Недавно я подробно делился опытом того, как пережил один день на белых списках интернета. Если коротко: вернулся лет на 20 назад, когда вырубился свет и пропал Wi-Fi. Тогда же заметил, что это похоже на репетицию чего-то большего. Сегодня, 1 июня 2026 года, появилась новость, которую многие восприняли как «интернет снова разрешили». Объясняю, что на самом деле произошло и что изменится на практике.

Почему в России не работает интернет

Для тех, кто пропустил предысторию: в России существует система белых списков интернета — перечень ресурсов, которые продолжают работать при введении ограничений мобильного интернета. Все остальное в этот момент недоступно.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Изначально ограничения интернета в России вводились как временная мера в периоды повышенной угрозы (операторы присылали SMS-предупреждение, интернет ограничивался на несколько часов, потом возвращался). Но постепенно в ряде регионов, включая Свердловскую область, белые списки сайтов заработали на постоянной основе.

Про то, как операторы блокируют сайты в России технически, писал отдельно. Но вот главная суть: это не блокировка отдельных адресов, а фильтрация всего трафика с разрешением только конкретных соединений. VPN в такой системе не помогает, потому что сам VPN-трафик тоже не входит в белый список.

Путин разрешил интернет — правда или нет

1 июня 2026 года Кремль опубликовал перечень поручений. Одно из них гласит: правительство совместно с ФСБ должно «обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования интернета». В перечне важнейших: Госуслуги, платежные системы, сервисы записи к врачу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил: поручение связано именно с белыми списками. По его словам, работа ресурсов из этого перечня должна быть гарантирована, а сам белый список постоянно расширяется.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Что это означает на практике, и чем не является. Это не отмена отключения интернета в России и не разрешение на свободный доступ ко всему. Это поручение сделать так, чтобы при ограничениях гарантированно работали критически важные государственные и финансовые сервисы. Срок исполнения — к 1 июля 2026 года.

Белые списки интернета в России — какие сайты работают

Что сейчас входит в белые списки сайтов при ограничениях мобильного интернета и что будет гарантировано по новому поручению:

Госуслуги: портал государственных и муниципальных услуг;

платежные системы: переводы, оплата через банковские приложения;

сервисы записи к врачу: региональные медицинские порталы;

мессенджер MAX: как государственный сервис коммуникации;

часть сервисов Яндекса и VK: поиск, почта, карты.

Что при этом не работает, и это важно понимать. Поисковик Яндекса технически работает, но сайты из его выдачи не открываются, потому что они не в белом списке. Бесконтактная оплата через SberPay и Яндекс Пэй не работает — в белый список входит только Mir Pay. Большинство зарубежных сервисов, включая стриминговые платформы и иностранные новостные ресурсы, недоступны. Кроме того, на Android не приходят уведомления, так как они завязаны на сервисы Google, которые не входят в белые списки.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

О том, работает ли мессенджер MAX без обычного интернета, можете узнать отдельно, если вдруг захотите поддерживать хоть какую-то связь. Следить за актуальными новостями об интернете в России удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Когда включат интернет в России

Честный ответ: никаких сроков нет. Блокировки интернета в России в формате белых списков — это не временная мера с датой окончания, а постоянный инструмент управления доступом. Поручение от 1 июня касается качества работы существующей системы, а не ее отмены.

Что реально изменится: список сервисов, которые гарантированно работают при ограничениях, должен расшириться. По заявлению Пескова, белые списки постоянно пополняются. Доклад правительства и ФСБ ожидается к 1 июля — возможно, тогда появится конкретика о том, что именно добавят.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Практический совет на сегодня: если при не работающем интернете в 2026 году вам нужно вызвать такси, ситуация неочевидная. Яндекс Такси входит в белые списки как сервис, но полный функционал приложения зависит от стабильности соединения. Про то, как вызвать такси без интернета, читайте отдельно. Интернет в 2026 году в России — это уже не тот интернет, который был три года назад. Поручение Путина — не возврат к прежнему состоянию, а попытка сделать новую реальность чуть удобнее для повседневных задач. Разница принципиальная.