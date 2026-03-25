Зачем покупать новый смартфон — и когда это не стоит делать

Средний россиянин меняет смартфон раз в два-три года. Кто-то делает это реже, кто-то — каждый год, успевая сдать старый до того, как новый успел толком распаковаться. Производители, разумеется, хотят, чтобы вы относились ко второй категории. Но зачем покупать новый смартфон на самом деле — и когда это действительно оправдано? Иногда дело не в желании, а в том, что есть пять неочевидных причин, почему слабый процессор портит жизнь — и ни одна из них не связана с играми. Давайте разберемся, когда замена действительно оправдана, а когда вы просто поддаетесь на маркетинг.

Почему тормозит смартфон на Android

Самая частая причина, по которой люди идут в магазин за новым устройством — старый телефон начал тормозить. Экран реагирует с задержкой, приложения открываются по несколько секунд, камера зависает в самый неподходящий момент. Знакомо?

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Но прежде чем тратить деньги, стоит разобраться, почему смартфон начал тормозить и можно ли это исправить бесплатно. Причин несколько, и далеко не все из них означают, что устройство пора выбрасывать:

Забитое хранилище. Когда на смартфоне остается меньше 10-15% свободного места, система начинает работать заметно медленнее. Удалите ненужные файлы, перенесите фото в облако — и телефон может ожить.

Фоновые приложения. Десятки программ, работающих в фоне, постепенно съедают оперативную память. Регулярная чистка и отзыв лишних разрешений решают проблему без похода в магазин.

Устаревшая прошивка. Производители оптимизируют систему с каждым обновлением. Если вы давно не обновляли телефон — сделайте это прежде, чем списывать его со счетов.

Изношенный аккумулятор. Деградировавшая батарея вынуждает процессор снижать производительность, чтобы не уходить в выключение при нагрузке. Замена аккумулятора в сервисе стоит в разы дешевле нового смартфона.

Если ни один из этих пунктов не помог — тогда да, дело в железе. Когда менять смартфон по этой причине — когда даже базовые задачи вроде звонков и мессенджеров вызывают раздражение, а не только требовательные игры.

Когда смартфон перестает получать обновления

Это один из самых недооцененных поводов для замены. Производители поддерживают смартфоны по-разному: одни обещают пять лет обновлений, другие бросают устройство через два года после выхода. Когда смартфон перестал получать обновления безопасности — он становится уязвимым.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Речь не о том, что завтра вас взломают. Но с каждым месяцем без патчей риски растут: банковские приложения начинают выдавать предупреждения, некоторые сервисы перестают работать, а новые версии популярных программ требуют более свежую версию Android. В какой-то момент телефон просто перестает справляться с современным интернетом. Хороший ориентир: если устройство не получало обновлений больше двух лет и работает на Android, которому три года и больше — пора думать о замене.

Смартфон разбился, или выгорел экран

AMOLED-экраны со временем выгорают. Особенно в зонах, где постоянно отображаются статичные элементы — строка состояния, навигационная панель, значки. Если на белом фоне вы видите характерные тени — это необратимо. Как выгорает экран смартфона и почему это происходит именно с вашим — отдельная история, которую стоит изучить до покупки следующего устройства.

Разбитый экран — другая опера. Если трещины не мешают пользоваться телефоном, многие терпят годами. Но если сенсор перестал корректно реагировать на касания или в трещину попала влага — ремонт или замена становятся неизбежными. Здесь уже считайте экономику: стоит ли покупать новый телефон или отремонтировать старый — зависит от того, сколько просит сервис. У многих моделей среднего класса замена дисплея стоит половину цены нового смартфона того же уровня.

Слабый процессор на смартфоне

Есть категория пользователей, которые годами живут с телефоном, не замечая его слабости — потому что не играют в игры, не снимают видео в 4K и не пользуются нейросетями. Но стоит попробовать что-то новое, и оказывается, что смартфон физически не способен это потянуть.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Нужно ли менять смартфон из-за процессора — зависит от задач. Если вас устраивает то, что телефон умеет сейчас, можно не торопиться. Но если вы хотите снимать нормальное видео, запускать свежие игры или пользоваться ИИ-функциями камеры — слабый чип станет потолком, который не пробить никакими настройками. Практический ориентир: если ваш смартфон набирает в AnTuTu меньше 300 тысяч баллов, он уже сегодня с трудом справляется с современными приложениями. Меньше 150 тысяч — это откровенно устаревшее железо.

Стоит ли менять смартфон каждый год

Коротко: нет. Производители выпускают новые модели ежегодно, и каждый раз это подается как революция. Но если посмотреть на реальный прирост характеристик между поколениями — он редко превышает 15-20%. Камера чуть лучше, процессор чуть быстрее, экран чуть ярче.

Ежегодная смена оправдана разве что в двух случаях: вы профессионально занимаетесь фото или видео и вам критически важны улучшения камеры, либо меняете устройство по трейд-ин программе с выгодной доплатой. В остальных случаях деньги потрачены на маркетинг, а не на реальное улучшение качества жизни. Срок службы смартфона при аккуратном обращении легко достигает четырех-пяти лет — и это не предел.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как правильно выбрать новый смартфон

Если вы все-таки решили, что пора — не торопитесь брать первое, что попадется на глаза или что активно рекламируется. Несколько правил, которые помогут не прогадать:

Определите приоритеты. Камера, автономность, производительность, компактность — расставьте по важности. Смартфон, который хорош во всем сразу, либо стоит очень дорого, либо не существует.

Не гонитесь за мегапикселями. Качество камеры определяется размером сенсора, оптикой и алгоритмами обработки, а не цифрой в характеристиках. Камера на 50 МП с большим сенсором снимает лучше, чем 200 МП с крошечным.

Проверяйте срок поддержки. Уточните, сколько лет производитель обещает обновления для выбранной модели. Это напрямую влияет на реальный срок службы устройства.

Читайте обзоры, а не характеристики. Цифры на бумаге и реальное поведение смартфона — разные вещи. Как не ошибиться с выбором смартфона и на что смотреть в первую очередь — разбираем подробно.

Если не хотите долго разбираться — посмотрите на 10 самых мощных смартфонов начала 2026 года: среди них найдется вариант под любой бюджет и задачи.

Причины купить новый смартфон

Признаки того что смартфон пора менять выглядят так:

устройство тормозит даже после чистки и обновления системы

аккумулятор деградировал настолько, что телефон не доживает до вечера

экран выгорел или разбился, а ремонт сопоставим по цене с новым смартфоном

устройство не получает обновления безопасности больше двух лет

процессор не справляется с задачами, которые вам нужны прямо сейчас

Если ни один из этих пунктов к вам не относится — отложите деньги и не торопитесь. Рынок смартфонов никуда не денется, а производители будут выпускать новые модели каждый год вне зависимости от того, купите вы их или нет. Реальная необходимость в замене устройства возникает куда реже, чем нам пытается внушить реклама. А производители подождут.