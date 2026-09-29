На нашем сайте уже есть подробный текст о том, как установить MAX на Android. Но недавно я обнаружил, что национальный мессенджер можно открыть прямо в браузере смартфона — и это полноценная веб-версия, а не урезанная мобильная страница. Переписка работает, файлы отправляются, уведомления приходят. Разбираю, зачем это может пригодиться, как настроить и какие есть нюансы.

Зачем пользоваться мессенджером через браузер на телефоне

Звучит странно — зачем открывать браузер если есть приложение? На самом деле сценариев несколько, и некоторые из них вполне практичные:

Первый : приложение MAX удалено из Google Play, и не все знают, где его скачать. RuStore есть не на всех смартфонах — особенно это касается устройств без российских сервисов. Браузер решает проблему мгновенно без установки чего-либо.

: приложение MAX удалено из Google Play, и не все знают, где его скачать. RuStore есть не на всех смартфонах — особенно это касается устройств без российских сервисов. Браузер решает проблему мгновенно без установки чего-либо. Второй : запасной телефон, планшет или устройство, на котором не хочется устанавливать лишние приложения. Открыл браузер, залогинился, пользуешься.

: запасной телефон, планшет или устройство, на котором не хочется устанавливать лишние приложения. Открыл браузер, залогинился, пользуешься. Третий: корпоративный смартфон, где нельзя устанавливать приложения из-за политики безопасности компании. Браузер обычно не ограничен.

А ещё вам может быть просто хочется попробовать без установки — посмотреть, стоит ли оно того. Ведь как минимум MAX перестанет занимать место в памяти телефона, которую, конечно, можно очистить и другими способами.

Как я его открываю в браузере

Проверял на Яндекс Браузере на своём vivo X300 — работает без проблем. С другими браузерами тоже всё должно быть в норме:

Откройте любой браузер на Android-смартфоне (Chrome, Firefox, браузер производителя). Введите в адресной строке web.max.ru и перейдите на сайт. Введите номер телефона, привязанный к аккаунту MAX. Получите SMS-код и введите его. Готово — вы в MAX через браузер.

При первом входе браузер может спросить разрешение на уведомления. О том, как их разрешить, расскажу подробнее ниже.

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Что работает в веб-версии MAX на телефоне

Проверил основные функции — вот что есть:

переписка — личные чаты, группы, каналы полностью доступны;

— личные чаты, группы, каналы полностью доступны; отправка файлов, фото и видео — через стандартный выбор файлов Android;

— через стандартный выбор файлов Android; голосовые сообщения — запись и воспроизведение работают;

— запись и воспроизведение работают; поиск по чатам и сообщениям — без ограничений;

— без ограничений; история переписки — подгружается полностью;

— подгружается полностью; уведомления через браузер — если дали разрешение.

Чего нет или работает хуже:

видеозвонки — в браузере на мобильном работают нестабильно, качество хуже, чем в приложении;

— в браузере на мобильном работают нестабильно, качество хуже, чем в приложении; уведомления менее надёжны — браузер может не разбудить телефон для уведомления, если телефон в режиме сна;

— браузер может не разбудить телефон для уведомления, если телефон в режиме сна; автозапуск — приложение запускается вместе с телефоном, браузерная вкладка — нет;

— приложение запускается вместе с телефоном, браузерная вкладка — нет; Цифровой ID — аналог паспорта просто вырезан из браузерной версии.

В целом, MAX через браузер работает менее стабильно. Особенно, если помимо мессенджера у вас открыты и другие вкладки. Однако все ключевые функции за исключением Цифрового ID.

Как сделать MAX в браузере удобным — три совета

Если пользуетесь веб-версией регулярно — вот несколько настроек, которые превратят её из «пойдёт» в «нормально». Во-первых, Добавьте MAX на главный экран. Это главный совет:

Откройте MAX в браузере и войдите в аккаунт. Нажмите на три точки в правом верхнем углу браузера. Выберите «Добавить на главный экран» или «Установить приложение». Подтвердите — иконка MAX появится на рабочем столе.

Также разрешите уведомления. При первом входе на web.max.ru браузер спросит разрешение на уведомления. Разрешите — иначе новые сообщения будут приходить только когда вы открыли браузер.

Наконец, держите вкладку закреплённой. В Chrome можно долго удерживать вкладку и закрепить её — она останется при перезапуске браузера и не потеряется среди других.

Когда всё-таки лучше установить приложение

Веб-версия решает большинство задач, но есть ситуации, где приложение выигрывает без вариантов. Если активно используете голосовые и видеозвонки — в браузере это работает хуже. Если хотите получать уведомления максимально надёжно — приложение будит телефон эффективнее, чем браузер. Если пользуетесь MAX как основным мессенджером весь день — приложение потребляет меньше ресурсов, чем постоянно открытая вкладка. Наконец, только в приложении можно воспользоваться всеми благами Цифрового ID.

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Скачать приложение MAX можно из RuStore — ищите его там. Также оно доступно на сайте max.ru в разделе загрузок. Для периодического использования, на втором устройстве или, если не хочется устанавливать лишнее, — веб-версия в браузере работает достаточно хорошо, чтобы ею пользоваться без раздражения. Актуальные новости о MAX публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.