изменится.

Все эти меры работают вместе, и даже две-три из них уже дают заметный результат. Если телефон продолжает разряжаться ночью даже после этих настроек, причина скорее всего в конкретном приложении, которое ведет себя некорректно.

Стоит ли отключать смартфон на ночь

Технически — да, это самый радикальный способ сэкономить заряд и дать батарее передышку. Полностью выключенный телефон не потребляет почти ничего. Но есть один очевидный нюанс: будильник на выключенном смартфоне не сработает. Большинство Android-устройств не умеют включаться по расписанию и запускать будильник. Есть исключения: некоторые смартфоны Xiaomi и Samsung имеют такую функцию, но это редкость.

Если вы пользуетесь отдельным будильником или не боитесь проспать, выключить смартфон на ночь вполне разумно. Батарея скажет спасибо, а голова отдохнет от постоянной доступности. Но для большинства людей достаточно режима «Не беспокоить» в сочетании с авиарежимом. Это дает 90% эффекта от полного выключения, но будильник при этом работает исправно. Нужно ли вообще отключать смартфон на ночь — вопрос скорее привычки, чем технической необходимости.