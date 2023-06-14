Знаете, почему дорогие смартфоны разряжаются быстрее дешевых? Оказывается, дело вовсе не в процессоре

Принято считать, что дорогие смартфоны во всем лучше дешевых моделей. Иначе зачем производителю взвинчивать цены? По большей части это действительно так, ведь флагман получает лучший экран, передовой процессор и крутую камеру. Однако по одному из главных параметров любой дорогой смартфон проиграет устройству за 10-15 рублей. Разумеется, я говорю о времени работы от одного заряда. Автономность флагманов может вызывает нарекания у каждого владельца, а причина подобной проблемы отнюдь не в мощном и прожорливом процессоре, как вы могли подумать.

Какой телефон дольше держит зарядку

Кажется, что у лучших смартфонов на Андроид не должно быть никаких проблем с автономностью. Ведь на каждой презентации нам рассказывают об энергоэффективности их экранов, процессоров и прочих компонентов. Так, может, я вас обманываю, ложно обвиняя флагманы в скромной продолжительности их работы от одного заряда?

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Для ответа на этот вопрос предлагаю взглянуть на сравнение автономности смартфонов, имеющих одинаковую емкость аккумулятора. Свой импровизированный список я составил из дорогого Xiaomi 13 Ultra, чья стоимость в российской рознице составляет 139 990 ₽, середнячка POCO X5 Pro и представителя дешевых устройств Redmi Note 11. Далее осталось взглянуть на результаты более-менее объективного теста времени работы, в качестве которого было выбрано исследование GSMArena.

Несмотря на одинаковую емкость аккумулятора, дорогой смартфон разряжается быстрее и в сценарии веб-серфинга, и во время просмотра видео. Причем разница оказалась бы еще более впечатляющей, если бы устройства нагрузили по полной. Интересно, в чем же дело?

Почему дорогой смартфон быстро разряжается

Конечно же, главной причиной, почему телефон быстро разряжается, хочется назвать его требовательное железо, и в этом есть определенная логика. Однако любой процессор имеет в своем составе как производительные, так и энергоэффективные ядра, задействованные по умолчанию, когда вы смотрите ролики на YouTube или переписываетесь в WhatsApp.

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Кроме того, эти хилые ядра зачастую работают на более высокой частоте именно в реализации слабых чипов, что доказывает сравнение процессоров Snapdragon 680 и Snapdragon 8 Gen 1. Оба активно использовались в смартфонах 2022 года, но первый — в дешевых, а второй — в дорогих.

Мощность процессора может быть объяснением быстрой разрядки телефона более высокого уровня, но только при решении ресурсоемких задач, когда железо работает на полную катушку. При выполнении повседневных задач, к которым относится просмотр видео, веб-серфинг в браузере, причины плохой автономности совсем другие.

Технические характеристики смартфона

Дорогие смартфоны оснащают не только мощным процессором, но и передовыми типами памяти (как постоянной, так и оперативной). Конечно, ОЗУ стандарта LPDDR5x энергоэффективнее LPDDR4x, но разница компенсируется скоростью работы. Чем быстрее память, тем больше она выполняет задач, связанных с обработкой данных, и тем сильнее сказывается на заряде аккумулятора.

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Кроме того, флагманы получают много оперативной памяти, что тоже негативным образом сказывается на автономности. Почему — узнаете в отдельном материале. То же самое можно сказать о накопителях. Дорогие смартфоны получают более современную память, позволяющую быстрее запускать приложения и распаковывать архивы, из-за чего устройство вновь вынуждено потреблять больше ресурсов.

Безусловно, виновата не только быстрая память. Так, экраны дорогих смартфонов поддерживает более высокое разрешение, а также увеличенную частоту обновления матрицы и сенсорного слоя. А камера хорошего телефона способна делать снимки в 200 Мп, вновь вынуждая устройство использовать больше ресурсов.

Набор функций смартфона

В тексте про 6 функций MIUI 14, которых нет на дешевых смартфонах Xiaomi, я отмечал, что одна и та же прошивка на недорогих моделях занимает меньше места, чем на флагманах. Подобное свойственно и другим производителям, которые таким образом разграничивают свои устройства. На дорогих смартфонах оболочка Андроид получает больше анимаций и спецэффектов, а еще имеет дополнительные функции вроде суперобоев, ночного режима камеры и следящего автофокуса.

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Стоит ли отмечать, что расширенная функциональность заставляет флагман потреблять больше ресурсов, чем недорогой телефон? Думаю, вы уже успели это уяснить. Однако проблема посредственной автономности флагманов объясняется не только их возможностями, но и особенностями аккумулятора.

Емкость аккумулятора телефона

Отраслевым стандартом емкости аккумулятора для большинства смартфонов стало значение 5000 мАч. Такая батарея есть у каждой недорогой модели, а вот владельцам флагманских устройств зачастую приходится довольствоваться менее впечатляющим объемом:

И это я еще не говорю о компактных флагманах наподобие Samsung Galaxy S23 без приставки «Plus», емкость аккумулятора которых и вовсе бывает меньше 4000 мАч. Почему же производители хороших смартфонов так ограничивают пользователей? Этому есть несколько объяснений, в разной степени влияющих на итоговый размер батареи:

если мы говорим о компактных смартфонах , то здесь все просто — в небольшой корпус физически нельзя поместить слишком емкий аккумулятор;

, то здесь все просто — в небольшой корпус физически нельзя поместить слишком емкий аккумулятор; в случае с полноразмерными моделями на первый план выходит компоновка корпуса, где помимо батареи нужно найти место для увеличенного вибромотора и мощных динамиков;

уменьшение емкости аккумулятора позволяет снизить вес устройства, который становится слишком большим из-за использования стекла и металла при изготовлении корпуса вместо легкого пластика;

как правило, батареи дорогих смартфонов поддерживают более мощную зарядку (вплоть до 240 Вт realme GT3), что заставляет уменьшать емкость АКБ в целях безопасности.

Правильно ли делают производители, устанавливая во флагманы скромные аккумуляторы — дискуссионный вопрос, который можно обсудить в телеграм-чате AndroidInsider.ru. А сейчас давайте подумаем, стоит ли ради хорошей автономности ставить крест на дорогих телефонах.

Какой смартфон лучше в 2023 году

Любой смартфон 2023 года способен выполнить любую базовую задачу пользователя. Чтобы найти информацию в интернете, посмотреть видео или кому-нибудь позвонить, флагман не нужен. Однако дешевая модель, решая те же задачи, делает это без уважения, а точнее — обеспечивает меньший уровень комфорта.

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Безусловно, автономность смартфона — важнейший критерий при выборе устройства. Но не забывайте, что скромное время работы флагмана зачастую компенсируется быстрой зарядкой, позволяющей закрыть глаза на необходимость подключения гаджета к источнику питания чуть чаще, чем обычно.